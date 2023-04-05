От теории к практике - страница 195

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... В самой цене законов нет...

 То есть произошло воздействие, произошло изменение цены, сформировался закон,патерн, или условие. А чтобы зарабатывать, нужно уметь вычислять это воздействие и знать в какую сторону оно произошло.

Есть.  Цены вполне достаточно.

Законы и паттерны от воздействия не формируются. Они уже есть, стабильные как земля за колхозом. Никакими, даж  супервоздействиями (сделками, со многими нулями)  структуру не изменить.   Что толку их пытаться "прогнозировать"...

 Воздействие  - это как ветер над лужей.  Причина появления волн, да, но совсем не ветер определяет структуру  этих волн.  Что в луже, что на рынке.    Нет никакой необходимости вычислять "воздействие", если цель просто "заработать".   В отличии от  природного, рыночный ветер дует всегда, прогнозировать его направление и силу также нет необходимости.      

Заблуждаетесь Вы, в постановке задачи.   А дальше хоть семи пядей во лбу, хоть нейросети, хоть вейвлеты, хоть аримы с прости Господи гарчами.  Ничего не поможет.  Блуждать можно вечно, рынок забавная штука, он в ваши сети и модели иногда попадает  чисто случайно  и дразнит,  что "вот-вот", еще чуть чуть "подкрутить" осталось.     Попробуйте это понять, я от чистого сердца.   Выше ссылку на хорошую книгу выкладывал.  Там много о рынке написано.

[Удален]  
Wizard2018:

можно еще раз ссылочку плиз? без понятия как тут что искать

понравилась ваша прелюдия, очень поэтично, сразу захотелось весны и в горы

а, про синергетику.. нашел. Да, норм

 
Wizard2018:

Есть.  Цены вполне достаточно.

Законы и паттерны от воздействия не формируются. Они уже есть, стабильные как земля за колхозом. Никакими, даж  супервоздействиями (сделками, со многими нулями)  структуру не изменить.   Что толку их пытаться "прогнозировать"...

 Воздействие  - это как ветер над лужей.  Причина появления, да, но совсем не ветер определяет структуру  этих волн.  Что в луже, что на рынке.    Нет никакой необходимости вычислять "воздействие", если цель просто "заработать".   В отличии от  природного, рыночный ветер дует всегда, прогнозировать его направление и силу также нет необходимости.      

Заблуждаетесь Вы, в постановке задачи.   А дальше хоть семи пядей во лбу, хоть нейросети, хоть вейвлеты, хоть аримы с прости Господи гарчами.  Ничего не поможет.  Блуждать можно вечно, рынок забавная штука, он в ваши сети и модели иногда попадает  чисто случайно  и дразнит,  что "вот-вот", еще чуть чуть "подкрутить" осталось.     Попробуйте это понять, я от чистого сердца.   Выше ссылку на хорошую книгу выкладывал.  Там много о рынке написано.

Гениально.

Вот, казалось бы, - надо рвать когти с этого форума вместе с Граалем, а вот не могу.

Где я еще таких собеседников найду?

 
Alexander_K2:

Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.

Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?

ВРЕМЕНИ!!!

Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.

Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...

У меня тоже есть подобное понимание. Т.е. котировка, как периодический сигнал изменяется как по Х, так и по Y.

Однако Вы склоняетесь к тому, что по Х котировка (ей отведенное Вами некоторое окно) сжимается/разжимается по экспоненциальному закону.

Кстати, первым об этом было сказано и построено графически в этой ветке:

https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page317

Однако, это не так, точнее не периодически, а в зависимости от активности торгов.

Рынок -- управляемая динамическая система.
Рынок -- управляемая динамическая система.
  • 2017.12.31
  • www.mql5.com
Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в пред...
 
Alexander_K2:

Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.

Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?

ВРЕМЕНИ!!!

Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.

Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...

Многие трейдеры вполне успешно торгуют, используя графики ренко. А там время вообще не используется и не играет никакой роли.

 

Пока Колдун мучает Рену:


 

Сделки за эту неделю:

Всего за 3 неполных недели +130%

Учитесь пьянствовать! Тьфу... О чем это я? Ах, да! Учитесь торговать, друзья мои!!!

ВСЕ.

Ждите сигнала. Ветку покидаю.

С уважением,

Александр_К и кот Шредингера.

 

Без вот этой сделки:

прощание с данной веткой было бы неполным.

За 3 недели +150%.

Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.

НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.

 
Alexander_K2:

Без вот этой сделки:

прощание с данной веткой было бы неполным.

За 3 недели +150%.

Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.

НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.

противник ждет момента чтобы напасть кагда вы раслабитесь или напрегетесь если сейчас раслаблены.
 
Vitali Kadel:
противник ждет момента чтобы напасть кагда вы раслабитесь или напрегетесь если сейчас раслаблены.

Да итак уже все готово. Просто нужно чтобы прибыль начала делиться на 50.

Осталось 14 уе

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