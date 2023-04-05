От теории к практике - страница 195
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... В самой цене законов нет...
То есть произошло воздействие, произошло изменение цены, сформировался закон,патерн, или условие. А чтобы зарабатывать, нужно уметь вычислять это воздействие и знать в какую сторону оно произошло.
Есть. Цены вполне достаточно.
Законы и паттерны от воздействия не формируются. Они уже есть, стабильные как земля за колхозом. Никакими, даж супервоздействиями (сделками, со многими нулями) структуру не изменить. Что толку их пытаться "прогнозировать"...
Воздействие - это как ветер над лужей. Причина появления волн, да, но совсем не ветер определяет структуру этих волн. Что в луже, что на рынке. Нет никакой необходимости вычислять "воздействие", если цель просто "заработать". В отличии от природного, рыночный ветер дует всегда, прогнозировать его направление и силу также нет необходимости.
Заблуждаетесь Вы, в постановке задачи. А дальше хоть семи пядей во лбу, хоть нейросети, хоть вейвлеты, хоть аримы с прости Господи гарчами. Ничего не поможет. Блуждать можно вечно, рынок забавная штука, он в ваши сети и модели иногда попадает чисто случайно и дразнит, что "вот-вот", еще чуть чуть "подкрутить" осталось. Попробуйте это понять, я от чистого сердца. Выше ссылку на хорошую книгу выкладывал. Там много о рынке написано.
можно еще раз ссылочку плиз? без понятия как тут что искать
понравилась ваша прелюдия, очень поэтично, сразу захотелось весны и в горы
а, про синергетику.. нашел. Да, норм
Есть. Цены вполне достаточно.
Законы и паттерны от воздействия не формируются. Они уже есть, стабильные как земля за колхозом. Никакими, даж супервоздействиями (сделками, со многими нулями) структуру не изменить. Что толку их пытаться "прогнозировать"...
Воздействие - это как ветер над лужей. Причина появления, да, но совсем не ветер определяет структуру этих волн. Что в луже, что на рынке. Нет никакой необходимости вычислять "воздействие", если цель просто "заработать". В отличии от природного, рыночный ветер дует всегда, прогнозировать его направление и силу также нет необходимости.
Заблуждаетесь Вы, в постановке задачи. А дальше хоть семи пядей во лбу, хоть нейросети, хоть вейвлеты, хоть аримы с прости Господи гарчами. Ничего не поможет. Блуждать можно вечно, рынок забавная штука, он в ваши сети и модели иногда попадает чисто случайно и дразнит, что "вот-вот", еще чуть чуть "подкрутить" осталось. Попробуйте это понять, я от чистого сердца. Выше ссылку на хорошую книгу выкладывал. Там много о рынке написано.
Гениально.
Вот, казалось бы, - надо рвать когти с этого форума вместе с Граалем, а вот не могу.
Где я еще таких собеседников найду?
Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.
Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?
ВРЕМЕНИ!!!
Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.
Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...
У меня тоже есть подобное понимание. Т.е. котировка, как периодический сигнал изменяется как по Х, так и по Y.
Однако Вы склоняетесь к тому, что по Х котировка (ей отведенное Вами некоторое окно) сжимается/разжимается по экспоненциальному закону.
Кстати, первым об этом было сказано и построено графически в этой ветке:
https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page317
Однако, это не так, точнее не периодически, а в зависимости от активности торгов.
Понимаешь. Алексей - все, что ты делаешь - хорошо. Но и нехорошо, тем не менее.
Знаешь, чего не хватает в твоих формулах?
ВРЕМЕНИ!!!
Вот когда будет понимание взаимосвязи расчетных полиномов или EMA с текущим временем, тогда будет понятен именно физический смысл всех формул и эту штуку можно будет использовать для прогнозирования.
Пока - нет. Не вижу этой взаимосвязи. Может, я слепой? Наверное... Старость - не радость...
Многие трейдеры вполне успешно торгуют, используя графики ренко. А там время вообще не используется и не играет никакой роли.
Пока Колдун мучает Рену:
Сделки за эту неделю:
Всего за 3 неполных недели +130%
Учитесь пьянствовать! Тьфу... О чем это я? Ах, да! Учитесь торговать, друзья мои!!!
ВСЕ.
Ждите сигнала. Ветку покидаю.
С уважением,
Александр_К и кот Шредингера.
Без вот этой сделки:
прощание с данной веткой было бы неполным.
За 3 недели +150%.
Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.
НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.
Без вот этой сделки:
прощание с данной веткой было бы неполным.
За 3 недели +150%.
Не интересно даже, господа. Ожидал встретить более серьезного противника.
НЕ ИНТЕРЕСНО. Вот так-то.
противник ждет момента чтобы напасть кагда вы раслабитесь или напрегетесь если сейчас раслаблены.
Да итак уже все готово. Просто нужно чтобы прибыль начала делиться на 50.
Осталось 14 уе