От теории к практике - страница 401

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Uladzimir Izerski:

Вот еще игрушка канальная.

Это он и есть по сути

Матьматика та же

 
Renat Akhtyamov:

Это он и есть по сути

Матьматика та же

Проще его настроить чем собирать тики за год))) Результат будет одинаковый!!!

 
Uladzimir Izerski:

Проще его настроить чем собирать тики за год))) Результат будет одинаковый!!!

Говорят что жутко перерисовывает
 
Dmitriy Skub:
Да это очевидно - иначе такую картинку не получить)) Даже фильтр Калмана такого далеко не дает, а это лучшая из возможных фильтрация.

! O !! А это идея !

взять такое вот перерисовывающееся, но красивое в истории, к нему глубину графика в трое больше чем период этого НЕЧТО и скормить эту прелесть в НС.

Если НС чё-то там умеют, то должен получаться некий результат :-)

 
Renat Akhtyamov:

Внешне красиво

Нанес я сделки на этот график

А профита в целом нет....

Убытка поболе получается, т.к. сигнал сильно запаздывает

Я-ж не знаю где вы сигналы ставили. А я и не говорил где сигналы.)

Кстати, где-то полгода (незадолго до НГ, кажется) назад, по этой системе в теме МО несколько сделок реал-тайм показывал. Тогда система на обкатке была.

 
Yuriy Asaulenko:

Я-ж не знаю где вы сигналы ставили. А я и не говорил где сигналы.)

Кстати, где-то полгода (незадолго до НГ, кажется) назад, по этой системе в теме МО несколько сделок реал-тайм показывал. Тогда система на обкатке была.

помню такое

-----

некий ТА,

цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):


Шум форекса - источник заработка, зачем его фильтровать?
 
Renat Akhtyamov:

некий ТА,

цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):


Шум - источник заработка, зачем его фильтровать?

Да, именно так. Но прежде нужно определиться - что есть шум. И фильтрацией его выделить. Для того и фильтровать.)

Если руками работаем, полезно ориентировочные границы нанести. Если автомат, то и рисовать ничего не надо, разве для визуального контроля.

 
Renat Akhtyamov:

помню такое

-----

некий ТА,

цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):


Шум форекса - источник заработка, зачем его фильтровать?

На данном изображении, Я вижу явный сигнал к покупке.

 

С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)! 

На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.

Или грудь в крестах или голова в кустах.

 
Alexander_K2:

С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)! 

На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.

Или грудь в крестах или голова в кустах.

с таким подходом . по статистике,голова в кустах более вероятно.
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