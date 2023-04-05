От теории к практике - страница 401
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Вот еще игрушка канальная.
Это он и есть по сути
Матьматика та же
Это он и есть по сути
Матьматика та же
Проще его настроить чем собирать тики за год))) Результат будет одинаковый!!!
Проще его настроить чем собирать тики за год))) Результат будет одинаковый!!!
Да это очевидно - иначе такую картинку не получить)) Даже фильтр Калмана такого далеко не дает, а это лучшая из возможных фильтрация.
! O !! А это идея !
взять такое вот перерисовывающееся, но красивое в истории, к нему глубину графика в трое больше чем период этого НЕЧТО и скормить эту прелесть в НС.
Если НС чё-то там умеют, то должен получаться некий результат :-)
Внешне красиво
Нанес я сделки на этот график
А профита в целом нет....Убытка поболе получается, т.к. сигнал сильно запаздывает
Я-ж не знаю где вы сигналы ставили. А я и не говорил где сигналы.)
Кстати, где-то полгода (незадолго до НГ, кажется) назад, по этой системе в теме МО несколько сделок реал-тайм показывал. Тогда система на обкатке была.
Я-ж не знаю где вы сигналы ставили. А я и не говорил где сигналы.)
Кстати, где-то полгода (незадолго до НГ, кажется) назад, по этой системе в теме МО несколько сделок реал-тайм показывал. Тогда система на обкатке была.
помню такое
-----
некий ТА,
цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):
Шум форекса - источник заработка, зачем его фильтровать?
некий ТА,
цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):
Шум - источник заработка, зачем его фильтровать?
Да, именно так. Но прежде нужно определиться - что есть шум. И фильтрацией его выделить. Для того и фильтровать.)
Если руками работаем, полезно ориентировочные границы нанести. Если автомат, то и рисовать ничего не надо, разве для визуального контроля.
помню такое
-----
некий ТА,
цена задрана от рыночной (Форекс этим и прекрасен):
Шум форекса - источник заработка, зачем его фильтровать?
На данном изображении, Я вижу явный сигнал к покупке.
С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)!
На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.
Или грудь в крестах или голова в кустах.
С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)!
На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.
Или грудь в крестах или голова в кустах.