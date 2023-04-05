От теории к практике - страница 402

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Vitaly Muzichenko:

На данном изображении, Я вижу явный сигнал к покупке.

Согласен.

Вот, поставил, пока не перерисовывает и совпадает с моей интерпретацией поиска тренда (две пунктирные линии)

прекрасно видно, что пока можно только покупать

Вот такие вот они: три потока Эрланга и собсно распределение Лапласа...

 
Renat Akhtyamov:


Рена, такой вопрос. Еще со времен чтения ветки "Прогнозы и следствия".

Вот, все старички: Тантрик, Стренж, Лесоруб, ... (эх, были времена!) торгуют на дневках, на долгосроке.

Для этого есть, конечно, объективные причины - там все потоки и распределения сформированы, вероятность ошибки -->0

А терпения хватает? Это сколько, примерно, сделок в месяц совершается?

P.S. Хочу перейти на D1, но, зная свой характер, боюсь, что мне совсем станет скучно.

 
Renat Akhtyamov:

Согласен.

Вот, поставил, пока не перерисовывает... 

Так формула всё равно заставит пере рисоваться. Незаметно, по чуть-чуть.

 
Alexander_K2:

С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)! 

На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.

Или грудь в крестах или голова в кустах.

Разрешите полюбопытствовать. А торговая система под этот индикатор у вас сформирована? Ну там объёмы, СЛ, ТП и проч.

 
Alexander_K2:

Рена, такой вопрос. Еще со времен чтения ветки "Прогнозы и следствия".

Вот, все старички: Тантрик, Стренж, Лесоруб, ... (эх, были времена!) торгуют на дневках, на долгосроке.

Для этого есть, конечно, объективные причины - там все потоки и распределения сформированы, вероятность ошибки -->0

А терпения хватает? Это сколько, примерно, сделок в месяц совершается?

P.S. Хочу перейти на D1, но, зная свой характер, боюсь, что мне совсем станет скучно.

Торгуется не время, а профит

Время - деньги

Поэтому день, месяц, год - без разницы.

Исходя из этого принципа, торопиться некуда.

Просадки бывают конечно, ведь рынок не спонсор и мы не умеем делать прогнозы на все 100, в т.ч. и для себя.

 
Uladzimir Izerski:

Разрешите полюбопытствовать. А торговая система под этот индикатор у вас сформирована? Ну там объёмы, СЛ, ТП и проч.

Конечно. Иначе, чего бы я тут разглагольствовал?

Но... Мне не нравится % прибыли. Пока на реале +6...7% в месяц. Безумно мало. Не Грааль... Грааль прячется в потоках Эрланга и я его выужу.

 
Uladzimir Izerski:

Так формула всё равно заставит пере рисоваться. Незаметно, по чуть-чуть.

наблюдаю за этим индюком.

хотяяяя....

и без индюков понятно - куда идет цена,

если есть х.бы одна точка отсчета, больше ничего и не нужно.

 
Александр К2 глянь сообщение в личке!
 
Evgeniy Chumakov:
Александр К2 глянь сообщение в личке!

Ответил.

 
Alexander_K2:

Конечно. Иначе, чего бы я тут разглагольствовал?

Но... Мне не нравится % прибыли. Пока на реале +6...7% в месяц. Безумно мало. Не Грааль... Грааль прячется в потоках Эрланга и я его выужу.

Для больших депо при надежной ТС это нормально. А для разгона мизерных, такие проценты конечно не годятся.

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