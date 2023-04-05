От теории к практике - страница 402
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На данном изображении, Я вижу явный сигнал к покупке.
Согласен.
Вот, поставил, пока не перерисовывает и совпадает с моей интерпретацией поиска тренда (две пунктирные линии)
прекрасно видно, что пока можно только покупать
Вот такие вот они: три потока Эрланга и собсно распределение Лапласа...
Рена, такой вопрос. Еще со времен чтения ветки "Прогнозы и следствия".
Вот, все старички: Тантрик, Стренж, Лесоруб, ... (эх, были времена!) торгуют на дневках, на долгосроке.
Для этого есть, конечно, объективные причины - там все потоки и распределения сформированы, вероятность ошибки -->0
А терпения хватает? Это сколько, примерно, сделок в месяц совершается?
P.S. Хочу перейти на D1, но, зная свой характер, боюсь, что мне совсем станет скучно.
Согласен.
Вот, поставил, пока не перерисовывает...
Так формула всё равно заставит пере рисоваться. Незаметно, по чуть-чуть.
С Богом, братци (а-ля Mihail Marchukajtes)!
На предстоящей неделе сижу в потоке Эрланга 1-го порядка с р=0.6.
Или грудь в крестах или голова в кустах.
Разрешите полюбопытствовать. А торговая система под этот индикатор у вас сформирована? Ну там объёмы, СЛ, ТП и проч.
Рена, такой вопрос. Еще со времен чтения ветки "Прогнозы и следствия".
Вот, все старички: Тантрик, Стренж, Лесоруб, ... (эх, были времена!) торгуют на дневках, на долгосроке.
Для этого есть, конечно, объективные причины - там все потоки и распределения сформированы, вероятность ошибки -->0
А терпения хватает? Это сколько, примерно, сделок в месяц совершается?
P.S. Хочу перейти на D1, но, зная свой характер, боюсь, что мне совсем станет скучно.
Торгуется не время, а профит
Время - деньги
Поэтому день, месяц, год - без разницы.
Исходя из этого принципа, торопиться некуда.
Просадки бывают конечно, ведь рынок не спонсор и мы не умеем делать прогнозы на все 100, в т.ч. и для себя.
Разрешите полюбопытствовать. А торговая система под этот индикатор у вас сформирована? Ну там объёмы, СЛ, ТП и проч.
Конечно. Иначе, чего бы я тут разглагольствовал?
Но... Мне не нравится % прибыли. Пока на реале +6...7% в месяц. Безумно мало. Не Грааль... Грааль прячется в потоках Эрланга и я его выужу.
Так формула всё равно заставит пере рисоваться. Незаметно, по чуть-чуть.
наблюдаю за этим индюком.
хотяяяя....
и без индюков понятно - куда идет цена,
если есть х.бы одна точка отсчета, больше ничего и не нужно.
Александр К2 глянь сообщение в личке!
Ответил.
Конечно. Иначе, чего бы я тут разглагольствовал?
Но... Мне не нравится % прибыли. Пока на реале +6...7% в месяц. Безумно мало. Не Грааль... Грааль прячется в потоках Эрланга и я его выужу.
Для больших депо при надежной ТС это нормально. А для разгона мизерных, такие проценты конечно не годятся.