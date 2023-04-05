От теории к практике - страница 403
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Для больших депо при надежной ТС это нормально. А для разгона мизерных, такие проценты конечно не годятся.
Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.
Может, в этом дело? Не пойму...
Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.
Может, в этом дело? Не пойму...
Чем больше пар, тем легче просадить...
Ну а как сделать так, чтобы цена начала ходить по таким законам:
- это уже совсем другая история..............................
Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.
Может, в этом дело? Не пойму...
Торговля б0льшим количеством инструментов более устойчива. Но в ручную это не под силу. Только АТС.
Ну а как сделать так, чтобы цена начала ходить по законам, которые тебе надо - это уже совсем другая история..............................
Цена ходит так как надо. Надо только попасть в нужное нелинейное пространственно-временное измерение. Я уже там.
Цена ходит так как надо. Надо только попасть в нужное нелинейное пространственно-временное измерение. Я уже там.
Дядька Сашка, как раз нужно изучать почему и как ходит цена.
Остальное - тренировка интеллекта, не более.
Нейросетевики, например, подбили наконец то результаты про свои АТС:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Dr. Trader, 2018.06.10 22:09
я исправил:
это нерабочая фигня которая ничем не лучше всего остального что здесь показывалось
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Maxim Dmitrievsky, 2018.06.10 22:13
красавчик )
Нейросетевики подбили наконец результаты про свои АТС:
Ну, остаюсь при своем мнении - чистая нейросеть никогда не будет работать.
Единственно правильное решение там у Асауленко. Он использует канальную стратегию как у меня, а нейросеть выдает доп.параметр для входа/выхода., т.е. работает как классификатор.
Ну, остаюсь при своем мнении - чистая нейросеть никогда не будет работать.
Единственно правильное решение там у Асауленко. Он использует канальную стратегию как у меня, а нейросеть выдает доп.параметр для входа/выхода., т.е. работает как классификатор.
у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме
сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)
у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме
сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)
у мну седня празднек
...
)
у мну седня празднек
)
у нищих духом каждый день празднек
у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме
сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)
Не-не, Макс - есть у него стратегия. Только он, по одному ему ведомым причинам, не желает ее раскрывать. Боится конкуренции, как и Алёшенька-сынок.