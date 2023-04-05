От теории к практике - страница 403

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Uladzimir Izerski:

Для больших депо при надежной ТС это нормально. А для разгона мизерных, такие проценты конечно не годятся.

Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.

Может, в этом дело? Не пойму...

 
Alexander_K2:

Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.

Может, в этом дело? Не пойму...

Чем больше пар, тем легче просадить...

Ну а как сделать так, чтобы цена начала ходить по таким законам:

- это уже совсем другая история..............................
 
Alexander_K2:

Самое прикольное, что на демо практически эта же система показывала до 100% в месяц. Правда, я тогда одновременно торговал на 16 валютных парах, а сейчас только на 4.

Может, в этом дело? Не пойму...

Торговля б0льшим количеством инструментов более устойчива. Но в ручную это не под силу. Только АТС.

 
Renat Akhtyamov:

Ну а как сделать так, чтобы цена начала ходить по законам, которые тебе надо - это уже совсем другая история..............................


Цена ходит так как надо. Надо только попасть в нужное нелинейное пространственно-временное измерение. Я уже там.

 
Alexander_K2:

Цена ходит так как надо. Надо только попасть в нужное нелинейное пространственно-временное измерение. Я уже там.

Дядька Сашка, как раз нужно изучать почему и как ходит цена.

Остальное - тренировка интеллекта, не более.

Нейросетевики, например, подбили наконец то результаты про свои АТС:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)

Dr. Trader, 2018.06.10 22:09

я исправил:

это нерабочая фигня которая ничем не лучше всего остального что здесь показывалось


 
Renat Akhtyamov:

Нейросетевики подбили наконец результаты про свои АТС:


Ну, остаюсь при своем мнении - чистая нейросеть никогда не будет работать.

Единственно правильное решение там у Асауленко. Он использует канальную стратегию как у меня, а нейросеть выдает доп.параметр для входа/выхода., т.е. работает как классификатор.

[Удален]  
Alexander_K2:

Ну, остаюсь при своем мнении - чистая нейросеть никогда не будет работать.

Единственно правильное решение там у Асауленко. Он использует канальную стратегию как у меня, а нейросеть выдает доп.параметр для входа/выхода., т.е. работает как классификатор.

у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме

сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)

 
Maxim Dmitrievsky:

у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме

сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)

у мну седня празднек

...

)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

у мну седня празднек

)

у нищих духом каждый день празднек

 
Maxim Dmitrievsky:

у него нет никакой стратегии, всем уже давно понятно кроме вас, сидит на пенсии скучает общается на форуме

сколько вы можете тут обсуждать то, чего нет :)

Не-не, Макс - есть у него стратегия. Только он, по одному ему ведомым причинам, не желает ее раскрывать. Боится конкуренции, как и Алёшенька-сынок.

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