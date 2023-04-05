От теории к практике - страница 394

Новый комментарий
 
Доровеньки булы!

Это говорит, шо прилив и отлив окиана особо влияют на отлив и прилив денег.
😂😂😂
 

Благодарю:

Yury Kirillov

bas

Aleksey Nikolayev

Каждый такой толковый ответ безудержно приближает нас к вожделенному Граалю.

Щас я маленько еще почитаю форум за прошедшую неделю и поведую вам о скоростях приращений. Помните такую тему? Да, вот о ней и будет речь моя.

 
Dr. Trader:

Скачивать гигабайты тиков и обрабатывать файлы чтоб найти скорость в секунду это как-то сложно и долго.

MT5 сейчас позволяет в самом советнике или скрипте работать с тиками. Вот скрипт для MT5.

В параметрах выберите дату, и подкорректируйте число рабочих дней в году под ваш год.
Число секунд считается как (<дата последнего тика> - <дата первого тика>)*(<число рабочих дней в году> / 365).
Но это может дать погрешности если было выбрано нецелое число недель.

Результаты пишутся в лог, посмотреть можно на закладке "Эксперты" в MT5 терминале. 
Первый раз при запуске скрипта терминал скорее всего начнёт качать тики, но код не ждёт окончания скачивания. Если даты в логе не совпадают с выбранными, то подождите минутку пока терминал докачает тики, и запустите скрипт ещё раз.

У меня так (mt5 сервер MetaQuotes-Demo):
eurusd 2015: 0.0000185810 в секунду
eurusd 2016: 0.0000141310 в секунду
eurusd 2017: 0.0000122910 в секунду
eurusd 2018: 0.0000147410 в секунду

gbpusd 2015: 0.0000184610 в секунду
gbpusd 2016: 0.0000208510 в секунду
gbpusd 2017: 0.0000155810 в секунду
gbpusd 2018: 0.0000178510 в секунду


Полагаю что результаты будут отличаться у каждого брокера. Кто чаще создаёт тики - у того цена пройдёт больше.

Вспоминаю ответ Дока на вопрос, будут ли совпадать средние скорости тиковых приращений, к примеру, за год?

Ответ оказался неочевидным и повергшим меня в оторопь - НЕТ. Средние скорости НЕ совпадают. Караул! На глазах твердая дорога к Граалю превратилась в песок...

Пришлось на неделю прекратить торги, ибо без понимания, какую именно среднюю скорость надо использовать, за какой период времени - все дальнейшие расчеты становятся бессмысленными.

Щас, по мере обработки данных, буду демонстрировать результаты.

 
Alexander_K2:

Т.о. стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа принимает вид:

sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)

где Т - время работы системы (--> к бесконечности).

Вспоминаем формулу расчета стандартного отклонения.

Т - время работы системы. А вот формулировку --> к бесконечности  придется отбросить.

Но на каком периоде времени тогда должна считаться средняя скорость СУММ(ABS(return))/Т?

Ответ Асауленко: "Да мне вообще все без разницы. НС сама все считает, т.к. я ее правильно кормлю и помогаю себе сам"

Ответ некоего Andrei: "Надо наибыстрейшим образом избавляться от белого шума, выделять целебный сигнал и безудержно считать АКФ".

Помощники...

Им давно уже пора играть в домино.

 

Наиболее логичный ответ - считать среднюю скорость надо в том временном скользящем окне, в котором работаешь.

Да?

Проверим.

Формула стандартного отклонения, в этом случае, принимает вид, известный продвинутым трейдерам:

sigma = (СУММ(ABS(return))/КОРЕНЬ(N).

Смотрим при квантиле =3.5 (Что это за квантиль? А я чё знаю??!! Просто так выбрал.) для пары EURUSD двухнедельной давности:

Средняя скорость приращений за неделю =1.07850444326147 pips/s

Для пары EURUSD на прошлой неделе:

Средняя скорость приращений за неделю =0.77692550158958 pips/s

Что же мы видим?

Да, ничего. Обычную дрянь - полосы Боллинджера и ничего более.

Более важен тот факт, что средние недельные скорости приращений отличаются друг от друга. И намного.

 

Зная о том, что средние скорости при Т --> к бесконечности и Т =размеру скользящего временного окна, нам не подходят, остается последний вариант:

Стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа вычисляется по формуле:

sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)

где Т - текущее время работы системы с начала торговой недели.


Смотрим при том же квантиле =3.5.


Гораздо лучше.

Вот так, дяди, надо работать с каналами!

Спасибо за внимание.

 
Alexander_K2


Более важен тот факт, что средние недельные скорости приращений отличаются друг от друга. И намного.


А при определённом методе расчёта скорости, она практически одинаковая (бывает различие на десятые знаки после запятой, в основном на тысячные и более).  И при чём скорость за время N одинаковая (или практически одинаковая) на разных валютных парах. Интересно.

 

Alexander_K2:

Формула стандартного отклонения, в этом случае, принимает вид, известный продвинутым трейдерам:

sigma = (СУММ(ABS(return))/КОРЕНЬ(N).

Смотрим при квантиле =3.5 (Что это за квантиль? А я чё знаю??!! Просто так выбрал.) для пары EURUSD двухнедельной давности:

   Где Вы взяли эту кривую формулу? Такая сигма с ростом N уходит в бесконечность для котирования с 4 разрядами, когда почти все ABS(return) одинаковы и равны 0.0001. Если из эксплуатируемого мной закона квадратного корня https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, то там суммирования нет, берется один комплект OHLC.

 
Olga Shelemey:

Господа!!!

Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.

...

Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.

Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?

   Ответ Вам давно известен, достаточно "подправить" сами данные, и будет одномодальность. Например, вставить несуществующие нули в подходящие места. Главное, в соответствии с Вашей методикой работы не переживать по поводу "зачем".

 
Vladimir:

   Где Вы взяли эту кривую формулу? Такая сигма с ростом N уходит в бесконечность для котирования с 4 разрядами, когда почти все ABS(return) одинаковы и равны 0.0001. Если из эксплуатируемого мной закона квадратного корня https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, то там суммирования нет, берется один комплект OHLC.

Это почему она уходит в бесконечность?

1...387388389390391392393394395396397398399400401...1981
Новый комментарий