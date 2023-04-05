От теории к практике - страница 1123

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vladevgeniy:

Парадокс рынка в том что могут быть оба правы или оба не правы, запросто))) 

Один говорил, что жизнь это поезд, другой говорил - пирон. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей... Ну и разошлись кароче с поездом вместе))) Главное что оба приехали в одну точку))

ПЫСЫ по теме получил БУ по канадцу, хотя неделю в прибыли висел с низов. Не дошли, да, но и шансов сужения не много было. Отточим клинок, будем бдительнее))

А че за средние? вспомогательные?

Это уровни где в засаде сидят быки и медведи.

apr73:

Красивые у вас полосочки. 

А что они показывают, в смысле физики процесса ?

Закон сохранения энергии.

 
Макс:

Цена ударилась в усредненную себя же, но с процентным отклонением. В общем - ничего полезного.

Моё понятно не полезное.))

Покажите нам своё действительно полезное, раз вы так тут высказались.

Иначе вы просто ..балабол.

Вот М30

USDCADM30

 
Uladzimir Izerski:

Моё понятно не полезное.))

Покажите нам своё действительно полезное, раз вы так тут высказались.

Иначе вы просто ..балабол.

Вот М30


Покажи реал, где торгует робот по твоему индикатору в плюс. Если нет - значит ты балабол, а индикатор очередное Г.

 
Макс:

Покажи реал, где торгует робот по твоему индикатору в плюс. Если нет - значит ты балабол, а индикатор очередное Г.

Оооо отвесил губу)))

С табой всё понятно.

 
Uladzimir Izerski:

Оооо отвесил губу)))

С табой всё понятно.

Отвесил на что? Увидеть мониторинг, где есть хоть какой-нибудь плюс, хотя бы месяца за 3? Т.е. даже такого нет?))) Тогда на что твои индикаторы? в удачный момент делать снимок экрана и всем его показывать?))

 
Макс:

Отвесил на что? Увидеть мониторинг, где есть хоть какой-нибудь плюс, хотя бы месяца за 3? Т.е. даже такого нет?))) Тогда на что твои индикаторы? в удачный момент делать снимок экрана и всем его показывать?))

Я показываю возможности видеть рынок другими глазами, где существуют закономерности.

А ты оттопырил губу и пускаешь из сопел пузыри.

 
Uladzimir Izerski:

Я показываю возможности видеть рынок другими глазами, где существуют закономерности.

А ты оттопырил губу и пускаешь из сопел пузыри.

Ясно. Сложно спорить с продавцами граалей.

Закономерности... ух.. мощно))

 
apr73:

Красивые у вас полосочки. 

А что они показывают, в смысле физики процесса ?

так как у меня с @Uladzimir Izerski очень схожи даже не подходы, а решения, попробую упрощённо ответить за него про физику процесса.

Банк А одалживает банку Б 10 лотов скажем  на 1 день. Типовой контракт, которые заключаются в громадном количестве.Настолько типовой что одинаковый у всех.

Когда и если цена выходит за некоторые рамки, один будет фиксировать цену, второй риски. Контракт заранее закрыть не могут и пойдут в розницу через биржу - покупка/продажа непосредственно валют или производные инструменты: фьючерсы/опционы. А такие входы способствуют развороту цены обратно.

Вот и получаются "красивые полосочки" по отклонениям от прежних цен.




 
Maxim Kuznetsov:

так как у меня с @Uladzimir Izerski очень схожи даже не подходы, а решения, попробую упрощённо ответить за него про физику процесса.

Банк А одалживает банку Б 10 лотов скажем  на 1 день. Типовой контракт, которые заключаются в громадном количестве.Настолько типовой что одинаковый у всех.

Когда и если цена выходит за некоторые рамки, один будет фиксировать цену, второй риски. Контракт заранее закрыть не могут и пойдут в розницу через биржу - покупка/продажа непосредственно валют или производные инструменты: фьючерсы/опционы. А такие входы способствуют развороту цены обратно.

Вот и получаются "красивые полосочки" по отклонениям от прежних цен.




Спасибо за подробный ответ, есть над чем подумать.

 
Alexander_K:

Эта ветка посвящена теории рынка в первую очередь!

Так а где эта теория, Александр? Может я пропустил, но не увидел даже исходной аксиоматики. Даже критикнуть невозможно)

Есть только метания от одного распределения к другому. Дубеете, дядя?))

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