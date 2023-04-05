От теории к практике - страница 1123
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Парадокс рынка в том что могут быть оба правы или оба не правы, запросто)))
Один говорил, что жизнь это поезд, другой говорил - пирон. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей... Ну и разошлись кароче с поездом вместе))) Главное что оба приехали в одну точку))
ПЫСЫ по теме получил БУ по канадцу, хотя неделю в прибыли висел с низов. Не дошли, да, но и шансов сужения не много было. Отточим клинок, будем бдительнее))
А че за средние? вспомогательные?
Это уровни где в засаде сидят быки и медведи.
Красивые у вас полосочки.
А что они показывают, в смысле физики процесса ?
Закон сохранения энергии.
Цена ударилась в усредненную себя же, но с процентным отклонением. В общем - ничего полезного.
Моё понятно не полезное.))
Покажите нам своё действительно полезное, раз вы так тут высказались.
Иначе вы просто ..балабол.
Вот М30
Моё понятно не полезное.))
Покажите нам своё действительно полезное, раз вы так тут высказались.
Иначе вы просто ..балабол.
Вот М30
Покажи реал, где торгует робот по твоему индикатору в плюс. Если нет - значит ты балабол, а индикатор очередное Г.
Покажи реал, где торгует робот по твоему индикатору в плюс. Если нет - значит ты балабол, а индикатор очередное Г.
Оооо отвесил губу)))
С табой всё понятно.
Оооо отвесил губу)))
С табой всё понятно.
Отвесил на что? Увидеть мониторинг, где есть хоть какой-нибудь плюс, хотя бы месяца за 3? Т.е. даже такого нет?))) Тогда на что твои индикаторы? в удачный момент делать снимок экрана и всем его показывать?))
Отвесил на что? Увидеть мониторинг, где есть хоть какой-нибудь плюс, хотя бы месяца за 3? Т.е. даже такого нет?))) Тогда на что твои индикаторы? в удачный момент делать снимок экрана и всем его показывать?))
Я показываю возможности видеть рынок другими глазами, где существуют закономерности.
А ты оттопырил губу и пускаешь из сопел пузыри.
Я показываю возможности видеть рынок другими глазами, где существуют закономерности.
А ты оттопырил губу и пускаешь из сопел пузыри.
Ясно. Сложно спорить с продавцами граалей.
Закономерности... ух.. мощно))
Красивые у вас полосочки.
А что они показывают, в смысле физики процесса ?
так как у меня с @Uladzimir Izerski очень схожи даже не подходы, а решения, попробую упрощённо ответить за него про физику процесса.
Банк А одалживает банку Б 10 лотов скажем на 1 день. Типовой контракт, которые заключаются в громадном количестве.Настолько типовой что одинаковый у всех.
Когда и если цена выходит за некоторые рамки, один будет фиксировать цену, второй риски. Контракт заранее закрыть не могут и пойдут в розницу через биржу - покупка/продажа непосредственно валют или производные инструменты: фьючерсы/опционы. А такие входы способствуют развороту цены обратно.
Вот и получаются "красивые полосочки" по отклонениям от прежних цен.
так как у меня с @Uladzimir Izerski очень схожи даже не подходы, а решения, попробую упрощённо ответить за него про физику процесса.
Банк А одалживает банку Б 10 лотов скажем на 1 день. Типовой контракт, которые заключаются в громадном количестве.Настолько типовой что одинаковый у всех.
Когда и если цена выходит за некоторые рамки, один будет фиксировать цену, второй риски. Контракт заранее закрыть не могут и пойдут в розницу через биржу - покупка/продажа непосредственно валют или производные инструменты: фьючерсы/опционы. А такие входы способствуют развороту цены обратно.
Вот и получаются "красивые полосочки" по отклонениям от прежних цен.
Спасибо за подробный ответ, есть над чем подумать.
Эта ветка посвящена теории рынка в первую очередь!
Так а где эта теория, Александр? Может я пропустил, но не увидел даже исходной аксиоматики. Даже критикнуть невозможно)
Есть только метания от одного распределения к другому. Дубеете, дядя?))