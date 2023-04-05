От теории к практике - страница 180
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Прямо скажем, сделка никакая, хоть и прибыльная по итогам. Вы пересидели просадку равную прибыли.
Нормальная система закрыла бы такую сделку по стопу/просадке. Нормальная система никогда не открыла бы такую сделку - на графике ничто не предвещало изменения направления цены, и она, цена, пошла дальше вниз. Т.е., отсутствуют какие-либо критерии входа, кроме выхода цены за некий диапазон.
Согласен, Юрий. Надо будет проанализировать подробнее. У меня в качестве доп.параметра - коэффициент асимметрии и я им недоволен. Не то, что я хотел бы.
Графики цены и интенсивности поступления котировок для пары GBPJPY:
Господа!
Все ближе и ближе тот день и час, когда я начну раздачу модели Грааля всем дрожащим от нетерпения. Остался философский момент - всем ли?
На досуге перечитываю избранные темы данного форума и аж слезы льются из моих старческих глаз - Боже, сколько тут умных и безумных людей билось над этой задачей! Философы, поэты, математики и физики... Несть им числа... Где вы сейчас?
Не расстраивайтесь - эта задача из квантовой физики, когда надо оперировать как самой ценой, так и ее волновой функцией, а немарковский процесс приближенно сводить к псевдомарковскому с ближней памятью. Это не так просто, поэтому Вашей вины в своей же туповатости нет.
Поэтому, раздача модели будет производится вот как - Вы делаете запрос мне в личку, я смотрю на Ваши посты по всему архиву этого форума. Если Вы действительно бились изо всех сил над решением, вложили душу, что называется - высылаю Вам бесплатно и буду бесплатно сопровождать установку и запуск.
PS Этот пост НЕ касается людей, принявших участие в обсуждениях в этой ветке. Вам я сам вышлю все, что надо и, напротив, буду лично просить, чтобы Вы приняли этот подарок ибо своими замечаниями мне очень помогли.
С уважением,
Александр_К
Вы хотя бы за пару лет свой велосипед протестировали? как бы потом не получить поток негодования от страждущих )))
А это зачем - за пару лет? Лет уже 6 тестирую на 3-х месяцах истории. 3 мес - отладка + 3 мес - тест - все. Системы стабильно работают около года. Как говорил О.Бендер - мне не нужна вечная игла для примуса.
Вот и я про тоже. Если учесть что Граалей не существует, то столь громкое заявление о её нахождении может быть стольже громким провалом при осознании не состоятельности теории.
Вообще все сколь угодно сложные расчёты ведут в конечном итоге к одному из двух результатов КУПИТЬ или ПРОДАТЬ. Наравне с этим все фундаментальные исследования на рынке ведут к линии баланса в конечном итоге. Чтобы мы не искали и какие теории не разрабатывали результатом ВСЕХ этих исследований была кривая линии баланса. И самое надёжно подтверждение любой теории на рынке это наличие РЕАЛЬНОЙ линии баланса выше нуля на РЕАЛЬНОМ торговом счёте. Поэтому Ваши заявления, Александр, о нахождении якобы Грааля звучат как минимум смешно. Мне, как человеку опытному так вообще режет слух. Поэтому поменьше пафоса, побольше фактов. А когда Вы начнёте торговать не единичными сделками, а сериями не удивляйтесь что реальность будет отличатся от теории и эквити баланса будет не совсем такой как Вы ожидали.
Таких Граальщиков на этом сайте было видимо не видимо, да я и сам в том числе парой так думал, особенно в начале карьеры.......
Ничего не могу сказать по поводу Вашей работы, может быть рац зерно там действительно есть и Вы его нашли, но уж никак не Грааль...... Потому как Граалей не существует, так же как и вечных двигателей. ИМХО
А это зачем - за пару лет? Лет уже 6 тестирую на 3-х месяцах истории. 3 мес - отладка + 3 мес - тест - все. Системы стабильно работают около года. Как говорил О.Бендер - мне не нужна вечная игла для примуса.
ТС с регулярной переоптимизацией вполне можно тестировать на трёхмесячной истории, но трехмесячной проверяется валидность конкретных параметров, а сама система с разными параметрами должна давать устойчивый результат и на большом отрезке, так что несколько лет вполне обоснованное требование.
ТС с регулярной переоптимизацией вполне можно тестировать на трёхмесячной истории, но трехмесячной проверяется валидность конкретных параметров, а сама система с разными параметрами должна давать устойчивый результат и на большом отрезке, так что несколько лет вполне обоснованное требование.
Вы ещё скажите на минутках. Уж больно большие сроки вы называете. Не уверен что существуют такие ТС которые способны проработать год без серьзной переоптимизации. Срок работы ТС в течении трёх месяцев допускаю, но только на крупном ТФ от дня и более... ИМХО
Вот результаты за 2 недели:
Показаны, естественно, не все сделки.
На демо-счете, но по котировкам, получаемым с реального NDD-счета.
За 2 недели +100% к депозиту.
На этой неделе протестирую на приведенном к пуассоновскому потоке котировок. Если все ОК - то запускаю на реале. Если и там будет все так же - все, что еще надо?
И да! Я не хочу никого обидеть своими постами! Просто стиль общения такой. Я искренне переживаю за людей, которые как львы бились с Форексом, но пали в неравной битве. Хочу им помочь.
Вы ещё скажите на минутках. Уж больно большие сроки вы называете. Не уверен что существуют такие ТС которые способны проработать год без серьзной переоптимизации. Срок работы ТС в течении трёх месяцев допускаю, но только на крупном ТФ от дня и более... ИМХО
Может я конечно слишком категоричен, но Alexander_K2 то создаёт модель объясняющую весь рынок Форекс, если не всю торговлю вообще.
Так сказать универсальное уравнение торговли.
К нему и требования повышенные.