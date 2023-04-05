От теории к практике - страница 1084
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Заметьте - среднее значение уже на текущий момент известных чисел. Учите матчасть.
ну и? что я не так сказал? хотите получать среднее значение ещё неизвестных на текущий момент чисел?)))
тогда Вам к слепым бабам Ванге или Нине.
вот сегодня в 8:00 был импульс по EURUSD. вы знали наперед, что он будет?)
новостей не было.
Стрелки в реальном времени
ну и? что я не так сказал? хотите получать среднее значение ещё неизвестных на текущий момент чисел?)))
тогда Вам к слепым бабам Ванге или Нине.
Психически здоров. Просто - дурак.
Стрелки в реальном времени
на индикаторе сигнал бай?
а если упадет до 1.0912, индюка выбросишь ?
Психически здоров. Просто - дурак.
а, ну так бы сразу и сказал, я бы тогда не стал реагировать на Ваши посты...)
на индикаторе сигнал бай?
а если упадет до 1.0912, индюка выбросишь ?
Ренат, на скрине - текущий экран. Действует вчерашний селл, нет сигнала на покупку.
Тренд, как видишь, пробит. Идем вниз, не знаю, куда,- я не прогнозирую, ты знаешь.
Удручает сходство с ноябрем 1997,- новый Азиатский кризис?
Ренат, на скрине - текущий экран. Действует вчерашний селл, нет сигнала на покупку.
маленькая зелененькая точка видна в подвале
Я этот индикатор выкладывал в Котобазу, можешь скачать, рекомендую. Показывает, за сколько дней уровень пробит и насколько это серьезно. Не сигнал. Сигнал - стрелочка, фильтр - трендовая. Последнюю имею право трогать руками.
Я этот индикатор выкладывал в Котобазу, можешь скачать, рекомендую. Показывает, за сколько дней уровень пробит и насколько это серьезно. Не сигнал. Сигнал - стрелочка, фильтр - трендовая. Последнюю имею право трогать руками.
Индикатор не плохой. Но у меня свои инструменты.
Это я только приветствую. Кстати, на EURJPY, сформирован очень убедительный разворотный сигнал. Извини, сигнала пока нет, но сформирован уровень его образования.