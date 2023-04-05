От теории к практике - страница 1084

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Алексей Тарабанов:

Заметьте - среднее значение уже на текущий момент известных чисел. Учите матчасть. 

ну и? что я не так сказал? хотите получать среднее значение ещё неизвестных на текущий момент чисел?)))

тогда Вам к слепым бабам Ванге или Нине. 

 
multiplicator:
вот сегодня в 8:00 был импульс по EURUSD. вы знали наперед, что он будет?)
новостей не было.

Стрелки в реальном времени

 
Andrey Dik:

ну и? что я не так сказал? хотите получать среднее значение ещё неизвестных на текущий момент чисел?)))

тогда Вам к слепым бабам Ванге или Нине. 

Психически здоров. Просто - дурак. 

 
Алексей Тарабанов:

Стрелки в реальном времени

на индикаторе сигнал бай?

а если упадет до 1.0912, индюка выбросишь ?

 
Алексей Тарабанов:

Психически здоров. Просто - дурак. 

а, ну так бы сразу и сказал, я бы тогда не стал реагировать на Ваши посты...)

 
Renat Akhtyamov:

на индикаторе сигнал бай?

а если упадет до 1.0912, индюка выбросишь ?

Ренат, на скрине - текущий экран. Действует вчерашний селл, нет сигнала на покупку. 

Тренд, как видишь, пробит. Идем вниз, не знаю, куда,- я не прогнозирую, ты знаешь. 

Удручает сходство с ноябрем 1997,- новый Азиатский кризис? 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, на скрине - текущий экран. Действует вчерашний селл, нет сигнала на покупку. 

маленькая зелененькая точка видна в подвале
 
Renat Akhtyamov:
маленькая зелененькая точка видна в подвале

Я этот индикатор выкладывал в Котобазу, можешь скачать, рекомендую. Показывает, за сколько дней уровень пробит и насколько это серьезно. Не сигнал. Сигнал - стрелочка, фильтр - трендовая. Последнюю имею право трогать руками. 

 
Алексей Тарабанов:

Я этот индикатор выкладывал в Котобазу, можешь скачать, рекомендую. Показывает, за сколько дней уровень пробит и насколько это серьезно. Не сигнал. Сигнал - стрелочка, фильтр - трендовая. Последнюю имею право трогать руками. 

Индикатор не плохой. Но у меня свои инструменты.
 
Renat Akhtyamov:
Индикатор не плохой. Но у меня свои инструменты.

Это я только приветствую. Кстати, на EURJPY, сформирован очень убедительный разворотный сигнал. Извини, сигнала пока нет, но сформирован уровень его образования. 

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