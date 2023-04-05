От теории к практике - страница 182
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Вот здесь у вас типичное пересиживание - просадка в сделке раза в полтора превышает взятую прибыль:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6551504
Вот здесь у вас типичное пересиживание - просадка в сделке раза в полтора превышает взятую прибыль:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6551504
Да, там я ошибся. Как и в последней сделке по GBPUSD. Вообще, все пары на фунте крайне сложные.
Ошибся в расчете объема выборки.
Напоминаю, что оптимальное время наблюдения за разными парами разное - т.к. у них разные волновые функции (распределение приращений).
Чтобы видеть движение этой волновой функции, надо задавать объем выборки, покрывающий ее почти полностью.
.
Возникло два вопроса:
1. Вы эту и возможно подобные книги почитываете?
2. Известен ли вам код на R или Питоне под эту книгу?
Возникло два вопроса:
1. Вы эту и возможно подобные книги почитываете?
2. Известен ли вам код на R или Питоне под эту книгу?
Колдун, ты зачем книгу спрятал? Дурачкам она все равно не нужна, а умные - пусть читают.
А какую книгу-то? 3 страницы назад - пусто.
Сейчас как раз после обеда. Перед сном можно и ознакомиться.)
А какую книгу-то? 3 страницы назад - пусто.
Сейчас как раз после обеда. Перед сном можно и ознакомиться.)
Лекции Орлова из института Келдыша. Часть из них есть в этой ветке, а там полное собрание сочинений.
Колдун, ты зачем книгу спрятал?
Тебе предназначалась.
Тебе предназначалась.
Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...
Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...
Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...