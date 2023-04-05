От теории к практике - страница 182

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Alexander_K2Я даже не притрагиваюсь к ТС. Такие понятия как пересиживание ей неведомы.

Вот здесь у вас типичное пересиживание - просадка в сделке раза в полтора превышает взятую прибыль:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6551504

 
bas:

Вот здесь у вас типичное пересиживание - просадка в сделке раза в полтора превышает взятую прибыль:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6551504

Да, там я ошибся. Как и в последней сделке по GBPUSD. Вообще, все пары на фунте крайне сложные.

Ошибся в расчете объема выборки.

Напоминаю, что оптимальное время наблюдения за разными парами разное - т.к. у них разные волновые функции (распределение приращений).

Чтобы видеть движение этой волновой функции, надо задавать объем выборки, покрывающий ее почти полностью.

 
Vizard_:
.

Возникло два вопроса:

1. Вы эту и возможно подобные книги почитываете?

  • перед обедом
  • после обеда
  • как давно

2. Известен ли вам код на R или Питоне под эту книгу?

 
Колдун, ты зачем книгу спрятал? Дурачкам она все равно не нужна, а умные - пусть читают.
 
СанСаныч Фоменко:

Возникло два вопроса:

1. Вы эту и возможно подобные книги почитываете?

  • перед обедом
  • после обеда
  • как давно

2. Известен ли вам код на R или Питоне под эту книгу?

Alexander_K2:
Колдун, ты зачем книгу спрятал? Дурачкам она все равно не нужна, а умные - пусть читают.

А какую книгу-то? 3 страницы назад - пусто.

Сейчас как раз после обеда. Перед сном можно и ознакомиться.)

 
Yuriy Asaulenko:

А какую книгу-то? 3 страницы назад - пусто.

Сейчас как раз после обеда. Перед сном можно и ознакомиться.)

Лекции Орлова из института Келдыша. Часть из них есть в этой ветке, а там полное собрание сочинений.

 
Alexander_K2:
Колдун, ты зачем книгу спрятал? 

Тебе предназначалась.

 
Vizard_:

Тебе предназначалась.

Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...

 
Alexander_K2:

Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...

"Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?"))
 
Alexander_K2:

Спасибо. Я-то быстро скачал, а народ разволновался, а я о народе думаю ежесекундно. О страждущих и ищущих в фруктовом саду...

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