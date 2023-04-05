От теории к практике - страница 185
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Ребята, ну с чего вы взяли что это Грааль. Ни достойной статистики, ни какакой даже серии сделок не предоставленно, одни единичные сделки. Почему Вы так уверенны что чтото получилось, если ни одного вменяемого доказательства РЕЗУЛЬТАТОВ работы не было. С чего вдруг Грааль????
да местные ньюфаги опять не спят.. один запевает другие подхватывают
Поэтому я, страдая от угрызений совести, думаю как быть - раздать всем это неправильно. Люди должны выстрадать свой Грааль, с ушами он или без. А обещание, которое я дал? Вот дилемма... Поэтому, модель будет раздаваться только о запросу тем, кто просто обессилел, устал, но бился как воин с рынком. И это заметно по архивным постам участников форума.
Не парься, ща решим. Железной логигой)))
Короче - Бог любит троицу, а Ленин пятилетку.
5 - 3 = 2
Грааль получают Nikolay Demko и Dr. Trader. Все!
Остальным книгу, ведь книга – это лучший подарок!)))
Не парься, ща решим. Железной логигой)))
Короче - Бог любит троицу, а Ленин пятилетку.
5 - 3 = 2
Грааль получают Nikolay Demko и Dr. Trader. Все!
Остальным книгу, ведь книга – это лучший подарок!)))
Книга у нас уже есть.
Книга у нас уже есть.
и это максимум !!!
5 - 3 != 3кстаАати, я тож скачал, ну и сфоткался...
Книга у нас уже есть.
кстаАати, я тож скачал
Не толпимся, проходим мимо... очередь за Граалем не занимаем...)))
Не толпимся, проходим мимо... очередь за Граалем не занимаем...)))
А ты кто такой? Самозванец, вас тут вообще не стояло.
Колдун - первый, кто понял о чем речь ведется:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Ему - почтение вместо Грааля. Я тогда был крайне удивлен, что тут есть люди (люди ли? иногда думаю - инопланетяне с широчайшим диапазоном знаний), которые хоть что-то понимают в том, о чем я пишу.
Колдун - первый, кто понял о чем речь ведется:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Ему - почтение вместо Грааля.
Вот это правильно.