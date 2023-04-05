От теории к практике - страница 173

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Vladimir:


Приветствую, Владимир!

Нет его работ по квантовой физике в Интернете - все обыскал. Осталось только барахло, написанное уже на старости лет. Очень хочу понять, как он пришел к этому псевдодифференциальному уравнению... Не поверите - его аналитические выводы полностью соответствуют моим экспериментальным данным.

 
Vladimir:

В https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page158#comment_6392311 я давал Вам ссылку.

Там как раз есть параметр (Овершот), программы на MQL, его вычисляющие, способы их применения и интерпретации результатов -  в общем, то, чего нет у негэнтропии. И, главное, прямое доказательство того, что отделяются именно тренд от флета. В отличие от негэнтропии, в нужных свойствах которой пока что нас убеждает Ваше традиционное "Вот так-то", цену которому здесь уже выяснили на множестве примеров Вашей убежденности, уверенности. В том числе абсолютных. 

Поставьте памятник авторам того сообщения (статьи).

Спасибо. Почитаю по-внимательнее... А насчет цены Вы зря - скоро выложу инвест-пароль. Только прошу не торопить - задача действительно сложная и требует, как это сказать? - точного воплощения полета мысли. Вот!
 
bas:
Тренд от флета прекрасно отделяется обычным обновлением хая/лоя, если что (по смыслу очень близко к овершотам, о которых пишет Vladimir. Правда, у зигзага порог фиксированный, и мне это не очень нравится).

Хотелось бы уточнить.

По-моему, интересно влияние характера колебаний на прибыльность торговли на пробой уровня и на отбой от уровня. Отсюда и деление тренд/флет, и его цель. В http://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html эта цель отражена непосредственно:

"Если на практике среднее значение овершотов окажется значительно больше единицы, это значит,  нам будет выгодно открывать сделку по направлению образовавшегося колена ЗигЗага («на пробой»). А если существенно меньше 1, то нам следует открывать сделку в противоположном направлении («на откат»)."

Я пока не понимаю, как эта цель отражена в "обычном обновлении хая/лоя". Расскажете?

Изучаем ЗигЗаги
Изучаем ЗигЗаги
  • www.argolab.net
Давайте начнем наш сегодняшний разговор со всем нам знакомого индикатора ЗигЗаг, который входит в стандартный комплект поставки терминала МТ4. Реализация индикатора из стандартной поставки далеко не самая лучшая и уж точно не самая быстрая, но нам сейчас это неважно. Давайте сначала вспомним, что представляет собой ЗигЗаг. Это не что иное как...
 
Vladimir:

Это всего лишь инструмент, как и зигзаг, например: High(i, 30)-High(i+5, 30). Просто мне он ближе, потому что (наверное) лучше учитывает текущую волатильность. Как и в зигзаге, можно изобрести какие-то метрики, например поделить величину обновления на высоту (ширину?) канала. На флете будет близко к нулю, на тренде порядка 0.5-1. Там, где у зигзага овершот, у этого инструмента будет обновление хая/лоя.

Что касается характера колебаний, то усреднение метрик по всему активу - это вроде "средней температуры по больнице", потому что трендовость/флетовость сосредоточена в определенные часы суток (если мы говорим о работе внутри дня). Хотя есть два кросса (думаю, знаете, какие), у которых флетовость в среднем чуть выше чем у остальных пар.

 
Alexander_K2:

К вопросу о параметре, анализируя который можно отделить флэт от тренда.

Этим параметром является отнюдь не коэффициент Херста.

А знаете что? Этот параметр называется негэнтропия https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy

Вот кто первым научиться правильно ее вычислять и использовать в алгоритмах, тому надо памятник при жизни ставить от благодарного человечества. Вот так-то!

очередная попытка сглаживания

можно и так

только одно но

опять же теряется точность

а ведь "копейка рубль бережет"

 
Renat Akhtyamov:

очередная попытка сглаживания

можно и так

только одно но

опять же теряется точность

а ведь "копейка рубль бережет"

Не, это классная вещь. Фактически - это сумма произведений вероятностей приращений и логарифмов этих вероятностей при определенном объеме выборки. Показывает, насколько сильно на данный момент времени распределение вероятностей отличается от некоего эталона. Надо просто таблицу, как Херст составить и все.

Я давно искал этот скрытый параметр, т.к. асимметрии и эксцесса недостаточно. Со слезами на глазах просил трейдеров здесь на форуме помочь мне найти его. Откликнулись только 2 уважаемых мной трейдера - Vladimir и Dmitriy Skub. Предложили свои варианты. У остальных же - полнейшее непонимание и одубение. И как вообще кто-то деньги тут зарабатывает, абсолютно не шаря ни в чем? Парадокс!

 

Вот графики для пары AUDCAD за прошедшие 2 недели при объеме выборки 16900 тиков для экспоненциального времени считывания

Да, вроде все отлично и хорошо, но что-то меня тревожит... Щас объясню что.

 

Сначала немного теории:

Вот это произведение F(x,t) и есть то распределение приращений, которое мы видим.

Функция Макдональда отвечает за "память" нашего процесса.

 

А вот что получаю я

Вот то, что Вы видите справа - это то, что я получаю в виде "памяти" процесса.

Это при генеральной совокупности более 250.000 тиков!

Увы, я не вижу гладкой функции, подобной модифицированным функциям Бесселя. Не должно быть этих "скачков"...

Вот из-за этого я почти пришел к выводу, что все-таки, скорее всего, тиковые данные я принимаю НЕПРАВИЛЬНО.

Все-таки надо принимать через равномерные интервалы времени. Хотя... Только практика может это подтвердить.

Пока остаюсь при хорошем результате и безудержных сомнениях...

 
Alexander_K2:

А вот что получаю я

Вот то, что Вы видите справа - это то, что я получаю в виде "памяти" процесса.

Это при генеральной совокупности более 250.000 тиков!

Увы, я не вижу гладкой функции, подобной модифицированным функциям Бесселя. Не должно быть этих "скачков"...

Вот из-за этого я почти пришел к выводу, что все-таки, скорее всего, тиковые данные я принимаю НЕПРАВИЛЬНО.

Все-таки надо принимать через равномерные интервалы времени. Хотя... Только практика может это подтвердить.

Пока остаюсь при хорошем результате и безудержных сомнениях...

Данные у Вас правильные - у всех такие, причем на всех таймфреймах. Это обычный вид нестационарных приращений, в которых полный букет: меняется средняя, меняется дисперсия, хвосты и ARCH-эффект. Моделировать надо все:

  • среднюю: модель ARFIMA - это АRIMА, но допускает дробное дифференцирование (Херста ловят)
  • волантильность: несколько десятков моделей, но можно остановиться на 4-5 моделях 
  • распределение волантильности: скошенные t-распределения, можно взять обобщенное распределение, а можно вообще на все плюнуть и брать нормальное.


И тыщи и тыщи людей занимаются этим лет 30 или 40.

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