От теории к практике - страница 1712
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А! Ты думаешь, что у меня преобразованный ряд такой же как мы с Ламбертом возились?
Нет! Просто по-хитрому прореженный обычный тиковый ценовой ряд. Условно, было 100.000 тиков, осталось 10.000.
Мой ряд примерно соответствует ТФ S12. Его исключительной особенностью является постоянство дисперсии. Т.е., мне удается из нестационарного тикового ВР получать квазистационарный ряд путем "просеивания".
ну на нем же нельзя торговать все равно? сделки открывать на исходном? или без разницы
ну на нем же нельзя торговать все равно? сделки открывать на исходном? или без разницы
Почему нельзя? Это обычный ВР. Идут тики Bid: 1.28714, 1.28715, 1.28716, 1.28717,.... После просеивания остаются: 1.28715, 1.28717,....
Нужен эксперимент с CLOSE M1, M15 (раз уж с тиками работать не хочешь) и моим рядом на одном временном периоде - условно ноябрь 2019 г.
И нужен вывод: да, этот ряд обладает лучшей предсказательной способностью, или - нет, результаты стали хуже.
Все это - на добровольной основе. Будет время - просто напиши: "выкладывай свой ВР, проверю". ОК?
Почему нельзя? Это обычный ВР. Идут тики Bid: 1.28714, 1.28715, 1.28716, 1.28717,.... После просеивания остаются: 1.28715, 1.28717,....
Нужен эксперимент с CLOSE M1, M15 (раз уж с тиками работать не хочешь) и моим рядом на одном временном периоде - условно ноябрь 2019 г.
И нужен вывод: да, этот ряд обладает лучшей предсказательной способностью, или - нет, результаты стали хуже.
Все это - на добровольной основе. Будет время - просто напиши: "выкладывай свой ВР, проверю". ОК?
а, все понял. Да да, интересно
тогда можно тики, если они с датой-временем, сам сделаю разные ТФ
если без времени, то отдельно тики, м1, м2 и т.п.на выходных можно поковырять, с видосом
а, все понял. Да да, интересно
тогда можно тики, если они с датой-временем, сам сделаю разные ТФ
если без времени, то отдельно тики, м1, м2 и т.п.
ОК.
Тогда я за ноябрь 2019 г. подготовлю ряды М1, М15 и мой ряд по GBPUSD и проведем сравнение на твоей лучшей ТС. Самый главный вопрос - будет ли улучшение результатов?
Ждем до конца месяца....
после прореживания рекомендуется подкормка раствором куриного помёта
после прореживания рекомендуется подкормка раствором куриного помёта
морковку хорошо (почти вообще идеально) прореживают дети :-)
Рук на всё не хватает, тут своих планов на 3 пятилетки, а мозг пока не отключается :-) Ышшо вам посыл к граалю:
арбитражить можно ошибку.
Её видимо можно и просто торговать.
Вчера еще 2 сделки в плюс прошли... Пока, за этот месяц +26.32%.
Буду публиковать отчеты до тех пор, пока все страждущие не уверуют в Грааль.
Рук на всё не хватает, тут своих планов на 3 пятилетки, а мозг пока не отключается :-) Ышшо вам посыл к граалю:
арбитражить можно ошибку.
Её видимо можно и просто торговать.
Вчера еще 2 сделки в плюс прошли... Пока, за этот месяц +26.32%.
Буду публиковать отчеты до тех пор, пока все страждущие не уверуют в Грааль.
С таким результатом единственное, что остаётся, так это "верить, надеяться, ждать". Причём бесконечно и безрезультатно.