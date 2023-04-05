От теории к практике - страница 1717
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а вот мой реал.
обычный арбитраж по ФормулЕ, вчера о нем тут писал ...............
не считаешь что 3 месяца своей жизни ты тупо потерял, а?
300 долларов на памм уже собрал?))
Если вы когда-нибудь все таки сумеете обуздать свой неудержимый ум и вернуться к комментарию#17157 , Вы поймете о чем Я говорил.
И если вам удастся еще это и реализовать, то Вы сможете зарабатывать на рынках без особых проблем и рисков усреднениями и мартин-гейлами и чем душе угодно, зная лишь, что ищете ли Вы экстремумы или торгуете на резких движениях.
Ну хорошо))) Попробую обуздать свой ум))))
Время ...... время лучший арбитр...
Мартингейл - это зло. Убъет оно любого, одного раньше, другого позже)))))))))Увеличение лотов по мне неприемлемо, но вот по 2,3 ордера бывает иногда, че поделать. Но чаще 1
это мнение большинства, которые даже не понимают, что не знают как анализировать рыночные движения.
например просто и наглядно: возьмем простой перевертыш с увеличением лота в зависимости от убытков.
торговля на высокой волатильности:
2014-2018 - все выдержал
торговля на низкой волатильности:
точно та же система, для чистоты эксперимента брал разные периоды после слива но укладывающиеся в 2014-2018гг.
наблюдения:
1. с уменьшением волатильности скорость заработка профита возрастает в 2-5 раз
2. риски растут пропорционально.
Да это ясно как божий день. Многие системы вытягиваются мартином.
Я писал роботов которые в общем то проходили иногда даже с 99 года с оху....иардами долларов. Но реально торговать ими ну не серьезно.
Мнение большинства тут разделяю на 100%
И беда верхнего графика в том, что когда рынок так сложится - будет одна короткая зделка по маржин колу)))
Каждый раз вабанк, для получения копеешной по-сути прибыли.
что когда рынок так сложится
суть всего, что я вообще Вам писал именно в том, чтобы точно определять когда сложится, а когда нет, еще до того как вы начнете открывать ордера, а не гадать.
суть всего, что я вообще Вам писал именно в том, чтобы точно определять когда сложится, а когда нет, еще до того как вы начнете открывать ордера, а не гадать.
Тут согласен. 100% именно. Невероятно необходимо находиться всегда в зоне высокой вероятности. Но мартин ...... неее))
Вход очень сильно решает .... А дальше ордера, мм. Мы не на прогулке)))
И цель определена заранее, во всяком случае по тейку. И тогда можно построить план по каждой зделке.
У меня нет ни одного параметра у системы. А торгую все мажоры. И золото еще до кучи.
Ум обуздываю)))))
охренеть... это ты-то профессионал??? неуч, профессионалом чего ты можешь быть?
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А_К, неужели уровень знаний ниже плинтуса - это и твой уровень? Неужели этот неуч тобой верховодит? а ты согласен с этим?
А_К понимает юмор, а ты все время стоишь перед открытой дверью и никак не можешь войти )) надутые щеки не проходят
Тут согласен. 100% именно. Невероятно необходимо находиться всегда в зоне высокой вероятности. Но мартин ...... неее))
Вход очень сильно решает .... А дальше ордера, мм. Мы не на прогулке)))
я риски увеличил в 20 раз и показал вам те графики не для того чтобы Вы мне говорили что я сделал мартин)
я могу и так сделать тот же 2014-2018 год абсолютно та же система.
суть в том что при увеличении рисков хорошо видно улучшается ли качество анализа или нет.
а в этом графике хоть че делай все равно не поймешь то ли робот хорошо отрабатывает, то ли анализ
вы же сами роботов делаете и знаете что увеличивая риски у одной и той же системы Ты как бы глядишь на ее работу под микроскопом, сразу вылезают все недостатки.
я риски увеличил в 20 раз и показал вам те графики не для того чтобы Вы мне говорили что я сделал мартин)
я могу и так сделать тот же 2014-2018 год абсолютно та же система.
суть в том что при увеличении рисков хорошо видно улучшается ли качество анализа или нет.
а в этом графике хоть че делай все равно не поймешь то ли робот хорошо отрабатывает, то ли анализ.
Ну у Вас есть мартин или нет? В мониторинге который? Простой вопрос)
Я не скрываю что есть усреднения.
И делая роботов)) понимаешь что мачете случается)))) Поэтому лучше не иметь дела с тем, что убивает)))
Ну у Вас есть мартин или нет? В мониторинге который? Простой вопрос)
Я не скрываю что есть усреднения.
нет. благодаря тому, что я точно знаю, как будет выглядеть график прибыли, если я поменяю в роботе тот или иной параметр. Это есть следствие того, о чем я писал ранее. Это и есть сила статистики. Запускаешь сразу и забываешь пока прибыль не накапает.
нет.
Ну вот. Это уже ответ. А-то мартин обсасываем а не применяем)))