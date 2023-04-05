От теории к практике - страница 1717

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Renat Akhtyamov:

а вот мой реал.


обычный арбитраж по ФормулЕ, вчера о нем тут писал ...............

не считаешь что 3 месяца своей жизни ты тупо потерял, а?

300 долларов на памм уже собрал?))

 
Martin CHEguevara:

Если вы когда-нибудь все таки сумеете обуздать свой неудержимый ум и вернуться к комментарию , Вы поймете о чем Я говорил.

И если вам удастся еще это и реализовать, то Вы сможете зарабатывать на рынках без особых проблем и рисков усреднениями и мартин-гейлами и чем душе угодно, зная лишь, что ищете ли Вы экстремумы или торгуете на резких движениях.

Ну хорошо))) Попробую обуздать свой ум)))) 

Время ...... время лучший арбитр...

Мартингейл - это зло. Убъет оно любого, одного раньше, другого позже)))))))))

Увеличение лотов по мне неприемлемо, но вот  по 2,3 ордера бывает иногда, че поделать. Но чаще 1
 
Martin CHEguevara:

это мнение большинства, которые даже не понимают, что не знают как анализировать рыночные движения.

например просто и наглядно: возьмем простой перевертыш с увеличением лота в зависимости от убытков. 

торговля на высокой волатильности:

2014-2018 - все выдержал

торговля на низкой волатильности:

точно та же система, для чистоты эксперимента брал разные периоды после слива но укладывающиеся в 2014-2018гг.

наблюдения:

1. с уменьшением волатильности скорость заработка профита возрастает в 2-5 раз

2. риски растут пропорционально.

Да это ясно как божий день. Многие системы вытягиваются мартином.

Я писал роботов которые в общем то проходили иногда даже с 99 года с оху....иардами долларов. Но реально торговать ими ну не серьезно.

Мнение большинства тут  разделяю на 100%

И беда верхнего графика в том, что когда рынок так сложится - будет одна короткая зделка по маржин колу)))


Каждый раз вабанк, для получения копеешной по-сути прибыли.

 
vladevgeniy:

что когда рынок так сложится 

суть всего, что я вообще Вам писал именно в том, чтобы точно определять когда сложится, а когда нет, еще до того как вы начнете открывать ордера, а не гадать.

 
Martin CHEguevara:

суть всего, что я вообще Вам писал именно в том, чтобы точно определять когда сложится, а когда нет, еще до того как вы начнете открывать ордера, а не гадать.

Тут согласен. 100% именно. Невероятно необходимо находиться всегда в зоне высокой вероятности. Но мартин ...... неее))

Вход очень сильно решает .... А дальше ордера, мм. Мы не на прогулке)))

И цель определена заранее, во всяком случае по тейку. И тогда можно построить план по каждой зделке.

У меня нет ни одного параметра у системы. А торгую все мажоры. И золото еще до кучи.

Ум обуздываю)))))

[Удален]  
Олег avtomat:

охренеть...  это ты-то профессионал???   неуч, профессионалом чего ты можешь быть?

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А_К, неужели уровень знаний ниже плинтуса - это и твой уровень? Неужели этот неуч тобой верховодит? а ты согласен с этим?

А_К понимает юмор, а ты все время стоишь перед открытой дверью и никак не можешь войти )) надутые щеки не проходят

 
vladevgeniy:

Тут согласен. 100% именно. Невероятно необходимо находиться всегда в зоне высокой вероятности. Но мартин ...... неее))

Вход очень сильно решает .... А дальше ордера, мм. Мы не на прогулке)))

я риски увеличил в 20 раз и показал вам те графики не для того чтобы Вы мне говорили что я сделал мартин)  

я могу и так сделать тот же 2014-2018 год абсолютно та же система.

суть в том что при увеличении рисков хорошо видно улучшается ли качество анализа или нет. 

а в этом графике хоть че делай все равно не поймешь то ли робот хорошо отрабатывает, то ли анализ


вы же сами роботов делаете и знаете что увеличивая риски у одной и той же системы Ты как бы глядишь на ее работу под микроскопом, сразу вылезают все недостатки.

 
Martin CHEguevara:

я риски увеличил в 20 раз и показал вам те графики не для того чтобы Вы мне говорили что я сделал мартин)  

я могу и так сделать тот же 2014-2018 год абсолютно та же система.

суть в том что при увеличении рисков хорошо видно улучшается ли качество анализа или нет. 

а в этом графике хоть че делай все равно не поймешь то ли робот хорошо отрабатывает, то ли анализ.

Ну у Вас есть мартин или нет? В мониторинге который? Простой вопрос)

Я не скрываю что есть усреднения. 

И делая роботов)) понимаешь что мачете случается)))) Поэтому лучше не иметь дела с тем, что убивает)))

 
vladevgeniy:

Ну у Вас есть мартин или нет? В мониторинге который? Простой вопрос)

Я не скрываю что есть усреднения. 

нет. благодаря тому, что я точно знаю, как будет выглядеть график прибыли, если я поменяю в роботе тот или иной параметр. Это есть следствие того, о чем я писал ранее. Это и есть сила статистики. Запускаешь сразу и забываешь пока прибыль не накапает.

 
Martin CHEguevara:

нет.

Ну вот. Это уже ответ. А-то мартин обсасываем а не применяем)))

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