От теории к практике - страница 1708

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

Отличия ритейл-форекса от форекса вполне очевидны. Также понятно, что никто и никогда не покажет нам "стакан" всего форекса в целом (даже если он вдруг где-то существует). Тем не менее, благодаря арбитражёрам, цены в любой "лужице" не могут сильно отличаться от цен в "мировом океане". Поэтому, не вижу особого смысла в выделении ритейл-форекса из сегмента всех спекулянтов. Другие два сегмента, очевидно - государства и те кто использует форекс просто для обмена.

Действия государств кажутся вполне очевидными в некоторые редкие моменты. Например, после нью-йорского теракта только гос-во могло позволить себе быть маркетмейкером со стороны покупки доллара (возможно, косвенно).

Свою лепту вносят скорее не государства, а центробанки, для корректировки против значительного изменения курса.

ЦБ выступают носителями новостей от государств. Они заранее знают положение вещей и у них заранее предусмотрены варианты для смягчения положения на валютном сегменте. И даже предприняты меры.

Обнародованные же новости предназначены для остальной толпы, других государств, корпораций, банков, СПЕКУЛЯНТОВ... 

[Удален]  
Alexander_K:

Нет, все-таки некий индикатор разладки обязательно нужен. Без него, сегодня по всем парам с NZD, моя ТС просто бы слила весь депозит.

определенно нужен для таких тс как у вас. А если с усреднением делать то там кол-во параметров ТС сильно растет

 
Maxim Kuznetsov:

Надо ещё идей накидать :-)

Где и как движется цена, даже не суть как важно, но

при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях  цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.

по свежим следам :

можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.

такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.

То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.

нашлось времечко с настроением сделать ещё один скриншот того-же события :

выделены два участка с высокой корреляцией, разделённые новостным всплеском.

красное - до событий, синяя - после событий. Смещение - ровно 72 часовых бара (3 дня, среда, четверг, пятница.)

буквально вскоре после часа Ч, АКФ чуть не 1 и постепенно падает.

может кого наведёт на умные мысли или просто пригодится.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

фьючи и опционы, во первых они производные, а во вторых - это  механизмы саморегуляции не позволяющие процессу выйти из под контроля.

страшновато прозвучало :-) как бы так технарям объяснить.. это антрирезонансные навески, а не способ развода как прозвучало ранее

Форвард - это совсем другое
 
Vladimir Baskakov:
Форвард - это совсем другое

форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)

они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность

 
Alexander_K:

В древних писаниях сказано: "Окуни руки в мёд, чтобы наличные прилипали к ним".

Сию процедуру надо проводить ежедневно и Грааль сам тебя найдёт.

как торговля?

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

форвард - форвардный рассчётный курс банков для всяческих рассчётов.
это понятно, но это их проблема :-)

они и с форвардом ошибаются, валютный риск и всё такое..Этот показатель разве что про волатильность

Нет, там процентные ставки, дисконт, премия. Банки не ошибаются
 
Renat Akhtyamov:

как торговля?

Пока ничего нового:


Очень мало сделок...

Проблема как была так и остается в индикаторе разладки. Вчера он не дал разрешения на сделки с NZD и правильно сделал, а сегодня не пропустил сделки по AUD и, скорее всего, это было неверное решение...

 

Вообще, форум становится все скучнее и скучнее... Нет ярости, нет жажды борьбы с рынком, нет огня...

Из прочитанного за последнее время запомнился только этот пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Квантовый анализ Дука

Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57

Для простоты, и для начала будем считать модель двухмерной, так будет проще. Задача заменить время наше в секундах, на рыночное время. Поскольку время не более, чем количество произошедших процессов, то и для рынка оно должно иметь аналогичную структуру. Наше время к рынку не имеет ничего общего, это факт. 

Отсюда вопрос, какие процессы влияют на цену? Единственный фундаментальный процесс, это торговая операция, поэтому я предположил вместо времени использовать торговые операции. Но может что-то еще можно использовать в качестве времени, что-то более фундаментальное и движущее ценой?

Если расширить до 3-х мерной модели, то при покупки актива, совершается так-же продажа другого актива. Значит на цену влияют эти самые операции не только одного актива, но и другого. Для простоты пусть есть акция, она покупается за рубли. Но в процессе покупки акции, происходит не только переоценка стоимости акции, но и переоценка стоимости рубля. А если по акции не было торговой активности целый час, то по рублю эта торговая активность все равно была. Значит время рубля ушло дальше, чем время акции... И в момент совершения операции покупки акции, переоценка стоимости акции произошла 1 раз, а рубля могла произойти хоть 1000 раз. 

Получается, что время для двух активов идет с разной скоростью, а цена отражает текущее положение дел.

Так что можно принять за время, кроме сделок, какие есть идеи?


Некто Maxim Romanov правильно мыслит в сторону разгадки тайны собственного времени рынка. Очевидно, его терзают мысли, что именно там - в криволинейном пространстве-времени и сидит Грааль. Хе-хе... Это - верный путь к Истине. Но, от тайных желаний заглянуть туды, до реального воплощения, еще надобно потрудиться. Да.

Maxim Romanov
Maxim Romanov
  • www.mql5.com
Добавил тему Тестер в мультипотоке При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года...
 
Alexander_K:

Пока ничего нового:


Очень мало сделок...

Проблема как была так и остается в индикаторе разладки. Вчера он не дал разрешения на сделки с NZD и правильно сделал, а сегодня не пропустил сделки по AUD и, скорее всего, это было неверное решение...

на ауди я рубанул сегодня конечно же

вообще нонсенс, что она себя так повела

имеем арбитражную ситуацию

индикатор разладки, о котором ты говоришь, это грааль сосбтвенно

а насчет никто - сделал я такой индюк на днях, 10 лет занимался

начало в ветке "Советник всем миром", там его допотопный вариант лежит

даже на этом, я поднимал депозит в 20 раз

возвращался к этой теме неоднократно, изучал и иизучал

нутром чувствовал - что не все так гладко, должен быть арбитраж, ну должен быть и все

не с проста и импульсы и флет и тренды, все это арбитраж, по любасу

по факту, так и есть!!!

прибыльность - до 100% в день

так что рой и не сходи с этого пути

1...170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715...1981
Новый комментарий