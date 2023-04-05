От теории к практике - страница 1715

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Чистый заг-заг ска прикольный, но не дает статистической картины))))


А лишь олицитворяет собой суть рынка. Куда ближе туда и пойду в 90%)))

 

financial market my friend.

 
Martin CHEguevara:

financial market my friend.

Это реал или демо?
 
Martin CHEguevara:

financial market my friend.

а вот мой реал.

обычный арбитраж по ФормулЕ, вчера о нем тут писал ...............

не считаешь что 3 месяца своей жизни ты тупо потерял, а?

 
У всех Граали вдруг появились :)))
 
Alexander_K:
У всех Граали вдруг появились :)))

дорогу осилит идущий

;)

[Удален]  
Alexander_K:
У всех Граали вдруг появились :)))

Грааленосцы


 

.

 

Ветка близится к финалу.


 

Есть такая хорошо всем известная и входящая во все формулы поголовно штука,
одна из тотальных констант, определяющая (или определяемая от) кривизну пространства.

Так вот, тут на форексе, она другая...по ней оттоптались "е" и видимо ещё и фрактальный коэфф.
поэтому волновые уравнения можно засунуть в @#. А также значительную часть статистики и анализа.

[Удален]  

Похоже, что в нашем кабинете профессионалов пора провести совещание, обсудить так сказать дальнейшие перспективы развития

Полагаю, что Олег Автомат должен подождать снаружи

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