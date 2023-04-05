От теории к практике - страница 1715
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Чистый заг-заг ска прикольный, но не дает статистической картины))))
А лишь олицитворяет собой суть рынка. Куда ближе туда и пойду в 90%)))
financial market my friend.
financial market my friend.
financial market my friend.
а вот мой реал.
обычный арбитраж по ФормулЕ, вчера о нем тут писал ...............
не считаешь что 3 месяца своей жизни ты тупо потерял, а?
У всех Граали вдруг появились :)))
дорогу осилит идущий
;)
У всех Граали вдруг появились :)))
Грааленосцы
.
Ветка близится к финалу.
Есть такая хорошо всем известная и входящая во все формулы поголовно штука,
одна из тотальных констант, определяющая (или определяемая от) кривизну пространства.
Так вот, тут на форексе, она другая...по ней оттоптались "е" и видимо ещё и фрактальный коэфф.
поэтому волновые уравнения можно засунуть в @#. А также значительную часть статистики и анализа.
Похоже, что в нашем кабинете профессионалов пора провести совещание, обсудить так сказать дальнейшие перспективы развития
Полагаю, что Олег Автомат должен подождать снаружи