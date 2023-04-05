От теории к практике - страница 1714
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Говорю только о том, что глубоко изучил и знаю о чем говорю.
Твои намёки смешны. Тянут на завистливого школьника.))
Расскажи про границы отклонений ЗигЗага.
Хорошо.
Тогда, выложи, плиз, литературу, на основе которой создаешь свою ТС. Если таковой нетути, и опять начнутся разговоры о том, что ничего не надо читать и что трейдер в одиночку, в домашних условиях, с помощью своих скудных знаний способен создать Грааль, то дальнейшие разговоры считаю бессмысленными.
PS Прикладываю свою библиотеку, которую я использовал при создании своей ТС.
Гениально )) он там и одного слова не осилит
[Подставить сюда название любого индикатора] в умелых руках - автомат.
Он даёт четкое представление о цене на рынке.
Имеет свои границы отклонений и много другой информации можно почерпнуть.
да да
но с одним только косяком, почти...
1. отстает
2. если рассматривается пересечение с ценой - это молотилка спреда в убыток
а то что арбитражить - ответ - да, да и никак иначе
только сначала нужно въехать в причину появления таких ситуаций, выгодных для трейдера, есессно
Расскажи про границы отклонений ЗигЗага.
Каждое колено зигзага имеет свои свойства.
Границы отклонений зависят от комбинации колен ЗЗ.
Комбинации вычисляются легко. Границы текущего колена уже предопределены. Это даже не фантастика.)
Об этом в одном посте нереально расписать.
Может ветку завести на эту тему, тогда распишу более подробно?
Тут в этом мусоре быстро всё потеряется.
Говорю только о том, что глубоко изучил и знаю о чем говорю.
Твои намёки смешны. Тянут на завистливого школьника.))
Я и есть завистливый школьник. Вчера только про изгзаг узнал.
Может, заведешь отдельную ветку, где расскажешь нам, школоло, как им пользоваться? :)
Может ветку завести на эту тему, тогда распишу более подробно?
Давай! Будет интересно почитать, особенно интересно - "Каждое колено зигзага имеет свои свойства."
Каждое колено зигзага имеет свои свойства.
Границы отклонений зависят от комбинации колен ЗЗ.
Комбинации вычисляются легко. Границы текущего колена уже предопределены. Это даже не фантастика.)
Об этом в одном посте нереально расписать.
Может ветку завести на эту тему, тогда распишу более подробно?
Тут в этом мусоре быстро всё потеряется.
я ЗА..за-води отдельную ветку
руками торгую зигзаги, потому интересно
да да
но с одним только косяком, почти...
1. отстает
2. если рассматривается пересечение с ценой - это молотилка спреда в убыток
а то что арбитражаить - ответ - да, да и никак иначе
только сначала нужно въехать в причину появления таких ситуаций, выгодных для трейдера, есессно
Не соглашусь, что отстает.
О. Подсказал хорошую идею.)) Построю прогнозное колено в будущее.
Отставание зависит от того, на каком алгоритме строится ЗЗ. У меня свой алгоритм на одном параметре с ранним определением. И я уверен в новом нулевом колене.
Подтяжка вершины естественно не исключена.
Для меня ЗЗ является прогнозным индикатором.
Он прогнозирует, где будет "конец" через некоторое время. )
Картина "Торгование жёлтого зизгаза" :
это EURUSD, осталось самое мелкое условие и можно покупать - зигзаг пойдёт вверх