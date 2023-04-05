От теории к практике - страница 1719
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Народ от такого частого упоминания старика мартина в осадок выпал видать))))
старина Мартин хихикает и вертит на пальце золотой ключик от грааля
старина Мартин хихикает и вертит на пальце золотой ключик от грааля
Ну, не знаю...
Теоретически, мартингейл - один из возможных способов обуть СБ. Является ли рыночный ВР именно СБ - вопрос дискуссионный. Чтобы ответить на него, надо иметь понимание - является ли последовательность приращений цены независимыми случайными величинами? Здесь не так все просто. На некоторых участках - да, является, на некоторых - нет. Рынок - это адская смесь случайных и неслучайных последовательностей.
Мартингейл опасен на чистейшем СБ. А на нечистейшем?! Этот вопрос не исследовался никем и никогда.
Поэтому, если Че раскидывает какие-то сетки в тяжелых хвостах рыночных распределений и это дает результат, то почему бы нет?!! Практика - критерий истины.
Ну, не знаю...
Теоретически, мартингейл - один из возможных способов обуть СБ. Является ли рыночный ВР именно СБ - вопрос дискуссионный. Чтобы ответить на него, надо иметь понимание - является ли последовательность приращений цены независимыми случайными величинами? Здесь не так все просто. На некоторых участках - да, является, на некоторых - нет. Рынок - это адская смесь случайных и неслучайных последовательностей.
Мартингейл опасен на чистейшем СБ. А на нечистейшем?! Этот вопрос не исследовался никем и никогда.
Поэтому, если Че раскидывает какие-то сетки в тяжелых хвостах рыночных распределений и это дает результат, то почему бы нет?!! Практика - критерий истины.
вопрос к теоретикам - какой бывает убыток ?
(дальше намекать не буду)
вопрос к теоретикам - какой бывает убыток ?
(дальше намекать не буду)
Ну, очевидно - весь депозит в случае, если рынок является СБ.
Но, ведь, в классическом случае, используется мартингейл при входе в сделку в любой момент времени. А товарищ Че входит в сделку только когда цена находится в тяжелом хвосте (возможно, я не совсем точно понимаю его стратегию, но по сути - верно). Вероятно, из-за этого и из-за того что цена - это не совсем СБ, у него прекрасный результат.
В общем-то, можно сказать, что и моя стратегия и ТС товарища Че пользуют один и тот же принцип входа в сделку только тогда, когда цена находится в хвосте распределения вероятности. Далее, наши метОды различаются, но, как видим, концептуально - это верное решение.
"А дальше?!" - воскликнут страждущие. "Давайте расписывайте свои ТС вплоть до запятой!!!".
Хммм... У большинства причастившихся к Граалю превалирует вот такое мнение:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ЗигЗаги, волны, тренды.
Vict, 2019.11.15 14:40
Не понимаю, а зачем вам это? Эта тема? В этом деле каждый сам за себя.
ЗЫ: в тему про грааль на машках я бы не писал.
И я тоже стал его придерживаться... По многим причинам....
Дальше, с моей стороны будет только практика и завершение участие в форуме после Нового Года.
Грааль все ближе и ближе... Я иду к Тебе...
А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!
М-да....
Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....
А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!
М-да....
Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....
Да никто еще ничего не открывает))))
А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!
М-да....
Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....
Хорошо бы вам (и всем местным юзерам теорвера) записать в друзья Гмурмана.
Хорошо бы вам (и всем местным юзерам теорвера) записать в друзья Гмурмана.
И Гмурман и ты заработали одинаковое количество прибыли на Форекс
Ну, очевидно - весь депозит в случае, если рынок является СБ.
Но, ведь, в классическом случае, используется мартингейл при входе в сделку в любой момент времени. А товарищ Че входит в сделку только когда цена находится в тяжелом хвосте (возможно, я не совсем точно понимаю его стратегию, но по сути - верно). Вероятно, из-за этого и из-за того что цена - это не совсем СБ, у него прекрасный результат.
непробиваем :-(
если есть знакомый бухгалтер - попросите его помочь посчитать деньги