От теории к практике - страница 1719

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Evgeniy Kvasov:
Народ от такого частого упоминания старика мартина в осадок выпал видать))))

старина Мартин хихикает и вертит на пальце золотой ключик от грааля

 
Maxim Kuznetsov:

старина Мартин хихикает и вертит на пальце золотой ключик от грааля

Ну, не знаю...

Теоретически, мартингейл - один из возможных способов обуть СБ. Является ли рыночный ВР именно СБ - вопрос дискуссионный. Чтобы ответить на него, надо иметь понимание - является ли последовательность приращений цены независимыми случайными величинами? Здесь не так все просто. На некоторых участках - да, является, на некоторых - нет. Рынок - это адская смесь случайных и неслучайных последовательностей.

Мартингейл опасен на чистейшем СБ. А на нечистейшем?! Этот вопрос не исследовался никем и никогда.

Поэтому, если Че раскидывает какие-то сетки в тяжелых хвостах рыночных распределений и это дает результат, то почему бы нет?!! Практика - критерий истины.

 
Alexander_K:

Ну, не знаю...

Теоретически, мартингейл - один из возможных способов обуть СБ. Является ли рыночный ВР именно СБ - вопрос дискуссионный. Чтобы ответить на него, надо иметь понимание - является ли последовательность приращений цены независимыми случайными величинами? Здесь не так все просто. На некоторых участках - да, является, на некоторых - нет. Рынок - это адская смесь случайных и неслучайных последовательностей.

Мартингейл опасен на чистейшем СБ. А на нечистейшем?! Этот вопрос не исследовался никем и никогда.

Поэтому, если Че раскидывает какие-то сетки в тяжелых хвостах рыночных распределений и это дает результат, то почему бы нет?!! Практика - критерий истины.

вопрос к теоретикам - какой бывает убыток ?

(дальше намекать не буду)

 
Maxim Kuznetsov:

вопрос к теоретикам - какой бывает убыток ?

(дальше намекать не буду)

Ну, очевидно - весь депозит в случае, если рынок является СБ.

Но, ведь, в классическом случае, используется мартингейл при входе в сделку в любой момент времени. А товарищ Че входит в сделку только когда цена находится в тяжелом хвосте (возможно, я не совсем точно понимаю его стратегию, но по сути - верно). Вероятно, из-за этого и из-за того что цена - это не совсем СБ, у него прекрасный результат.

 

В общем-то, можно сказать, что и моя стратегия и ТС товарища Че пользуют один и тот же принцип входа в сделку только тогда, когда цена находится в хвосте распределения вероятности. Далее, наши метОды различаются, но, как видим, концептуально - это верное решение.

"А дальше?!" - воскликнут страждущие. "Давайте расписывайте свои ТС вплоть до запятой!!!".

Хммм... У большинства причастившихся к Граалю превалирует вот такое мнение:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ЗигЗаги, волны, тренды.

Vict, 2019.11.15 14:40

Не понимаю, а зачем вам это? Эта тема? В этом деле каждый сам за себя.

ЗЫ: в тему про грааль на машках я бы не писал.

И я тоже стал его придерживаться... По многим причинам....

Дальше, с моей стороны будет только практика и завершение участие в форуме после Нового Года.

Грааль все ближе и ближе... Я иду к Тебе...


 
Evgeniy Kvasov:

А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!

М-да....

Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....

 
Alexander_K:

А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!

М-да....

Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....

Да никто еще ничего не открывает)))) 

 
Alexander_K:

А где же мой лучший друг - Феликс?!!! Верните Феликса!!!

М-да....

Все, нетути моих друзей-приятелей: Феликса, Новой, Асауленки, .... Все стали какими-то Евгениями, Виолеттами, Юриями Борисовичами.... Все остепенились, сигналы открывают, наличные считают, от налоговой скрываются... Все прозаично. Жизнь....

Хорошо бы вам (и всем местным юзерам теорвера) записать в друзья Гмурмана. 

 
Aleksey Nikolayev:

Хорошо бы вам (и всем местным юзерам теорвера) записать в друзья Гмурмана. 

И Гмурман и ты заработали одинаковое количество прибыли на Форекс

 
Alexander_K:

Ну, очевидно - весь депозит в случае, если рынок является СБ.

Но, ведь, в классическом случае, используется мартингейл при входе в сделку в любой момент времени. А товарищ Че входит в сделку только когда цена находится в тяжелом хвосте (возможно, я не совсем точно понимаю его стратегию, но по сути - верно). Вероятно, из-за этого и из-за того что цена - это не совсем СБ, у него прекрасный результат.

непробиваем :-(

если есть знакомый бухгалтер - попросите его помочь посчитать деньги

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