От теории к практике - страница 1704
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Решил пошалить с мартычами и обойти алго ЧЕ, пока вот так вота. Думаю еще машинного обучения туда залепенить
Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений
Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений
Это - сильное утверждение.
Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.
Это - сильное утверждение.
Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.
ну тут мартингейл, если он начал усредняться уже, то это нельзя останавливать никакими разладками и прочим, иначе торговля зависнет
ну тут мартингейл, если он начал усредняться уже, то это нельзя останавливать никакими разладками и прочим, иначе торговля зависнет
Хм... Если собираешься туда нейросеть прилепить (очевидно, для классификации точек входа в сделку), то она и будет выполнять роль индикатора разладки. Нет?
Хм... Если собираешься туда нейросеть прилепить (очевидно, для классификации точек входа в сделку), то она и будет выполнять роль индикатора разладки. Нет?
да, но только для первой сделки определять направление, а потом усреднять то все равно надо, если не угадал с направлением
Это - сильное утверждение.
Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.
Месяца три назад вы запускали какую-то супер тс. Естественно без мониторинга, вернее надо было искать его у чьей-то жены. Чем все закончилось?
:))) Вместо 200$ на счету оказалось 115$. Хотел бросить это дело, но вот этот пост помог:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц
отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...
Если это даст реальный Грааль, то Владимир - гений, и я ему свою ТС просто так подарю.
Надо ещё идей накидать :-)
Где и как движется цена, даже не суть как важно, но
при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.
по свежим следам :
можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.
такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.
То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.
Решил пошалить с мартычами и обойти алго ЧЕ, пока вот так вота. Думаю еще машинного обучения туда залепенить
Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений
а чем тебе не по душе этот вариант?
Чем проще и меньше фильтров, тем надежнее и лучше (легче) идет