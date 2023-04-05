От теории к практике - страница 1703

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Maxim Kuznetsov:

где-то выше г-н Николаев указывал что нельзя считать в одной корзине волков и коз. Получатся средние козо-волки, что противоречит природе

Это в обычном матстате нельзя (без достаточных на то оснований), а в местном неканоническом - сколько душе угодно.

 

С Богом, ребята.

Деньги нужны по-черному.

 

Сегодня приснилось, что мы с Новой почему-то плачем навзрыд, а Асауленко пляшет гопака.

Я этих людей никогда в жизни не видел и ведать не ведаю - как они выглядят и умеют ли вообще плясать. А вот поди ж ты...

Тьфу... Ерунда какая-то.

 
:):):)
 

Ах, вот оно что...

Сегодня пропустил первую убыточную сделку...


Последнюю ли?

Нетути Грааля... Одна мечта и сказка.... Вот почему я всю ночь умывался слезьми... Понятно.

Пропади все пропадом.

 
Alexander_K:

Ах, вот оно что...

Сегодня пропустил первую убыточную сделку...


Последнюю ли?

Нетути Грааля... Одна мечта и сказка.... Вот почему я всю ночь умывался слезьми... Понятно.

Пропади все пропадом.

не вдаваясь в подробности - убыточные (якобы ошибочные) сделки являются неотъемлемой частью торгового алгоритма.

если бы их не было совсем, это был-бы первый звоночек чтобы критично рассмотреть подход. Это несмотря на идеальный идеал :-)

 
Maxim Kuznetsov:

не вдаваясь в подробности - убыточные (якобы ошибочные) сделки являются неотъемлемой частью торгового алгоритма.

если бы их не было совсем, это был-бы первый звоночек чтобы критично рассмотреть подход. Это несмотря на идеальный идеал :-)

Макс, а ведь ты когда-то самолично подавал идею подобную вот этой:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Vladimir, 2018.03.03 15:40

Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц

отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...


Не дословно, но очень близко. Забыл поди уже :))) Вспомнишь - будет как у меня.

Но, это - не Грааль, одна убыточная сделка уже в кармане. А впереди? ... Учти это.

 
Alexander_K:

Макс, а ведь ты когда-то самолично подавал идею подобную вот этой:


Я вообще тот ещё генератор идей...сказал тут одному что с хаосом надо бороться стохастическими методами, и человек через пару месяцев пропал :-)

 
Alexander_K:

Ах, вот оно что...

Сегодня пропустил первую убыточную сделку...


Последнюю ли?

Нетути Грааля... Одна мечта и сказка.... Вот почему я всю ночь умывался слезьми... Понятно.

Пропади все пропадом.

В пивной бар вбегает запыхавшийся мужчина. 

- Слушай, - обращается он к бармену, - налей быстрей, пока не началось! 

Бармен наливает ему кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Давай быстрей еще одну, пока не началось! 

Бармен наливает еще одну кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Hаливай быстрей еще, пока не началось! 

- А деньги? 

- Hу вот, началось...

 
Aleksey Nikolayev:

В пивной бар вбегает запыхавшийся мужчина. 

- Слушай, - обращается он к бармену, - налей быстрей, пока не началось! 

Бармен наливает ему кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Давай быстрей еще одну, пока не началось! 

Бармен наливает еще одну кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Hаливай быстрей еще, пока не началось! 

- А деньги? 

- Hу вот, началось...

Когда жил в Бишкеке, был там ликёроводочный завод. Там много алкашей работало. Рабочий день ещё как-то держались, а перед самым концом смены изрядно выпивали. Из проходной выходили вроде как трезвые, а отойдя метров 150 от проходной падали мертвецки пьяные.)

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