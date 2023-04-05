От теории к практике - страница 146
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Если стало получаться, но не совсем, то это говорит о другом. И без этого другого, хоть обиспользуйтесь разными объёмами выборки, а толку нема. Не понятно что было в итоге раскрыто из громогласного. На истории тут все Львы Толстые.
Согласен. Жду начала торгов в реал-тайме. Программу уже подкорректировал.
Как это всё будет выглядеть для зрителей?
Увы - да. Я ж днем работаю, вечером смотрю результаты. Не переживайте, Ильнур - все будет честно. Я не собираюсь какие-то сигналы тут впаривать, мне интересен сам принцип - решить эту задачу. Остаюсь при своем мнении - эта задача решаема. В квантовой физике и не такие уже решены.
Вы хоть и слышите только себя самого, но скажу второй раз: прошлая неделя была флетовой, на таком рынке заработает любая возвратная система, даже самая примитивная. Тренды покажут, что к чему)
. Приведено алноритма не было.
Был, скачайте файл и почитайте его описания чуть выше. Формулы в ячейках. Что еще нужно? Алгоритм из примера Excel файла и описания понятен полностью. Я формулы уже в свой самописный терминал перенес, расчеты конечно совпали, все там четко. Столкнулся с нехваткой ресурсов железа для расчетов на больших объемах тиков.
Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.
Кстати, вот ваша "МА", которой якобы нету, но которую вы неявно используете, не подозревая об этом) Показана желтой линией. Вычитаем из цены желтую линию ("тренд"), и получаем вашу серую (цикличная компонента). Весьма некачественная "МА", и всем понятно почему - она в итоге представляет собой просто значение цены N точек назад))) Поэтому, например, она и дает в районе 00:00 18-го января огромный скачок вниз, которого нет в исходной цене.
Желающие могут сравнить с картинкой в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756
Кстати, вот ваша "МА", которой якобы нету, но которую вы неявно используете, не подозревая об этом) Показана желтой линией. Вычитаем из цены желтую линию ("тренд"), и получаем вашу серую (цикличная компонента). Весьма некачественная "МА", и всем понятно почему - она в итоге представляет собой просто значение цены N точек назад))) Поэтому, например, она и дает в районе 00:00 18-го января огромный скачок вниз, которого нет в исходной цене.
Желающие могут сравнить с картинкой в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756
похоже :)