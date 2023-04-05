От теории к практике - страница 146

Новый комментарий
 
ILNUR777:
Если стало получаться, но не совсем, то это говорит о другом. И без этого другого, хоть обиспользуйтесь разными объёмами выборки, а толку нема. Не понятно что было в итоге раскрыто из громогласного. На истории тут все Львы Толстые.
Согласен. Жду начала торгов в реал-тайме. Программу уже подкорректировал.
 
Alexander_K2:
Согласен. Жду начала торгов в реал-тайме. Программу уже подкорректировал.
Как это всё будет выглядеть для зрителей? 
Сделки задним числом? 
 
ILNUR777:
Как это всё будет выглядеть для зрителей? 
Сделки задним числом? 
Увы - да. Я ж днем работаю, вечером смотрю результаты. Не переживайте, Ильнур - все будет честно. Я не собираюсь какие-то сигналы тут впаривать, мне интересен сам принцип - решить эту задачу. Остаюсь при своем мнении - эта задача решаема. В квантовой физике и не такие уже решены.
 
Alexander_K2за прошедшую неделю, то я встретил только 2-3 отрицательных сделки и порядка 30 положительных. Каково? А?
Вы хоть и слышите только себя самого, но скажу второй раз: прошлая неделя была флетовой, на таком рынке заработает любая возвратная система, даже самая примитивная. Тренды покажут, что к чему)
 
Alexander_K2:
Увы - да. Я ж днем работаю, вечером смотрю результаты. Не переживайте, Ильнур - все будет честно. Я не собираюсь какие-то сигналы тут впаривать, мне интересен сам принцип - решить эту задачу. Остаюсь при своем мнении - эта задача решаема. В квантовой физике и не такие уже решены.
В квантовой физике больше теорий, чем конкретных решений. А если бы все были такими как Вы, то решений, возможно и вОвсе не было бы)))).
Пока ни сделок, ни обещанного описания, которое мог бы повторить читатель. Слово "квантового физика" оно такое, вроде есть, а вроде и тютю.
 
bas:
Вы хоть и слышите только себя самого, но скажу второй раз: прошлая неделя была флетовой, на таком рынке заработает любая возвратная система, даже самая примитивная. Тренды покажут, что к чему)
Самая примитивная дала бы не те точки которые имеются.Видно что часть ложных отсеена границами доверительного интервала. ББ такого не даст. Не понятно как конкретно был построен этот доверительный интервал, или он вообще подгонно-искуственный. Приведено алноритма не было. Физик нынче измельчал в слове. А скорее всего и сам не имеет того свойства, что нарисовал на картинке. 
 
ILNUR777:
. Приведено алноритма не было. 
Был, скачайте файл и почитайте его описание чуть выше.  Все формулы в ячейках. Что еще нужно?    Алгоритм  из  примера  Excel файла и описания понятен полностью.   Я  формулы  уже в свой самописный  терминал перенес,  расчеты и  "картинка"  конечно совпали, все там четко.  Столкнулся с нехваткой ресурсов железа для расчетов на больших объемах тиков.
 
Wizard2018:
Был, скачайте файл и почитайте его описания чуть выше.  Формулы в ячейках. Что еще нужно?    Алгоритм  из  примера  Excel файла и описания понятен полностью.   Я  формулы  уже в свой самописный  терминал перенес,  расчеты конечно совпали, все там четко.  Столкнулся с нехваткой ресурсов железа для расчетов на больших объемах тиков.
Параллельными курсами движемся к общей цели!
 
Alexander_K2Блин, я устал уже повторять, что тут НЕТ НИКАКИХ МАШЕК!!! Открываем сделку, когда среднее значение приращений (нижний график) пересекает уровень доверительной вероятности 99.5%, и закрываем, когда это среднее значение приращений становится = 0.

Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.

Кстати, вот ваша "МА", которой якобы нету, но которую вы неявно используете, не подозревая об этом) Показана желтой линией. Вычитаем из цены желтую линию ("тренд"), и получаем вашу серую (цикличная компонента). Весьма некачественная "МА", и всем понятно почему - она в итоге представляет собой просто значение цены N точек назад))) Поэтому, например, она и дает в районе 00:00 18-го января огромный скачок вниз, которого нет в исходной цене.

Желающие могут сравнить с картинкой в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756


[Удален]  
bas:

Кстати, вот ваша "МА", которой якобы нету, но которую вы неявно используете, не подозревая об этом) Показана желтой линией. Вычитаем из цены желтую линию ("тренд"), и получаем вашу серую (цикличная компонента). Весьма некачественная "МА", и всем понятно почему - она в итоге представляет собой просто значение цены N точек назад))) Поэтому, например, она и дает в районе 00:00 18-го января огромный скачок вниз, которого нет в исходной цене.

Желающие могут сравнить с картинкой в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756



похоже :)

1...139140141142143144145146147148149150151152153...1981
Новый комментарий