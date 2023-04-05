От теории к практике - страница 1064

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Физика? Везде. В приращениях как мгновенных скоростях - в первую очередь, если представить цену как образ частицы. И в теории Эйнштейна для броуновского движения.

Ну и зачем Вы прореживаете мгновенные скорости? Что получить хотите? Как физик. 

 
Aleksey Ivanov:

Придет Alexander_K - будет нас ругать. "Во что ветку превратили?", скажет. Давайте ему какую нибудь диффузию в пространстве цен сочиним, или это уже не тренд мысли?

Вот лучше сочинить диффузию в каких-то силовых полях "финансово - экономических сил", что создают направленные дрейфы броуновских скачков цен.

Не, ругать не буду :)

Я пока кота ищу - сбежал, зараза... И Win7 все установить не могу - на выходных попробую, пока без активации. Не знаю - мож комп ваще работать перестанет...

А читать надо вот такие книжки:

http://sci.alnam.ru/book_dsp.php?id=155

 
Aleksey Nikolayev:

Радиолюбители выучили эргодическую теорему, которая в следующем параграфе?

Радиолюбители еще в школе все выучили. Потом немного, по ходу пьесы, доучивались.

 
Alexander_K:

Не, ругать не буду :)

Я пока кота ищу - сбежал, зараза... И Win7 все установить не могу - на выходных попробую, пока без активации. Не знаю - мож комп ваще работать перестанет...

А читать надо вот такие книжки:

http://sci.alnam.ru/book_dsp.php?id=155

О, оказывается сегодня пятница, а я и не знал. У меня все дни выходные. А распределения эти Ваши (рекомендуемая книга) помню еще.

 

Да!

Честно говоря, пыл у меня поугас, конечно... Но не исчез окончательно! А знаете почему?

А вот именно потому, шта на форуме присутствуют такие люди как Vizard_ и Wisard_2018, secret и ЧеГевара и т.д. У этих ребят реально получается облапошить рынок и у меня нет оснований им не верить.

А значит - Грааль есть! Надо его найти только.... Изыскать, так сказать.

 
Alexander_K:

Да!

Честно говоря, пыл у меня поугас, конечно... Но не исчез окончательно! А знаете почему?

А вот именно потому, шта на форуме присутствуют такие люди как Vizard_ и Wisard_2018, secret и ЧеГевара и т.д. У этих ребят реально получается облапошить рынок и у меня нет оснований им не верить.

А значит - Грааль есть! Надо его найти только.... Изыскать, так сказать.

Ну и какой нынче тренд мысли то? Чего "обгрызаем"?

Мне кажется ключом к решению задачи или ключевым словом  должно быть облапошить

 

если посчитать производительность этой "ветки" то получается около 1.5 - 3 бесполезных страниц в час XD

что довольно неплохо для того, чтобы ничего не добиться =DDDDXDXDXD

 
Aleksey Ivanov:
Ну и какой нынче тренд мысли то? Чего "обгрызаем"?

После апгрейда Винды я, первым делом, вернусь к вопросу прореживания временных рядов. Второй момент - на прореженных данных все-таки определиться с мерой центральной тенденции процесса. Это хитрая, очень хитрая средняя :)))

 
Alexander_K:

После апгрейда Винды я, первым делом, вернусь к вопросу прореживания временных рядов. Второй момент - на прореженных данных все-таки определиться с мерой центральной тенденции процесса. Это хитрая, очень хитрая средняя :)))

Прореживание - это что? Выкидывание нехарактерных точек что-ли? (робастный подход) Или что-то другое?
 
Alexander_K:

Это хитрая, очень хитрая средняя :)))


То есть что-то придумал теоретически? Заинтриговал.  

1...105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071...1981
Новый комментарий