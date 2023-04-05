От теории к практике - страница 1064
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Физика? Везде. В приращениях как мгновенных скоростях - в первую очередь, если представить цену как образ частицы. И в теории Эйнштейна для броуновского движения.
Ну и зачем Вы прореживаете мгновенные скорости? Что получить хотите? Как физик.
Придет Alexander_K - будет нас ругать. "Во что ветку превратили?", скажет. Давайте ему какую нибудь диффузию в пространстве цен сочиним, или это уже не тренд мысли?
Вот лучше сочинить диффузию в каких-то силовых полях "финансово - экономических сил", что создают направленные дрейфы броуновских скачков цен.
Не, ругать не буду :)
Я пока кота ищу - сбежал, зараза... И Win7 все установить не могу - на выходных попробую, пока без активации. Не знаю - мож комп ваще работать перестанет...
А читать надо вот такие книжки:
http://sci.alnam.ru/book_dsp.php?id=155
Радиолюбители выучили эргодическую теорему, которая в следующем параграфе?
Радиолюбители еще в школе все выучили. Потом немного, по ходу пьесы, доучивались.
Не, ругать не буду :)
Я пока кота ищу - сбежал, зараза... И Win7 все установить не могу - на выходных попробую, пока без активации. Не знаю - мож комп ваще работать перестанет...
А читать надо вот такие книжки:
http://sci.alnam.ru/book_dsp.php?id=155
О, оказывается сегодня пятница, а я и не знал. У меня все дни выходные. А распределения эти Ваши (рекомендуемая книга) помню еще.
Да!
Честно говоря, пыл у меня поугас, конечно... Но не исчез окончательно! А знаете почему?
А вот именно потому, шта на форуме присутствуют такие люди как Vizard_ и Wisard_2018, secret и ЧеГевара и т.д. У этих ребят реально получается облапошить рынок и у меня нет оснований им не верить.
А значит - Грааль есть! Надо его найти только.... Изыскать, так сказать.
Да!
Честно говоря, пыл у меня поугас, конечно... Но не исчез окончательно! А знаете почему?
А вот именно потому, шта на форуме присутствуют такие люди как Vizard_ и Wisard_2018, secret и ЧеГевара и т.д. У этих ребят реально получается облапошить рынок и у меня нет оснований им не верить.
А значит - Грааль есть! Надо его найти только.... Изыскать, так сказать.
Ну и какой нынче тренд мысли то? Чего "обгрызаем"?
Мне кажется ключом к решению задачи или ключевым словом должно быть облапошить
если посчитать производительность этой "ветки" то получается около 1.5 - 3 бесполезных страниц в час XD
что довольно неплохо для того, чтобы ничего не добиться =DDDDXDXDXD
Ну и какой нынче тренд мысли то? Чего "обгрызаем"?
После апгрейда Винды я, первым делом, вернусь к вопросу прореживания временных рядов. Второй момент - на прореженных данных все-таки определиться с мерой центральной тенденции процесса. Это хитрая, очень хитрая средняя :)))
После апгрейда Винды я, первым делом, вернусь к вопросу прореживания временных рядов. Второй момент - на прореженных данных все-таки определиться с мерой центральной тенденции процесса. Это хитрая, очень хитрая средняя :)))
Это хитрая, очень хитрая средняя :)))
То есть что-то придумал теоретически? Заинтриговал.