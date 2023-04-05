От теории к практике - страница 140
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Опять вы обманываетесь.
Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!
Это кумулят приращений с нулевой точкой на старте окна. Фактически в пунктах можно считать графиком цены.
От реальной цены отличается лишь тем что нет привязки к конкретным уровням, которые многие (и я в том числе) считают важной частью ТА.
Сергей, Вы меня пугаете...
Пора тикать отсюда, однако!
Александр, подпиши нормально диаграммы в Экселе. И во избежание лишних вопросов может стоит приводить ценовой график в паре к верхнему? :-)
Молодец, держишь Хвост пистолетом...
Коллеги не забываем про хвосты. Толстые хвосты наше всё :-))
Это кумулят приращений с нулевой точкой на старте окна. Фактически в пунктах можно считать графиком цены.
От реальной цены отличается лишь тем что нет привязки к конкретным уровням, которые многие (и я в том числе) считают важной частью ТА.
Ага, всё таки график приращений!
Почему график ниже нулевой точки тоже положительные значения?
Александр, подпиши нормально диаграммы в Экселе.
Потому как среднее всегда идет за ценой. Либо цена к средней, либо среднее к цене.) НА графике относительно средней мы в любом случае получим откат.
Блин, я устал уже повторять, что тут НЕТ НИКАКИХ МАШЕК!!! Открываем сделку, когда среднее значение приращений (нижний график) пересекает уровень доверительной вероятности 99.5%, и закрываем, когда это среднее значение приращений становится = 0.
Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.
ОЧЕНЬ устойчивая робастная система. Отпадает надобность в бесконечных поисках нужной средней. Не вижу убыточных сделок за 4 дня на этой неделе по паре AUDCAD от слова "совсем".
Вы возьмите AUDCAD за прошлую неделю. Или за декабрь. Или за январь 2017-го. Это будет более разумная проверка.
А на флетовом рынке любая система заработает, на любом индикаторе, даже самая примитивная. Подгонка называется.
И сделки надо смотреть на цене, а не на приращениях, отклонениях, и т.п., вы же не приращения торгуете.
Блин, я устал уже повторять, что тут НЕТ НИКАКИХ МАШЕК!!! Открываем сделку, когда среднее значение приращений (нижний график) пересекает уровень доверительной вероятности 99.5%, и закрываем, когда это среднее значение приращений становится = 0.
Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.
ОЧЕНЬ устойчивая робастная система. Отпадает надобность в бесконечных поисках нужной средней. Не вижу убыточных сделок за 4 дня на этой неделе по паре AUDCAD от слова "совсем".
МАшек нет, но рассуждения остались на том-же уровне.
Нарисуем пару МАшек, посмотрим входы-выходы, и, я Вас уверяю, - ни одной убыточной сделки.))
Вы возьмите AUDCAD за прошлую неделю. Или за декабрь. Или за январь 2017-го. Это будет более разумная проверка.
А на флетовом рынке любая система заработает, на любом индикаторе, даже самая примитивная. Подгонка называется.
И сделки надо смотреть на цене, а не на приращениях, отклонениях, и т.п., вы же не приращения торгуете.