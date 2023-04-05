От теории к практике - страница 140

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Sergey Chalyshev:


Опять вы обманываетесь.

Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!


Это кумулят приращений с нулевой точкой на старте окна. Фактически в пунктах можно считать графиком цены.

От реальной цены отличается лишь тем что нет привязки к конкретным уровням, которые многие (и я в том числе) считают важной частью ТА.

 
Alexander_K2:

Сергей, Вы меня пугаете...

Пора тикать отсюда, однако!


Александр, подпиши нормально диаграммы в Экселе. И во избежание лишних вопросов может стоит приводить ценовой график в паре к верхнему? :-)

Молодец, держишь Хвост пистолетом... 

Коллеги не забываем про хвосты. Толстые хвосты наше всё :-))

 
Nikolay Demko:

Это кумулят приращений с нулевой точкой на старте окна. Фактически в пунктах можно считать графиком цены.

От реальной цены отличается лишь тем что нет привязки к конкретным уровням, которые многие (и я в том числе) считают важной частью ТА.


Ага, всё таки график приращений!

Почему график ниже нулевой точки тоже положительные значения?

 
Dennis Kirichenko:

Александр, подпиши нормально диаграммы в Экселе.

Поправил
 
Yuriy Asaulenko:
Потому как среднее всегда идет за ценой. Либо цена к средней, либо среднее к цене.) НА графике относительно средней мы в любом случае получим откат.
Ага, только встретиться они могут в зоне убытков жестких)
 

Блин, я устал уже повторять, что тут НЕТ НИКАКИХ МАШЕК!!! Открываем сделку, когда среднее значение приращений (нижний график) пересекает уровень доверительной вероятности 99.5%, и закрываем, когда это среднее значение приращений становится = 0.

Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.

ОЧЕНЬ устойчивая робастная система. Отпадает надобность в бесконечных поисках нужной средней. Не вижу убыточных сделок за 4 дня на этой неделе по паре AUDCAD от слова "совсем".

 
Alexander_K2При сравнении двух графиков - верхнего и нижнего, не вижу НИ ОДНОЙ убыточной сделки.

Вы возьмите AUDCAD за прошлую неделю. Или за декабрь. Или за январь 2017-го. Это будет более разумная проверка.

А на флетовом рынке любая система заработает, на любом индикаторе, даже самая примитивная. Подгонка называется.

И сделки надо смотреть на цене, а не на приращениях, отклонениях, и т.п., вы же не приращения торгуете.

 
Alexander_K2:

Блин, я устал уже повторять, что тут НЕТ НИКАКИХ МАШЕК!!! Открываем сделку, когда среднее значение приращений (нижний график) пересекает уровень доверительной вероятности 99.5%, и закрываем, когда это среднее значение приращений становится = 0.

Сравните нижний график среднего значения приращений с верхним графиком самой цены.

ОЧЕНЬ устойчивая робастная система. Отпадает надобность в бесконечных поисках нужной средней. Не вижу убыточных сделок за 4 дня на этой неделе по паре AUDCAD от слова "совсем".

МАшек нет, но рассуждения остались на том-же уровне.

Нарисуем пару МАшек, посмотрим входы-выходы, и, я Вас уверяю, - ни одной убыточной сделки.))

 
bas:

Вы возьмите AUDCAD за прошлую неделю. Или за декабрь. Или за январь 2017-го. Это будет более разумная проверка.

А на флетовом рынке любая система заработает, на любом индикаторе, даже самая примитивная. Подгонка называется.

И сделки надо смотреть на цене, а не на приращениях, отклонениях, и т.п., вы же не приращения торгуете.

У меня, увы, нет архивных данных такой глубины. И этот алгоритм не мой, а Vizard_. Мы в равных условиях находимся при его исследовании.
 
Alexander_K2У меня, увы, нет архивных данных такой глубины.
dukascopy.com или ticks.alpari.org
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