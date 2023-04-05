От теории к практике - страница 144

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Кому интересно - самостоятельно обработайте данные по паре AUDCHF (см. прикрепленный файл), как ранее я делал для AUDCAD. Посмотрите на результаты, только со стула, как я, не падайте.

Файлы:
AUDCHF.zip  331 kb
 
Alexander_K2:

Кому интересно - самостоятельно обработайте данные по паре AUDCHF (см. прикрепленный файл), как ранее я делал для AUDCAD. Посмотрите на результаты, только со стула, как я, не падайте.


Опять нет временных меток. Это уже выборка по экспоненте или надо делать?

 
СанСаныч Фоменко:

Опять нет временных меток. Это уже выборка по экспоненте или надо делать?

Уже по экспоненте. По мере готовности выложу все 20 пар.
Файлы:
AUDJPY.zip  362 kb
AUDUSD.zip  316 kb
CADJPY.zip  390 kb
CHFJPY.zip  414 kb
EURAUD.zip  458 kb
EURCAD.zip  464 kb
EURCHF.zip  356 kb
EURJPY.zip  456 kb
EURGBP.zip  356 kb
EURUSD.zip  395 kb
GBPAUD.zip  480 kb
GBPCAD.zip  467 kb
GBPCHF.zip  413 kb
GBPJPY.zip  473 kb
GBPUSD.zip  386 kb
USDCAD.zip  367 kb
USDCHF.zip  345 kb
USDJPY.zip  373 kb
[Удален]  

Физики вместе с Химиками порвут фору!
а также их Ботаники! )))

Ну что вы тут? Уже фору закрыли? А то я сегодня заходил в терминал, еще какой-то график там болтыхается. )))

 
Максим Дмитриев:

Физики вместе с Химиками порвут фору!
а также их Ботаники! )))

Ну что вы тут? Уже фору закрыли? А то я сегодня заходил в терминал, еще какой-то график там болтыхается. )))

:)))

Не, я один вряд ли такое сделаю. А вот если миллион трейдеров граалем начнут раскачивать форекс, то все возможно. Ну, туда ему и дорога! Вернемся обратно в СССР, чего я собственно и хочу.

 

К вопросу "марковский- не марковский.

Вот автокорреляция. 

Acf(V1_diff[V1_diff!=0], lag=100000)

Видим, что существует знАчимая корреляция между тиками даже свыше 60 000 . А в первые 40 000 тиков корреляция практически сплошняком.

Хотя распределение выглядит симпатичненько


Все как обычно, Зачем неравномерная шкала? зачем тики?

Не понятно. Сама торговая идея - слив при коррекции тренда боковиком...

 

Еще одна вещь. Очень часто встречается - это цикличность для абсолютных значений приращений.


Уже как-то выкладывал для часовиков - внешне очень похоже. Как использовать - не понятно

 

Ребята, пора давать практику. 

Пора уже.

 
Alexander Ivanov:

Ребята, пора давать практику. 

Пора уже.


после нового года будет)

 
СанСаныч Фоменко:

Еще одна вещь. Очень часто встречается - это цикличность для абсолютных значений приращений.


Уже как-то выкладывал для часовиков - внешне очень похоже. Как использовать - не понятно

Рубить минимумы/максимумы (читай - хвосты) в окне наблюдения (объеме выборки) = 99.5% и более уровня доверительной вероятности.
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