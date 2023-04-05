От теории к практике - страница 144
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Кому интересно - самостоятельно обработайте данные по паре AUDCHF (см. прикрепленный файл), как ранее я делал для AUDCAD. Посмотрите на результаты, только со стула, как я, не падайте.
Кому интересно - самостоятельно обработайте данные по паре AUDCHF (см. прикрепленный файл), как ранее я делал для AUDCAD. Посмотрите на результаты, только со стула, как я, не падайте.
Опять нет временных меток. Это уже выборка по экспоненте или надо делать?
Опять нет временных меток. Это уже выборка по экспоненте или надо делать?
Физики вместе с Химиками порвут фору!
а также их Ботаники! )))
Ну что вы тут? Уже фору закрыли? А то я сегодня заходил в терминал, еще какой-то график там болтыхается. )))
Физики вместе с Химиками порвут фору!
а также их Ботаники! )))
Ну что вы тут? Уже фору закрыли? А то я сегодня заходил в терминал, еще какой-то график там болтыхается. )))
:)))
Не, я один вряд ли такое сделаю. А вот если миллион трейдеров граалем начнут раскачивать форекс, то все возможно. Ну, туда ему и дорога! Вернемся обратно в СССР, чего я собственно и хочу.
К вопросу "марковский- не марковский.
Вот автокорреляция.
Видим, что существует знАчимая корреляция между тиками даже свыше 60 000 . А в первые 40 000 тиков корреляция практически сплошняком.
Хотя распределение выглядит симпатичненько
Все как обычно, Зачем неравномерная шкала? зачем тики?
Не понятно. Сама торговая идея - слив при коррекции тренда боковиком...
Еще одна вещь. Очень часто встречается - это цикличность для абсолютных значений приращений.
Уже как-то выкладывал для часовиков - внешне очень похоже. Как использовать - не понятно
Ребята, пора давать практику.
Пора уже.
Ребята, пора давать практику.
Пора уже.
после нового года будет)
Еще одна вещь. Очень часто встречается - это цикличность для абсолютных значений приращений.
Уже как-то выкладывал для часовиков - внешне очень похоже. Как использовать - не понятно