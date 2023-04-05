От теории к практике - страница 1254

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apr73:

Ренат вы писали:

Renat Akhtyamov 2019.02.10 19:17 #9407     RU

 Была у меня одна ТС-ка для работы мартином.

Очень простое предположение - цена ходит по параболе то по верхнему куполу, то по нижнему.

Вывел я по ней не плохо.

Там нужно всего то решить квадратное уравнение. оно скинет не верный прогноз, т.е. не существующее решение.


Если можно обьясните по подробнее,  я понять не могу про квадратное уравнение.

согласен

нельзя, чтобы такая система ушла в небытие

для начала смотрим вики:

то есть когда D<0 - прогноз будет не верным, D>0 - два прогноза, тоже не подходит. Интересует только D=0!

далее, чтобы найти коэффициенты уравнения, смотрим:


Чтобы построить параболу, нам нужны экстремумы выше и ниже текущей цены

Для наглядности, я скопировал гиф-ку с параболой из вики.

Больше пока ничего не помню (советник уничтожен, т.к. сломался жесткий диск, на котором он был).

Вспоминаю пока только то, что я брал экстремумы с MN1, по моему за последний квартал.

Вспомню что я делал дальше - напишу, если Вас не озарит самостоятельно.

Но я здесь могу крепко ошибаться. Надо повторно всё это переварить.
 
Renat Akhtyamov:

Вспомню что я делал дальше - напишу.

Большое спасибо. 

 
apr73:

Большое спасибо. 

Зеленым выделил самое главное. Остальное может быть не в тему. Нужно подставить D=0  в формулы. Не помню сейчас, что там получается.

Чо то начинаю припоминать...

D>0 - два прогноза цены. Отрицательную откидываем.

D<0 - не в счет.

D=0 - не помню как действовал, хоть убей.

Ну в общем доваришь.

Вылетел я на маленьком шаге сетки (10 пунктов по моему, жадность). Делай не менее 40 пунктов 4-х знака против цены в сторону получившейся прогнозной.

Как я торговал по этой системе, можешь посмотреть в ветке прогнозов, на вскидку 2014 год, лето-осень по моему

 
multiplicator:

может Yuriy Asaulenko скальпер и торгует внутри спреда. так ему и закономерности никакие не нужны.

Нет, не скальпер, но, тем не менее, элементы скальпинга являются неотъемлемой частью стратегии.

Скажем, идем мы на рыбалку. Разумеется мы хотим поймать большую рыбу, и много. Но это все мечты, мы даже не знаем, будет ли сегодня вообще что либо клевать. И пока мы ждем большую рыбу, было бы неправильно выбрасывать попадающуюся при этом мелкую рыбешку. А большая - еще вопрос, будет ли она вообще.)

 
Renat Akhtyamov:

Вылетел я на маленьком шаге сетки (10 пунктов по моему, жадность). Делай не менее 40 пунктов 4-х знака против цены в сторону получившейся прогнозной.

Как я торговал по этой системе, можешь посмотреть в ветке прогнозов, на вскидку 2014 год, лето-осень по моему

С шагом сетки там тоже не все просто, надо экспериментировать и исследовать. Бывает шаг через коэффициент, бывает динамический и т.д.

Очень ВАМ благодарен за подробный ответ.

 
apr73:

С шагом сетки там тоже не все просто, надо экспериментировать и исследовать. Бывает шаг через коэффициент, бывает динамический и т.д.

Очень ВАМ благодарен за подробный ответ.

Вспомнил

Мартини начинается при залёте за прогноз

С шагом в 30 пунктов у меня доходило до 10 ордеров

На прогнозной цене (пик параболы) открывается первый ордер и закрываются предыдущие.

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page88#comment_1160026

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page304#comment_1199445

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page259#comment_1195812

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
  • 2014.11.06
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия.
 
Yuriy Asaulenko:

Нет, не скальпер, но, тем не менее, элементы скальпинга являются неотъемлемой частью стратегии.

Скажем, идем мы на рыбалку. Разумеется мы хотим поймать большую рыбу, и много. Но это все мечты, мы даже не знаем, будет ли сегодня вообще что либо клевать. И пока мы ждем большую рыбу, было бы неправильно выбрасывать попадающуюся при этом мелкую рыбешку. А большая - еще вопрос, будет ли она вообще.)

Или ловишь такой ловишь. Хрясь вроде клюнула мелочь какая то... Ну че тащить сидишь ждешь... Тут бабах она выростает сама до огромной рыбины, от тода тащишь))))) Или Выростает и начинает тянуть рыбака в прорубь)))))) Вместе с садком и всем приловом))))

 
Yuriy Asaulenko:
И ни одного, даже плохонького, подтверждения исключительности этой тройки. Только заявления - мы оч крутые.

По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит.

(Пушкин), 

)))

 

Yuriy Asaulenko:

неправильно выбрасывать попадающуюся при этом мелкую рыбешку.


А от куда же потом будет крупная рыбёшка. Не! - хреновый вы рыбак.

 
Evgeniy Chumakov:


А от куда же потом будет крупная рыбёшка. Не! - хреновый вы рыбак.

А у вас что, наживка только на крупную рыбу рассчитана или сеть с крупными ячейками?)

Мелкая не помешает, можно кошку накормить.)

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