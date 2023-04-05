От теории к практике - страница 1248
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Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Как всегда все гениальное- просто:)
Почему снова доступен демо сигнал? Написал что будет не доступен с 27.04.2019 так держи слово))
Сильно не обижайтесь. Добавлю еще один рисунок для полноты понимания.
Инструмент и ТФ тот же.
Синий канал прошлого рисунка отработал и умер, оставил после себя красную черту.
Красный развился располнел(даже забеременел синеньким канальчиком)
Рождаться рано. Зелененький флетовый говорит подрасти немного иначе будет выкидыш.
Всё как в природе. Рождаются, живут, умирают.
Хотя бы графически расскажите, как вы видите канал. Какими свойствами он обладает. Чтобы попробовать эту информацию переложить на машинный код.
...
Вот торговый канал:
По нему можно провести кривую центральной тенденции.
Также можно скопировать эту кривую вверх на n пунктов и вниз на n пунктов.
Верхние экстремумы канала всегда почти попадают на верхнюю красную линию.
Нижние экстремумы канала всегда почти попадают на нижнюю красную линию.
Возможно это свойство можно как-то использовать для идентифицирования торговых каналов...
Если детрендировать этот график (от графика цены отнять график центрального индикатора), то распределение у результирующего графика получится равномерным.
Как измерить "равномерность" распределения?
вот торговый канал
По нему можно провести кривую центральной тенденции.
Также можно скопировать эту кривую вверх на n пунктов и вниз на n пунктов.
Верхние экстремумы канала всегда почти попадают на верхнюю красную линию.
Нижние экстремумы канала всегда почти попадают на нижнюю красную линию.
Возможно это свойство можно как-то использовать...
Если детрендировать этот график (от графика цены отнять график центрального индикатора), то распределение у результирующего графика получится равномерным.
Таких графиков, как вы нарисовали, не бывает. Есть четкие закономерности поведения вершин. Подчиняются определённому правилу. Скорее закону.
Не важно это график валютной пары или график пятен на солнце.
Таких графиков не бывает. Есть четкие закономерности поведения вершин. Подчиняются определённому правилу. Скорее закону.
Вы хотите сказать, что заранее знаете точки на графике, где будут сформированы вершины и впадины?
Вы хотите сказать, что заранее знаете точки на графике, где будут сформированы вершины и впадины?
Не хочу вас обидеть, сказав, да.)
Таких графиков, как вы нарисовали, не бывает. Есть четкие закономерности поведения вершин. Подчиняются определённому правилу. Скорее закону.
Не важно это график валютной пары или график пятен на солнце.
такой идеальной картинки в природе не будет.
будет картинка в той или иной мере приближенная к идеальной.
я нарисовал идеальную картинку.
такой идеальной картинки в природе не будет.
будет картинка в той или иной мере приближенная к идеальной.
Вы можете посмотреть миллионы графиков и нигде не увидите такого графика.
Намекаю вам, что есть жесткие правила в поведении любых графиков. Это придумал не я.
Вы можете посмотреть миллионы графиков и нигде не увидите такого графика.
Намекаю вам, что есть жесткие правила в поведении любых графиков. Это придумал не я.
Вот, еврочиф, М30.
Вот. А теперь по графику нарисуйте вершинки. Может вам станет понятней.