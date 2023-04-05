От теории к практике - страница 1249
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Не хочу вас обидеть, сказав, да.)
Можете подтвердить свои слова на практике? Например, сообщить координаты точки, в которой будет находиться следующий верхний фрактал на евре Н4.
Можете подтвердить свои слова на практике? Например, сообщить координаты точки, в которой будет находиться следующий верхний фрактал на евре Н4.
4х часовые фракталы у нас могут не совпадать. У меня цена на данный момент 1.1146.
Вы пытаетесь поймать меня на лжи.
Правильная точка будет тогда, когда я выставлю ордер на покупку в этой точке.
Но.
До этого момента могут произойти много невероятных событий которые перенесут точку.
При спокойном рынке эта точка будет взята.
Более качественный прогноз возможен от 15 минутного графика и ниже.
То есть на лету. Уровни старших ТФ будут приблизительными.
На минутках проще.
4х часовые фракталы у нас могут не совпадать. У меня цена на данный момент 1.1146.
Вы пытаетесь поймать меня на лжи.
Правильная точка будет тогда, когда я выставлю ордер на покупку в этой точке.
Но.
До этого момента могут произойти много невероятных событий которые перенесут точку.
При спокойном рынке эта точка будет взята.
Более качественный прогноз возможен от 15 минутного графика и ниже.
То есть на лету. Уровни старших ТФ будут приблизительными.
На минутках проще.
Ну хоть как-нибудь можете продемонстрировать входы на экстремумах?
Вот, еврочиф, М30.
Да че объяснять) некогда мне))
значит пока сложно торгуешь
ждемс когда будет на 100
Почему снова доступен демо сигнал? Написал что будет не доступен с 27.04.2019 так держи слово))
Я сдержал слово он и не был доступен с 27.04)
значит пока сложно торгуешь
ждемс когда будет на 100
да мне кажется такое невозможно на реале сделать...
да мне кажется такое невозможно на реале сделать...
Спасибо!
хм.
Спасибо!
кстати у Тебя нет случайно опыта как наиболее эффективным образом выставлять стопы?