От теории к практике - страница 1249

Новый комментарий
 
Любая комбинация вершин предполагает закономерной последующей. Так может быть понятней.
 
Uladzimir Izerski:

Не хочу вас обидеть, сказав, да.) 

Можете подтвердить свои слова на практике? Например, сообщить координаты точки, в которой будет находиться следующий верхний фрактал на евре Н4. 

 
khorosh:

Можете подтвердить свои слова на практике? Например, сообщить координаты точки, в которой будет находиться следующий верхний фрактал на евре Н4. 

4х часовые фракталы у нас могут не совпадать. У меня цена на данный момент 1.1146. 

Вы пытаетесь поймать меня на лжи.

Правильная точка будет тогда, когда я выставлю ордер на покупку в этой точке. 

Но. 

До этого момента могут произойти много невероятных событий которые перенесут точку.

При спокойном рынке эта точка будет взята.

Более качественный прогноз возможен от 15 минутного графика и ниже.

То есть на лету. Уровни старших ТФ будут приблизительными.

На минутках проще.

 
Uladzimir Izerski:

4х часовые фракталы у нас могут не совпадать. У меня цена на данный момент 1.1146. 

Вы пытаетесь поймать меня на лжи.

Правильная точка будет тогда, когда я выставлю ордер на покупку в этой точке. 

Но. 

До этого момента могут произойти много невероятных событий которые перенесут точку.

При спокойном рынке эта точка будет взята.

Более качественный прогноз возможен от 15 минутного графика и ниже.

То есть на лету. Уровни старших ТФ будут приблизительными.

На минутках проще.

Ну хоть как-нибудь можете продемонстрировать входы на экстремумах?

 
multiplicator:
Вот, еврочиф, М30.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Да че объяснять) некогда мне)) 
Вообще например я уже знаю и применяю три вида торговли.точнее три вида закономерности. Каждый из них % на 80-85 отрабатывается. Но все это строиться только на случайности и на потере людишками своих кровных)
Секретов то нет никаких. Как всегда все гениальное- просто:) 

значит пока сложно торгуешь

ждемс когда будет на 100

 
Evgeniy Chumakov:


Почему снова доступен демо сигнал?  Написал что будет не доступен с 27.04.2019 так держи слово))

Я сдержал слово он и не был доступен с 27.04)

 
Renat Akhtyamov:

значит пока сложно торгуешь

ждемс когда будет на 100

да мне кажется такое невозможно на реале сделать...

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

да мне кажется такое невозможно на реале сделать...

хм.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:
хм.

Спасибо!

кстати у Тебя нет случайно опыта как наиболее эффективным образом выставлять стопы?

1...124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256...1981
Новый комментарий