От теории к практике - страница 1250
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кстати у Тебя нет случайно опыта как наиболее эффективным образом выставлять стопы?
нее, нет такого
хошь сработку стопа на реале?
ну так выставь
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а вообще, защита от убытка путем принятия этого убытка - это более чем не серьезно
Вот, еврочиф, М30.
кстати, покажи этот индикатор таким образом, чтобы видно было крайне правую часть графика полностью
???
кстати, покажи этот индикатор таким образом, чтобы видно было крайне правую часть графика полностью
???
а насчет индикаторов...
полин. регрессия там пройдет похоже....
есть еще пару идей индикаторов, которые нужно разрабатывать.
где написано что это индикатор? меня там просили показать совсем другое.
а насчет индикаторов...
полин. регрессия там пройдет похоже....
есть еще пару идей индикаторов, которые нужно разрабатывать.
да, пройдет
но будут ужасающие перерисовки и запаздывания, приводящие к бессмысленности построение
да, пройдет
но будут ужасающие перерисовки и запаздывания, приводящие к бессмысленности построение
Ну хоть как-нибудь можете продемонстрировать входы на экстремумах?
Доброе утро.
У мну анализ с Н4 начинается. Канал сопротивление. Потом перехожу на более мелкие ТФ.
Потом перехожу на более мелкие ТФ.
Например М30
Всё, что я видел. Сегодня плохо вижу.
Смотрю на М5 и ...молчу - молчу.
Это реал-тайм. Ничего не скрыто.
Вово в ауте.))
Что вас всех перерисовки так беспокоят? В сделку мы входим сейчас, а не вчера, и прошлые данные, и какими они были уже без разницы, неактуальны
именно в "сейчас" и появляется двусмысленность сигнала - бай/селл/бай/селл и т.д. почти бесконечное количество раз
;)
Доброе утро.
У мну анализ с Н4 начинается. Канал сопротивление. Потом перехожу на более мелкие ТФ.
Потом перехожу на более мелкие ТФ.
Например М30
Всё, что я видел. Сегодня плохо вижу.
Смотрю на М5 и ...молчу - молчу.
Это реал-тайм. Ничего не скрыто.
Вово в ауте.))
А где сделки? Откройте сделку на экстремуме и покажите.
именно в "сейчас" и появляется двусмысленность
Нет. Мы просто считаем ситуацию на текущий момент, и лна постоянно меняется. А вот учет прошлых значений индикатора вам только мешает оценке текущей ситуации.
мне не мешает ничего
это "опус" из прошлого в настоящее