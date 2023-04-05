От теории к практике - страница 1250

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:

кстати у Тебя нет случайно опыта как наиболее эффективным образом выставлять стопы?

нее, нет такого

хошь сработку стопа на реале?

ну так выставь

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а вообще, защита от убытка путем принятия этого убытка - это более чем не серьезно

 
multiplicator:
Вот, еврочиф, М30.

кстати, покажи этот индикатор таким образом, чтобы видно было крайне правую часть графика полностью

???

 
Renat Akhtyamov:

кстати, покажи этот индикатор таким образом, чтобы видно было крайне правую часть графика полностью

???

где написано что это индикатор? меня там просили показать совсем другое.

а насчет индикаторов...

полин. регрессия там пройдет похоже....

есть еще пару идей индикаторов, которые нужно разрабатывать.
 
multiplicator:
где написано что это индикатор? меня там просили показать совсем другое.

а насчет индикаторов...

полин. регрессия там пройдет похоже....

есть еще пару идей индикаторов, которые нужно разрабатывать.

да, пройдет

но будут ужасающие перерисовки и запаздывания, приводящие к бессмысленности построение

 
Renat Akhtyamov:

да, пройдет

но будут ужасающие перерисовки и запаздывания, приводящие к бессмысленности построение

Что вас всех перерисовки так беспокоят? Анализ ситуации мы делаем на текущий момент и в сделку мы входим сейчас, а не вчера, и прошлые данные, и какими они были уже без разницы, неактуальны.
 
khorosh:

Ну хоть как-нибудь можете продемонстрировать входы на экстремумах?

Доброе утро.

У мну анализ с Н4 начинается. Канал сопротивление.  Потом перехожу на более мелкие ТФ.

5_EURUSDH4

  Потом перехожу на более мелкие ТФ.

Например М30

6_EURUSm30

Всё, что я видел. Сегодня плохо вижу.

Смотрю на  М5 и ...молчу - молчу.

7_EURUSDM5

Это реал-тайм. Ничего не скрыто.

Вово в ауте.))

 
Yuriy Asaulenko:
Что вас всех перерисовки так беспокоят? В сделку мы входим сейчас, а не вчера, и прошлые данные, и какими они были уже без разницы, неактуальны

именно в "сейчас" и появляется двусмысленность сигнала - бай/селл/бай/селл и т.д. почти бесконечное количество раз

;)

 
Uladzimir Izerski:

Доброе утро.

У мну анализ с Н4 начинается. Канал сопротивление.  Потом перехожу на более мелкие ТФ.

  Потом перехожу на более мелкие ТФ.

Например М30

Всё, что я видел. Сегодня плохо вижу.

Смотрю на  М5 и ...молчу - молчу.

Это реал-тайм. Ничего не скрыто.

Вово в ауте.))

А где сделки? Откройте сделку на экстремуме и покажите.

 
Renat Akhtyamov:
именно в "сейчас" и появляется двусмысленность
Нет. Мы просто считаем ситуацию на текущий момент, и она постоянно меняется. А вот учет прошлых значений индикатора вам только мешает оценке текущей ситуации.
 
Yuriy Asaulenko:
Нет. Мы просто считаем ситуацию на текущий момент, и лна постоянно меняется. А вот учет прошлых значений индикатора вам только мешает оценке текущей ситуации.

мне не мешает ничего

это "опус" из прошлого в настоящее

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