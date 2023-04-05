От теории к практике - страница 1261

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Renat Akhtyamov:
Хм. Именно смелость и упорство рулит по моему. Решить эту головоломку можно только с этим

Упорство влезть в любой момент и упорство добиться научится, совершенно не...

 
Если бы ты только знал откель растет профит.... Тупо сорить баксами начинаешь...
 
Yuriy Asaulenko:
100 баксов, и уже коленки трясутся? М-да. Что же дальше будет?
Могу тебе поведать, что 100 баксов убытка на бирже - это ни о чем.

Может и сотка еще у него отобьет охоту. Я всё же желаю ему успеха. Если он сделал выводы из всех советов из ветки, то ему уже проще в рынке.

 
Renat Akhtyamov:
Юра, граля не предполагает убытка.
Тебе видней. Ты у нас граалевед.
 
Yuriy Asaulenko:
100 баксов, и уже коленки трясутся? М-да. Что же дальше будет?
Могу тебе поведать, что 100 баксов убытка на бирже - это ни о чем.

Ну, если прибыль попрет - я еще добавлю, не сомневайся.

Колени дрожат не от этого. Просто тот ключ "тренд/флет", который я использую, ну, не до конца проверен, что ли... Так и нашел я на форуме дурачка, который сравнил бы несколько ключей + нейросеть. Ну, и ладно.

 
Не то... Слишком заумно.
 
Alexander_K:

Ну, если прибыль попрет - я еще добавлю, не сомневайся.

Колени дрожат не от этого. Просто тот ключ "тренд/флет", который я использую, ну, не до конца проверен, что ли... Так и нашел я на форуме дурачка, который сравнил бы несколько ключей + нейросеть. Ну, и ладно.

Вот например с 50$ на кризисе. (для всех #тыжвтестере смотрите мой сигнал)

Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?

наверное никак.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?

наверное никак.

Чтобы увеличить прибыль, риски надо уменьшать.)) И другого пути нет.))
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?

более хорошую стратегию придумать))
 
multiplicator:
более хорошую стратегию придумать))

вот такую например?)

это за два с половиной месяца торговли. 

у меня самый совершенный анализ на этом форуме.По крайней мере за год что я тут лучшего варианта я не нашел.

Так как у меня только один абсолютный вариант анализа рынка - другого варианта не существует. 

Поэтому я могу с легкостью, изменяя две строчки кода в своей программе и с одинаковой эффективностью ловить как трендовые движения так и флетовые

меня интересует другое:

что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?

вот в чем мой вопрос состоит.

есть ли тут индивидуумы которые могут ответить на мой вопрос, естественно хоть как-то аргументируя свой ответ.
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