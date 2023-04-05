От теории к практике - страница 1261
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Хм. Именно смелость и упорство рулит по моему. Решить эту головоломку можно только с этим
Упорство влезть в любой момент и упорство добиться научится, совершенно не...
100 баксов, и уже коленки трясутся? М-да. Что же дальше будет?
Может и сотка еще у него отобьет охоту. Я всё же желаю ему успеха. Если он сделал выводы из всех советов из ветки, то ему уже проще в рынке.
Юра, граля не предполагает убытка.
100 баксов, и уже коленки трясутся? М-да. Что же дальше будет?
Ну, если прибыль попрет - я еще добавлю, не сомневайся.
Колени дрожат не от этого. Просто тот ключ "тренд/флет", который я использую, ну, не до конца проверен, что ли... Так и нашел я на форуме дурачка, который сравнил бы несколько ключей + нейросеть. Ну, и ладно.
Ну, если прибыль попрет - я еще добавлю, не сомневайся.
Колени дрожат не от этого. Просто тот ключ "тренд/флет", который я использую, ну, не до конца проверен, что ли... Так и нашел я на форуме дурачка, который сравнил бы несколько ключей + нейросеть. Ну, и ладно.
Вот например с 50$ на кризисе. (для всех #тыжвтестере смотрите мой сигнал)
Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?
наверное никак.
Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?
наверное никак.
Вся проблема в том как увеличить прибыль существенно не увеличивая риски?
более хорошую стратегию придумать))
вот такую например?)
это за два с половиной месяца торговли.
у меня самый совершенный анализ на этом форуме.По крайней мере за год что я тут лучшего варианта я не нашел.
Так как у меня только один абсолютный вариант анализа рынка - другого варианта не существует.
Поэтому я могу с легкостью, изменяя две строчки кода в своей программе и с одинаковой эффективностью ловить как трендовые движения так и флетовые.
меня интересует другое:
что объединяет флэты и тренды. чем они похожи и что на том и на другом может хорошо отрабатываться с одинаковой эффективностью?
вот в чем мой вопрос состоит.есть ли тут индивидуумы которые могут ответить на мой вопрос, естественно хоть как-то аргументируя свой ответ.