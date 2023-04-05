От теории к практике - страница 1255
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А у вас что, наживка только на крупную рыбу рассчитана или сеть с крупными ячейками?)
Мелкая не помешает, можно кошку накормить.)
Мелкую нужно отпускать.
Мелкую нужно отпускать.
Я в детстве, когда рыбалкой увлекался, мелкую как наживку использовал, крупные окуни хватали.
Я в детстве, когда рыбалкой увлекался, мелкую как наживку использовал, крупные окуни хватали.
мелкую как наживку использовал, крупные окуни хватали.
А у меня в прошлом году на маленького окуня, большой клюнул (300-400гр.)
причем крючок был больше наживки и леска 1.5мм. толщиной .
Пришлось большому живот резать, чтобы крючок достать.
Вот блин рыбацкая тема пошла...
Шоб не угасали адские любовь и ненависть к Граалю, буду иногда подкидывать дровишек в этот человеческий костер.
Бац:
и гори все синим пламенем...
Шоб не угасали адские любовь и ненависть к Граалю, буду иногда подкидывать дровишек в этот человеческий костер.
Бац:
и гори все синим пламенем...
А просадка по средствам какая?
Шоб не угасали адские любовь и ненависть к Граалю, буду иногда подкидывать дровишек в этот человеческий костер.
Бац:
и гори все синим пламенем...
Я торгую на паммах с 2011 года. У меня в архивах уже более 200 закрытых счетов (около 80% слиты в ноль, т.к. торгую агрессивно). Так вот, из этих 200 счетов, у меня были счета с доходность десятки тысяч процентов, причем не раз. Один из счетов, в прошлом году, я разогнал до 30000% за два месяца. Продолжил торговать так же - слил.
после этого я к сигналам, где прирост меньше 1600% не серьезно отношусь. понимая, что такой результат можно сделать за день.
не, ну если там на депозите десятки тысяч долларов - то счет нормальный. а если счет на 12 долларов - то это пустышка.
Я это к чему.. я вам могу про памм-счета написать книгу. А про рейтинг могу сказать просто - посчитайте кол-во счетов с доходностью хотя бы 100%+ и кол-во слитых за последние 8 лет. А потом проверьте соотношение и представьте, что просто открывали бы сами счета со сделками наугад. Это страшно, но факт -резльтат был бы лучше, чем сейчас в рейтинге памм.
я смотрел общую статистику по памм-ам и она мне показалось нормальной.
да! я не догадался посмотреть еще и сколько счетов слито.
нужно смотреть все счета за всю историю существования памм-сервиса.
и может тогда окажется, что 10 000 счетов, торгуемых по монетке, показали бы лучшую доходность, чем все те памм-счета сервиса.
я однажды за день разогнал счет на 1600%. торгуя просто наугад. но там был счет мизерный.
после этого я к сигналам, где прирост меньше 1600% не серьезно отношусь. понимая, что такой результат можно сделать за день.
не, ну если там на депозите десятки тысяч долларов - то счет нормальный. а если счет на 12 долларов - то это пустышка.
я смотрел общую статистику по памм-ам и она мне показалось нормальной.
да! я не догадался посмотреть еще и сколько счетов слито.
нужно смотреть все счета за всю историю существования памм-сервиса.
и может тогда окажется, что 10 000 счетов, торгуемых по монетке, показали бы лучшую доходность, чем все те памм-счета сервиса.
Брокер а...ри. Они сейчас сайт меняют, не знаю есть ли общий архив памм-счетов, раньше был. Для инвестора, если быть совсем честным, там ад.