От теории к практике - страница 1247
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Вопрос на смекалку.
Вот вам кривая полиномиальной регрессии по любому графику пройдет.
Какой ты ей график не дашь. По любому она пройдет.
Вопрос. Как определить, что этот график - канал?
Взяли мы график, наложили на него регрессию. Что, какие характеристики нужно смотреть, чтобы однозначно сказать: этот график канал или не канал?
Вопрос на смекалку.
Вот вам кривая полиномиальной регрессии по любому графику пройдет.
Какой ты ей график не дашь. По любому она пройдет.
Вопрос. Как определить, что этот график - канал?
Взяли мы график, наложили на него регрессию. Что, какие характеристики нужно смотреть, чтобы однозначно сказать: этот график канал или не канал?
Канал можно определит даже без регрессии.
На любом графике одновременно существует несколько каналов.
Зависит от исследуемого временного интервала.
Вопрос на смекалку.
...
Может дисперсию там смотреть. Может распределение строить. Может у канала какой-то свой вид распределения, а не у канала другой.
Хотя бы графически расскажите, как вы видите канал. Какими свойствами он обладает. Чтобы попробовать эту информацию переложить на машинный код.
Канал можно определит даже без регрессии.
На любом графике одновременно существует несколько каналов.
Зависит от исследуемого временного интервала.
как? вы можете описать как на глаз вы это видите, чтобы записать в программу?
Вот рисунок с каналами. Построенные машиной без регрессии. Близки к регрессионным, но качественнее для работы.
Вот рисунок с каналами. Построенные машиной без регрессии. Близки к регрессионным, но качественнее для работы.
так как вы начало торгового канала определяете? а, это секрет фирмы)
ну все равно какой-то индикатор используется, если не регрессия.
так как вы начало торгового канала определяете? а, это секрет фирмы)
Нет, не секрет. По вершине предыдущей волны.
Волны и каналы неразлучны.
ну все равно какой-то индикатор используется, если не регрессия.
так как вы начало торгового канала определяете? а, это секрет фирмы)
Начало подобного канала можно определить только постфактум. Обычно начинается от локальных экстремумов.
Вот продолжение не закрашенного синего канала. Красный отработал и превратился в поддержку.
Поменял даже рисунок. Тут даже интересней.
Чегевара, тут народ до сих пор в космосе...
Ну скажи им
;)