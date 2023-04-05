От теории к практике - страница 1142
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тогда в чем смысл её считать?
Думаю этим вопросом, вы всех поставили в тупик)
Динамическое - предполагает размер окна . Какой вы считаете разумным?
ТФ и скользящее окно?
На каждый ТФ необходимо установить оптимальный размер.
ТФ и скользящее окно это разные вещи.
ТФ это просто способ формирования баров и не более того.
Чтобы скользящее окно было знАчимым по выборке, то М1 - для скользящего окна сутки, М5 - для скользящего окна неделя, ...
Для формирования скользящего окна = торговая сессия нужны секундные ТФ, а их в терминале нетути:))
А я работаю именно с секундными ТФ. Но, там свои сложности из-за нелинейности заполнения этих секундных баров. Приходится использовать динамическое скользящее окно.
А зачем цене к ней возвращаться? Она ведь сейчас средняя, а не через час.))
Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.
Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.
оооо!
в вопросе уже звучит ответ - посчитать что то более практичное.
оооо!
в вопросе уже звучит ответ - посчитать что то более практичное.
:))) Чтобы обойти всякие МА, надо перейти к торговле без скользящих окон.
Это концептуально иной уровень решения задачи, но я его своим умишком, увы, постигнуть не могу.
ФормулЕ давай.
:))) Чтобы обойти всякие МА, надо перейти к торговле без скользящих окон.
Это концептуально иной уровень решения задачи, но я его своим умишком, увы, постигнуть не могу.
ФормулЕ давай.
Мы долго с Чегеварой про это Гггг`гутарили ;)
вывод прост: умишко человека похлеще компьютерного процессора думает
Мы долго с Чегеварой про это Гггг`гутарили ;)
вывод прост: умишко человека похлеще компьютерного процессора думает
А чё гутарить-то? Если строить ТС на основе ОИ, то, возможно, там и есть что-то, я не спорю. Но как изъять ОИ прям с графика цены (или из тиковых объемов?) - не знаю.
Короче, Рена - пиши формулЕ рынка прям тута.
А чё гутарить-то? Если строить ТС на основе ОИ, то, возможно, там и есть что-то, я не спорю. Но как изъять ОИ прям с графика цены (или из тиковых объемов?) - не знаю.
Короче, Рена - пиши формулЕ рынка прям тута.
а чо те формула?
ну ладно, смотри:
сначала рожается ченьдж (приращение, дивер, вектор), а только потом ничегонезначащая индикативная цена
даже счас это прям на сайте кажут (bid,ask)
смогешь сформулировать сбалансированную корзину форекс через приращения мажоров - твоя взяла
вот скажи - в чем заключается суперсмысл эту цену усреднять?
ха, исправились
но картинке я успел сфоткать
;)
Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.
Не в 2/3 случаев, а цена всегда возвращается к средней. Или среднее к цене. Что вообще не имеет значения, т.к. вот уж действительно все относительно. А убыточные сделки оттого, что надо на цену смотреть прежде чем в сделку входить.