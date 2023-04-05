От теории к практике - страница 1142

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
тогда в чем смысл её считать?

Думаю этим вопросом, вы всех поставили в тупик)

 
Uladzimir Izerski:

Динамическое - предполагает размер окна . Какой вы считаете разумным?

ТФ и скользящее окно?

На каждый ТФ необходимо установить оптимальный размер.

ТФ и скользящее окно это разные вещи.

ТФ это просто способ формирования баров и не более того.

Чтобы скользящее окно было знАчимым по выборке, то М1 - для скользящего окна сутки, М5 - для скользящего окна неделя, ...

Для формирования скользящего окна = торговая сессия нужны секундные ТФ, а их в терминале нетути:))

А я работаю именно с секундными ТФ. Но, там свои сложности из-за нелинейности заполнения этих секундных баров. Приходится использовать динамическое скользящее окно.

 
Yuriy Asaulenko:

А зачем цене к ней возвращаться? Она ведь сейчас средняя, а не через час.))

Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.

 
Alexander_K:

Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.

оооо!

в вопросе уже звучит ответ - посчитать что то более практичное.

 
Renat Akhtyamov:

оооо!

в вопросе уже звучит ответ - посчитать что то более практичное.

:))) Чтобы обойти всякие МА, надо перейти к торговле без скользящих окон.

Это концептуально иной уровень решения задачи, но я его своим умишком, увы, постигнуть не могу.

ФормулЕ давай.

 
Alexander_K:

:))) Чтобы обойти всякие МА, надо перейти к торговле без скользящих окон.

Это концептуально иной уровень решения задачи, но я его своим умишком, увы, постигнуть не могу.

ФормулЕ давай.

Мы долго с Чегеварой про это Гггг`гутарили ;)

вывод прост: умишко человека похлеще компьютерного процессора думает

 
Renat Akhtyamov:

Мы долго с Чегеварой про это Гггг`гутарили ;)

вывод прост: умишко человека похлеще компьютерного процессора думает

А чё гутарить-то? Если строить ТС на основе ОИ, то, возможно, там и есть что-то, я не спорю. Но как изъять ОИ прям с графика цены (или из тиковых объемов?) - не знаю.

Короче, Рена - пиши формулЕ рынка прям тута.

 
Alexander_K:

А чё гутарить-то? Если строить ТС на основе ОИ, то, возможно, там и есть что-то, я не спорю. Но как изъять ОИ прям с графика цены (или из тиковых объемов?) - не знаю.

Короче, Рена - пиши формулЕ рынка прям тута.

а чо те формула?

ну ладно, смотри:

сначала рожается ченьдж (приращение, дивер, вектор), а только потом ничегонезначащая индикативная цена

даже счас это прям на сайте кажут (bid,ask)

смогешь сформулировать сбалансированную корзину форекс через приращения мажоров - твоя взяла

вот скажи - в чем заключается суперсмысл эту цену усреднять?

EURUSD Chart (Euro / US Dollar Forex Chart)
  • forex.tradingcharts.com
This forex chart for Euro / US Dollar (EURUSD) is updated continuously during market hours. The EURUSD currency charts are available in bar chart and candlestick chart formats to help highlight price trends and price movement. Technical analysts will want check out the technical indicators and studies under...
 

ха, исправились

но картинке я успел сфоткать

;)

 
Alexander_K:

Цена возвращается к средней в 2/3 случаев и точка. Вопрос лишь в том - как грамотно обойти 1/3 потенциально убыточных сделок.

Не в 2/3 случаев, а цена всегда возвращается к средней. Или среднее к цене. Что вообще не имеет значения, т.к. вот уж действительно все относительно. А убыточные сделки оттого, что надо на цену смотреть прежде чем в сделку входить.

1...113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149...1981
Новый комментарий