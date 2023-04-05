От теории к практике - страница 1139
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Больших секретов нет и на EURUSD. На М30 держат роботы четко оборону.
Больших секретов нет и на EURUSD. На М30 держат роботы четко оборону.
Это робот рисует или индикаторы стоят ?
Это индикатор анализирует работу внешних роботов. Тут нет ручной правки)
Все периоды под контролем.
Вот М15
В окне 240 минут
А почему именно 240 минут?
Есть другие мнения на этот счет:
Бас: "работать надо в окне = 1 день"
Че: "вообще без скользящих окон" (ваще не понимаю как такое возможно)
Вова: "в разных окнах, делая сравнительный анализ"
Я: "в нелинейном, динамическом временном окне"
Вот когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно считать, что Грааль найден.
Вы не представляете как тяжело было бы анализировать рынок, если бы не работали на рынках роботы.
Сейчас анализировать в 100500 раз легче чем 20 лет назад.
Покажу на примере со стандартными настройками EURJPY с нескольких ТФ. Меня упрекали, что я подбираю варианты для красивых картинок. Но это не так.
потому что роботы реагируют одинаково
и в основном на сигнал МА-шек?
потому что роботы реагируют одинаково
и в основном на сигнал МА-шек?
От средней цены далеко никому не удастся убежать. Просто надо знать среднюю цену. А она не постоянная. Какая жаль и печаль(((
От средней цены далеко никому не удастся убежать. Просто надо знать среднюю цену. А она не постоянная. Какая жаль и печаль(((
ага
трудно было сделать такое, очень трудно
но
дорогу осилит идущий
;)
...
...
Вова: "в разных окнах, делая сравнительный анализ"
Я: "в нелинейном, динамическом временном окне"
Вот когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно считать, что Грааль найден.
Цена для любого инструмента в определённый момЭнт на всех ТФ равна.
Может ли окно играть роль на изменение цены?
Если рассматривать в диапазоне времени как окно, то в нем можно рассматривать изменение цены.
Но вы лежите в пышной траве и не видите вокруг себя деревьев и тем более леса.