От теории к практике - страница 1139

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Больших секретов нет и на EURUSD. На М30 держат роботы четко оборону.

EURUSDM30

 
Мне ближе и понятнее философия роботов, чем философия Шурика.)
 
Uladzimir Izerski:

Больших секретов нет и на EURUSD. На М30 держат роботы четко оборону.


Это робот рисует или индикаторы стоят ?

 
Martin Cheguevara:
Это робот рисует или индикаторы стоят ?

Это индикатор анализирует работу внешних роботов. Тут нет ручной правки)

 

Все периоды под контролем.

Вот М15

EURUSDM15

 
Evgeniy Chumakov:

В окне 240 минут

А почему именно 240 минут?


Есть другие мнения на этот счет:

Бас: "работать надо в окне = 1 день"

Че: "вообще без скользящих окон" (ваще не понимаю как такое возможно)

Вова: "в разных окнах, делая сравнительный анализ"

Я: "в нелинейном, динамическом временном окне"


Вот когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно считать, что Грааль найден.

 
Uladzimir Izerski:

Вы не представляете как тяжело было бы анализировать рынок, если бы не работали на рынках роботы.

Сейчас анализировать в 100500 раз легче чем 20 лет назад.

Покажу на примере со стандартными настройками EURJPY  с нескольких ТФ. Меня упрекали, что я подбираю варианты для красивых картинок. Но это не так.

потому что роботы реагируют одинаково

и в основном на сигнал МА-шек?

 
Renat Akhtyamov:

потому что роботы реагируют одинаково

и в основном на сигнал МА-шек?

От средней цены далеко никому не удастся убежать. Просто надо знать  среднюю цену. А она не постоянная. Какая жаль и печаль(((

 
Uladzimir Izerski:

От средней цены далеко никому не удастся убежать. Просто надо знать  среднюю цену. А она не постоянная. Какая жаль и печаль(((

ага

трудно было сделать такое, очень трудно

но

дорогу осилит идущий

;)

 
Alexander_K:

...

...

Вова: "в разных окнах, делая сравнительный анализ"

Я: "в нелинейном, динамическом временном окне"


Вот когда будет найден ответ на этот вопрос, тогда можно считать, что Грааль найден.

Цена для любого инструмента в определённый момЭнт на всех ТФ равна.

Может ли окно играть роль на изменение цены? 

Если рассматривать в диапазоне времени как окно, то в нем можно рассматривать изменение цены.

Но вы лежите в пышной траве и не видите вокруг себя деревьев и тем более леса.

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