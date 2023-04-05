От теории к практике - страница 1138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скинь если помнишь всю инфу поэтому виду распределения
оно вроде как
- Эрланга
- Логистическое
- Лапласа
но я не помню точно..
мне она сейчас необходима..
и формулы если можно)
Ну, если тебя интересуют островершинные распределения - то по центру что-то похожее на логистическое распределение.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
но с обрезанными хвостами :)))
Можно аппроксимировать треугольным распределением.
Еще чуть-чуть и придем к косинусам, арктангенсу(оно же фишер ) и логарифмам. Вопрос, когда?
Поток тиков уже естественная первичная нелинейность, сглаживайте ее smma(например) с фиксированным периодом 2/3(200-300) от среднего количества в минуту, фиксируйте результат по минутам и наслаждайтесь(анализируйте). Тики тут туже кто то собирал, а мт5 уже содержит в себе тики.
Тики меня НЕ интересуют. По одной простой причине: у разных брокеров их - разное количество. Равно, как и ОPEN М1, М5,... по причине неправомерности равномерной дискретизации на рынке.
Меня интересуют СОБЫТИЯ, т.е. поток котировок, синхронизированный между разными ДЦ. Это можно наблюдать на секундных ТФ.
Еще чуть-чуть и придем к косинусам, арктангенсу(оно же фишер ) и логарифмам. Вопрос, когда?
Поток тиков уже естественная первичная нелинейность, сглаживайте ее smma(например) с фиксированным периодом 2/3(200-300) от среднего количества в минуту, фиксируйте результат по минутам и наслаждайтесь(анализируйте). Тики тут туже кто то собирал, а мт5 уже содержит в себе тики.
Я бы сказал так - поток событий уже естественная первичная нелинейность. Однако, с дальнейшим текстом я не согласен. Вот тут-то как раз ничё не надо усреднять, а тупо использовать эту нелинейность напрямую. Я это делаю при расчете дисперсии процесса.
Тики меня НЕ интересуют. По одной простой причине: у разных брокеров их - разное количество. Равно, как и ОPEN М1, М5,... по причине неправомерности равномерной дискретизации на рынке.
Меня интересуют СОБЫТИЯ, т.е. поток котировок, синхронизированный между разными ДЦ. Это можно наблюдать на секундных ТФ.
Из потоков тиков вы получите 1-о сглаженное значение в минуту, лучше чем m1. В дневное время с ~8 gmt у большинства (от)крупных +/- одинаково. Между разными ДЦ по секундам вы не сможете синхронизировать ввиду задержки передачи сигналов(скорость света, задержки в оборудовании) - порядок 50-100мс из москвы в европу + задержи в серверах и терминале. Мне хватает m5 после часов.
Я бы сказал так - поток событий уже естественная первичная нелинейность. Однако, с дальнейшим текстом я не согласен. Вот тут-то как раз ничё не надо усреднять, а тупо использовать эту нелинейность напрямую. Я это делаю при расчете дисперсии процесса.
у Тебя само ядро - МА - линейно , как Ты говорил скользящее окно.
поэтому у Тебя вероятность найти неслучайное событие, равна вероятности индексирования нелинейного процесса скользящим окном т.е. 50/50.чтобы Ты не использовал.
у Тебя само ядро - МА - линейно , как Ты говорил скользящее окно.
поэтому у Тебя вероятность найти неслучайное событие, равна вероятности индексирования нелинейного процесса скользящим окном т.е. 50/50.
Нет. У меня скользящее окно щас нелинейно по времени - равно определенному количеству событий (но не тиков!!!). Однако наряду с количеством тиков в расчете дисперсии участвует и обычное линейное время. А на результат посмотрим в конце предстоящей недели.
Вообще, в определенный момент времени я задумался - вот чем конкретно (как любит выражаться Бас) отличается реальный ВР от искусственного случайного процесса типа СБ, броуновского движения и т.п.
Да, интервалами времени между событиями!!! Если у СБ это вообще единичные точки отсчета N, N+1,... т.е условное количество шагов, а Винеровский процесс - модель непрерывного процесса, что соответствует хаотичному броуновскому движению, когда соударения между частицами происходят за бесконечно малые промежутки времени и в этом случае справедлива равномерная дискретизация, то на рынке интервалы времени между событиями имеют собственный, магический смысл.
И не учитывать эту нелинейность по времени - страшнейшая ошибка во всех расчетах.
Нет. У меня скользящее окно щас нелинейно по времени - равно определенному количеству событий (но не тиков!!!). Однако наряду с количеством тиков в расчете дисперсии участвует и обычное линейное время. А на результат посмотрим в конце предстоящей недели.
Вообще, в определенный момент времени я задумался - вот чем конкретно (как любит выражаться Бас) отличается реальный ВР от искусственного случайного процесса типа СБ, броуновского движения и т.п.
Да, интервалами времени между событиями!!! Если у СБ это вообще единичные точки отсчета N, N+1,... т.е условное количество шагов, а Винеровский процесс - модель непрерывного процесса, что соответствует хаотичному броуновскому движению, когда соударения между частицами происходят за бесконечно малые промежутки времени и в этом случае справедлива равномерная дискретизация, то на рынке интервалы времени между событиями имеют собственный, магический смысл.
И не учитывать эту нелинейность по времени - страшнейшая ошибка во всех расчетах.
вообще избавься от скользящего окна.
Если, конечно, хочешь получить результат.
Вы не представляете как тяжело было бы анализировать рынок, если бы не работали на рынках роботы.
Сейчас анализировать в 100500 раз легче чем 20 лет назад.
Покажу на примере со стандартными настройками EURJPY с нескольких ТФ. Меня упрекали, что я подбираю варианты для красивых картинок. Но это не так.
Вот Н4 выдержанные уровни роботами.
Если рассмотреть мельче на Н1
На М30 свои порядки в поведении роботов
Что бы уверенно идти с рынком надо понять работу рыночных роботов. И будет у вас граалюга.
Вообще, в определенный момент времени я задумался - вот чем конкретно (как любит выражаться Бас) отличается реальный ВР от искусственного случайного процесса типа СБ, броуновского движения и т.п.
Да, интервалами времени между событиями!!! Если у СБ это вообще единичные точки отсчета N, N+1,... т.е условное количество шагов, а Винеровский процесс - модель непрерывного процесса, что соответствует хаотичному броуновскому движению, когда соударения между частицами происходят за бесконечно малые промежутки времени и в этом случае справедлива равномерная дискретизация, то на рынке интервалы времени между событиями имеют собственный, магический смысл.
И не учитывать эту нелинейность по времени - страшнейшая ошибка во всех расчетах.
В принципе, ничем. СБ существует в замкнутой системе - все равновесно, однородно и пристойно. В открытой (незамкнутой) или неравновесной системе классическое СБ существовать не может. Наше как-бы СБ по определению в открытой системе.
Что касается непрерывности, то заменяем процесс дискретными наблюдениями, и СБ остается на месте, и в винеровской модели ничего не меняется. Кстати уж, в разряженной среде события СБ не будут происходить через равные промежутки времени, и ничего бесконечно малого не будет. Будет нечто вроде дробового шума, кот тоже изучался Винером и имеет ту же природу, что и СБ.