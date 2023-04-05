От теории к практике - страница 1145

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Andrey Gladyshev:

В смысле, если брать что-то, торгующееся особняком?

Ну конечно. Там могут быть тренды. Акции могут улетать в небеса. Разные регуляторы мм или специалист на рынках этих. Тогда как валюты и ессно фьючи валютные по-большому счету ренжевые. Улеты для них чаще исключение. Нутеоретически возможно нечто универсальное, типа волн Элиота)))

 
vladevgeniy:

Ну конечно. Там могут быть тренды. Акции могут улетать в небеса. Разные регуляторы мм или специалист на рынках этих. Тогда как валюты и ессно фьючи валютные по-большому счету ренжевые. Улеты для них чаще исключение. Нутеоретически возможно нечто универсальное, типа волн Элиота)))

Согласен, фонда совсем другой мир..

 

Баста, карапузики! Кончилися танцы.

Грааль не за горами.

 
Жажда Грааля не дает мне спать... Тем более, уже ехать на работу надо. Вчера добирался 3 (три!) часа - привет всем, кто живет на фиолетовой ветке.
 
Alexander_K:

Баста, карапузики! Кончилися танцы.

Грааль не за горами.

пусть флет будет вечным

;)

 
Renat Akhtyamov:

пусть флет будет вечным

;)

Если в нем заменить батарейки))) 

 

Я бы воистину подарил Грааль Алёшеньке-сынку, но ему пока некогда - обтрепанные инвесторами ухи лечит.

 
Ждем первый апрельский тренд)
 
А ссыль на мониторинг грааля хде??))) Сообщество восхищаться онлайн должно!!))))
 
vladevgeniy:
А ссыль на мониторинг грааля хде??))) Сообщество восхищаться онлайн должно!!))))

Баловство все это, друг Феликс...

Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.

А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.

Ты - страждущий?

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