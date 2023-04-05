От теории к практике - страница 1145
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В смысле, если брать что-то, торгующееся особняком?
Ну конечно. Там могут быть тренды. Акции могут улетать в небеса. Разные регуляторы мм или специалист на рынках этих. Тогда как валюты и ессно фьючи валютные по-большому счету ренжевые. Улеты для них чаще исключение. Нутеоретически возможно нечто универсальное, типа волн Элиота)))
Ну конечно. Там могут быть тренды. Акции могут улетать в небеса. Разные регуляторы мм или специалист на рынках этих. Тогда как валюты и ессно фьючи валютные по-большому счету ренжевые. Улеты для них чаще исключение. Нутеоретически возможно нечто универсальное, типа волн Элиота)))
Согласен, фонда совсем другой мир..
Баста, карапузики! Кончилися танцы.
Грааль не за горами.
Баста, карапузики! Кончилися танцы.
Грааль не за горами.
пусть флет будет вечным
;)
пусть флет будет вечным
;)
Если в нем заменить батарейки)))
Я бы воистину подарил Грааль Алёшеньке-сынку, но ему пока некогда - обтрепанные инвесторами ухи лечит.
А ссыль на мониторинг грааля хде??))) Сообщество восхищаться онлайн должно!!))))
Баловство все это, друг Феликс...
Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.
А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.
Ты - страждущий?