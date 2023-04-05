От теории к практике - страница 1146

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Alexander_K:

Баловство все это, друг Феликс...

Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.

А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.

Ты - страждущий?

То есть для избранных...

 
Andrey Gladyshev:

То есть для избранных...

Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам. 

 

Это - статистика на прям сей момент.

По предложению Баса, ждем безоткатного тренда - посмотрим, попадусь ли на этот раз или нет. :))

 
Alexander_K:

Баста, карапузики! Кончилися танцы.

Грааль не за горами.

Да, воистину только Алекс может наступать по пять раз на одни грабли)
 
Dmitriy Skub:
Да, воистину только Алекс может наступать по пять раз на одни грабли)

То есть в этот раз тоже?

 
Andrey Gladyshev:

То есть в этот раз тоже?

думаю еще нет, но как гласит постулат ТА - история повторяется!

я теперь наконец понял этот постулат, раньше его применял к ценовым графикам - искал там закономерности, и почему то этот постулат отвратительно работал

но теперь понял, где история повторяется - все дело в граблях!

;)

 
Alexander_K:

Баловство все это, друг Феликс...

Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.

А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.

Ты - страждущий?

Да конечно баловство)) Я же не грааль прошу)) Мониторинг...... 

 
vladevgeniy:
А ссыль на мониторинг грааля хде??))) Сообщество восхищаться онлайн должно!!))))


Всё есть! Кто в курсе, тот знает где)

 
Evgeniy Chumakov:


Всё есть! Кто в курсе, тот знает где)

АА ну ясно) 

 
Alexander_K:

Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам. 

Все дело а том, что трудно объективно оценить -кто "валял дурака" , а кто  "вложил душу ".

Нужен ли людям ваш грааль ? Смогут ли они воспользоваться вашей системой ?

Не обвинят ли они вас потом в своих неудачах ?

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