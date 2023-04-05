От теории к практике - страница 1146
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баловство все это, друг Феликс...
Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.
А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.
Ты - страждущий?
То есть для избранных...
То есть для избранных...
Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам.
Это - статистика на прям сей момент.
По предложению Баса, ждем безоткатного тренда - посмотрим, попадусь ли на этот раз или нет. :))
Баста, карапузики! Кончилися танцы.
Грааль не за горами.
Да, воистину только Алекс может наступать по пять раз на одни грабли)
То есть в этот раз тоже?
То есть в этот раз тоже?
думаю еще нет, но как гласит постулат ТА - история повторяется!
я теперь наконец понял этот постулат, раньше его применял к ценовым графикам - искал там закономерности, и почему то этот постулат отвратительно работал
но теперь понял, где история повторяется - все дело в граблях!
;)
Баловство все это, друг Феликс...
Надо работать круглые сутки: на автомойке как Учитель или заводе как Дример.
А Грааль... Он только для страждущих, о чем и было заявлено в начале темы.
Ты - страждущий?
Да конечно баловство)) Я же не грааль прошу)) Мониторинг......
А ссыль на мониторинг грааля хде??))) Сообщество восхищаться онлайн должно!!))))
Всё есть! Кто в курсе, тот знает где)
Всё есть! Кто в курсе, тот знает где)
АА ну ясно)
Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам.
Все дело а том, что трудно объективно оценить -кто "валял дурака" , а кто "вложил душу ".
Нужен ли людям ваш грааль ? Смогут ли они воспользоваться вашей системой ?
Не обвинят ли они вас потом в своих неудачах ?