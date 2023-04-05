От теории к практике - страница 1147

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Мониторинг я спрашивал ради интереса, ну раз уш тут узкий кружок членов клуба))))))))) Поразмышляю над стейтом, инфы мало, зделок еще меньше, но суть...... Имеем 12 трейдов . Средний убыток в пунктах 15 примерно все ессно. Прибыль 16 средняя конечно. Сделок  подавляюще больше профитных, вроде система пипсовая, имеет право на право или лево)))))) Ну выгорит -гут))) Члены кружка)))) 
 
vladevgeniy:
 вроде система пипсовая, имеет право на право или лево)))))) Ну выгорит -гут))) Члены кружка)))) 



среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))

хотя Вы правы - нет истории ордеров - нет обсуждения

ЗЫ: тут много кто с загадочным видом чтонить пишет, не знаю, что им это дает - видимо самооценка поднимается, но я со своей стороны монитора когда эти загадки читаю, почему то не представляю картину: сидит серьезный чел с галстуком у монитора и трейдит по своим записям, я вижу как: сидит чел у монитора в растянутой майке с красными глазами и взъерошенными волосами, одной рукой в терминал тычет, а другой рукой... ну тут не буду углубляться подробности что чешет или где там поковырял чего )))

 
vladevgeniy:
Мониторинг я спрашивал ради интереса, ну раз уш тут узкий кружок членов клуба))))))))) Поразмышляю над стейтом, инфы мало, зделок еще меньше, но суть...... Имеем 12 трейдов . Средний убыток в пунктах 15 примерно все ессно. Прибыль 16 средняя конечно. Сделок  подавляюще больше профитных, вроде система пипсовая, имеет право на право или лево)))))) Ну выгорит -гут))) Члены кружка)))) 

Не обратили внимание на главное - 8 часов удержания, ради 15 пунктов! На мертвом рынке, как сейчас, это еще прокатывает - типа пересиживает, но как тока дунет ветер, весь этот соломенный домик улетит в минуса.

 
Igor Makanu:



среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))

хотя Вы правы - нет истории ордеров - нет обсуждения

ЗЫ: тут много кто с загадочным видом чтонить пишет, не знаю, что им это дает - видимо самооценка поднимается, но я со своей стороны монитора когда эти загадки читаю, почему то не представляю картину: сидит серьезный чел с галстуком у монитора и трейдит по своим записям, я вижу как: сидит чел у монитора в растянутой майке с красными глазами и взъерошенными волосами, одной рукой в терминал тычет, а другой рукой... ну тут не буду углубляться подробности что чешет или где там поковырял чего )))

8 часов небыло плюса.. мож и пересидка есть. Кто бы знал)) На счет тумау топикстартер сам фору даст многим))))))) 

 
sibirqk:

Не обратили внимание на главное - 8 часов удержания, ради 15 пунктов! На мертвом рынке, как сейчас, это еще прокатывает - типа пересиживает, но как тока дунет ветер, весь этот соломенный домик улетит в минуса.

Во во

 
Igor Makanu:

среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))

Да, пересиживание detected. MAE показало бы это напрямую.

 
vladevgeniy:
Поразмышляю над стейтом, инфы мало, зделок еще меньше, но суть...... Имеем 12 трейдов.

Да, нужно раз в 10-20 больше.

Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.

Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.

 
secret:

Да, нужно раз в 10-20 больше.

Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.

Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.

обычно после тестовых граалей все начинают говорить что подгонка, мол в реале будет слив. вот возможно автор и решил в онлайн режиме проверять. Не в защиту автора, а в укор тем кто про тестер намекают.

 
Anatolii Zainchkovskii:

обычно после тестовых граалей все начинают говорить что подгонка, мол в реале будет слив. вот возможно автор и решил в онлайн режиме проверять. Не в защиту автора, а в укор тем кто про тестер намекают.

Ну, форвард-тест возможен и в тестере, да.

 
secret:

Ну, форвард-тест возможен и в тестере, да.

такие проверки обычно для себя можно проводить, но когда на публику то веры нету, мол ты из сотни выбрал тот вариант который и на форварде оказался хорошим. 

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