От теории к практике - страница 1147
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вроде система пипсовая, имеет право на право или лево)))))) Ну выгорит -гут))) Члены кружка))))
среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))
хотя Вы правы - нет истории ордеров - нет обсуждения
ЗЫ: тут много кто с загадочным видом чтонить пишет, не знаю, что им это дает - видимо самооценка поднимается, но я со своей стороны монитора когда эти загадки читаю, почему то не представляю картину: сидит серьезный чел с галстуком у монитора и трейдит по своим записям, я вижу как: сидит чел у монитора в растянутой майке с красными глазами и взъерошенными волосами, одной рукой в терминал тычет, а другой рукой... ну тут не буду углубляться подробности что чешет или где там поковырял чего )))
Мониторинг я спрашивал ради интереса, ну раз уш тут узкий кружок членов клуба))))))))) Поразмышляю над стейтом, инфы мало, зделок еще меньше, но суть...... Имеем 12 трейдов . Средний убыток в пунктах 15 примерно все ессно. Прибыль 16 средняя конечно. Сделок подавляюще больше профитных, вроде система пипсовая, имеет право на право или лево)))))) Ну выгорит -гут))) Члены кружка))))
Не обратили внимание на главное - 8 часов удержания, ради 15 пунктов! На мертвом рынке, как сейчас, это еще прокатывает - типа пересиживает, но как тока дунет ветер, весь этот соломенный домик улетит в минуса.
среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))
хотя Вы правы - нет истории ордеров - нет обсуждения
ЗЫ: тут много кто с загадочным видом чтонить пишет, не знаю, что им это дает - видимо самооценка поднимается, но я со своей стороны монитора когда эти загадки читаю, почему то не представляю картину: сидит серьезный чел с галстуком у монитора и трейдит по своим записям, я вижу как: сидит чел у монитора в растянутой майке с красными глазами и взъерошенными волосами, одной рукой в терминал тычет, а другой рукой... ну тут не буду углубляться подробности что чешет или где там поковырял чего )))
8 часов небыло плюса.. мож и пересидка есть. Кто бы знал)) На счет тумау топикстартер сам фору даст многим)))))))
Не обратили внимание на главное - 8 часов удержания, ради 15 пунктов! На мертвом рынке, как сейчас, это еще прокатывает - типа пересиживает, но как тока дунет ветер, весь этот соломенный домик улетит в минуса.
Во во
среднее время удержания 8 часов...ноухау какое то в пипсовке )))
Да, пересиживание detected. MAE показало бы это напрямую.
Поразмышляю над стейтом, инфы мало, зделок еще меньше, но суть...... Имеем 12 трейдов.
Да, нужно раз в 10-20 больше.
Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.
Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.
Да, нужно раз в 10-20 больше.
Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.
Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.
обычно после тестовых граалей все начинают говорить что подгонка, мол в реале будет слив. вот возможно автор и решил в онлайн режиме проверять. Не в защиту автора, а в укор тем кто про тестер намекают.
обычно после тестовых граалей все начинают говорить что подгонка, мол в реале будет слив. вот возможно автор и решил в онлайн режиме проверять. Не в защиту автора, а в укор тем кто про тестер намекают.
Ну, форвард-тест возможен и в тестере, да.
Ну, форвард-тест возможен и в тестере, да.
такие проверки обычно для себя можно проводить, но когда на публику то веры нету, мол ты из сотни выбрал тот вариант который и на форварде оказался хорошим.