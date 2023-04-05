От теории к практике - страница 1143

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цена всегда возвращается к средней, согласен!!!

лишь бы только не было свопа...


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

цена всегда возвращается к средней, согласен!!!

лишь бы только не было свопа...


да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))

 

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Олег avtomat:

да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))

Лет через 12, она-же средняя)

 
А я формализовал свою психологию))) И особо не парит куда идет рынок, знаю что и главное когда буду делать))) Правда тесты тоже около двух месяцев.....)
 
vladevgeniy:
А я формализовал свою психологию))) И особо не парит куда идет рынок, знаю что и главное когда буду делать))) Правда тесты тоже около двух месяцев.....)
Антидепрессанты?) 
 
Макс:
Антидепрессанты?) 

Вот как раз чтобы они не нужны были!))

 

Немного LSD - это то, что поможет выйти за пределы светового конуса пространства Минковского)


 
Renat Akhtyamov:

а чо те формула?

ну ладно, смотри:

сначала рожается ченьдж (приращение, дивер, вектор), а только потом ничегонезначащая индикативная цена

даже счас это прям на сайте кажут (bid,ask)

смогешь сформулировать сбалансированную корзину форекс через приращения мажоров - твоя взяла

вот скажи - в чем заключается суперсмысл эту цену усреднять?

покажи свой результирующий график, на котором торгуешь.

 
Олег avtomat:

да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))

мы же про форекс говорим, а не про фонду.

 
Uladzimir Izerski:

А почему не равна?

Всегда будет равна в момент наблюдения. Хоть на годовом.))


Это ты сам себе ответил что ли ?


Uladzimir Izerski:

Цена для любого инструмента в определённый момЭнт на всех ТФ равна.

Может ли окно играть роль на изменение цены? 

Если рассматривать в диапазоне времени как окно, то в нем можно рассматривать изменение цены.

Но вы лежите в пышной траве и не видите вокруг себя деревьев и тем более леса.

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