От теории к практике - страница 1143
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цена всегда возвращается к средней, согласен!!!
лишь бы только не было свопа...
цена всегда возвращается к средней, согласен!!!
лишь бы только не было свопа...
да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))
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.
да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))
Лет через 12, она-же средняя)
А я формализовал свою психологию))) И особо не парит куда идет рынок, знаю что и главное когда буду делать))) Правда тесты тоже около двух месяцев.....)
Антидепрессанты?)
Вот как раз чтобы они не нужны были!))
Немного LSD - это то, что поможет выйти за пределы светового конуса пространства Минковского)
а чо те формула?
ну ладно, смотри:
сначала рожается ченьдж (приращение, дивер, вектор), а только потом ничегонезначащая индикативная цена
даже счас это прям на сайте кажут (bid,ask)
смогешь сформулировать сбалансированную корзину форекс через приращения мажоров - твоя взяла
вот скажи - в чем заключается суперсмысл эту цену усреднять?
покажи свой результирующий график, на котором торгуешь.
да-да, и здесь тоже когда-нибудь обязательно придёт ;))
мы же про форекс говорим, а не про фонду.
А почему не равна?
Всегда будет равна в момент наблюдения. Хоть на годовом.))
Это ты сам себе ответил что ли ?
Цена для любого инструмента в определённый момЭнт на всех ТФ равна.
Может ли окно играть роль на изменение цены?
Если рассматривать в диапазоне времени как окно, то в нем можно рассматривать изменение цены.
Но вы лежите в пышной траве и не видите вокруг себя деревьев и тем более леса.