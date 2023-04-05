От теории к практике - страница 1149

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Alexander_K:

Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам. 


Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:


 
Renat Akhtyamov:


Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:


Просел чели))))) Да.... Скока раз твердили миру риски риски....... При мизерной прибыли риски неограничены......... Эх, Дык я токажду  пока фазу против доллара, Если с этим связано, то наверное доливаться понадобится))) там хода приличные на кону....... Пока тока евра радует))) 

 
Renat Akhtyamov:


Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:



Это стейт твоего грааля по формулЕ?  )

 
Evgeniy Chumakov:


Это стейт твоего грааля по формулЕ?  )

не, у мну другое

 
Evgeniy Chumakov:


Это стейт твоего грааля по формулЕ?  )

Что-то мне подсказывает....что не совсем))))

 
vladevgeniy:

Что-то мне подсказывает....что не совсем))))


Что не совсем ? )))
 
vladevgeniy:

Просел чели))))) Да.... Скока раз твердили миру риски риски....... При мизерной прибыли риски неограничены......... Эх, Дык я токажду  пока фазу против доллара, Если с этим связано, то наверное доливаться понадобится))) там хода приличные на кону....... Пока тока евра радует))) 

Лично я вообще не понимаю, по всем парам флет, откуда просада у человека? ...

 
Renat Akhtyamov:

Лично я вообще не понимаю, по всем парам флет, откуда просада у человека? ...


eurjpy не туда открыл видимо.

 
Evgeniy Chumakov:


Что не совсем ? )))

Ну там из вопроса следовало.... Да к тому же уже постов набито, для понимания ЧТО))) Сомнений нет. Ждем развязки... 

 
Evgeniy Chumakov:


eurjpy не туда открыл видимо.

Ена аномально себя ведет)) Зараза, но вот вляпался Алекс

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