От теории к практике - страница 1149
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Для тех кто вложил душу в поиски Грааля, а не просто дурака валял на форуме. Это отлично видно по постам. Если у меня все выгорит - я таким людям бесплатно Грааль раздам.
Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:
Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:
Просел чели))))) Да.... Скока раз твердили миру риски риски....... При мизерной прибыли риски неограничены......... Эх, Дык я токажду пока фазу против доллара, Если с этим связано, то наверное доливаться понадобится))) там хода приличные на кону....... Пока тока евра радует)))
Давай ка, не изобретая велосипедов, начнем с сааааамого начала:
Это стейт твоего грааля по формулЕ? )
Это стейт твоего грааля по формулЕ? )
не, у мну другое
Это стейт твоего грааля по формулЕ? )
Что-то мне подсказывает....что не совсем))))
Что-то мне подсказывает....что не совсем))))
Что не совсем ? )))
Просел чели))))) Да.... Скока раз твердили миру риски риски....... При мизерной прибыли риски неограничены......... Эх, Дык я токажду пока фазу против доллара, Если с этим связано, то наверное доливаться понадобится))) там хода приличные на кону....... Пока тока евра радует)))
Лично я вообще не понимаю, по всем парам флет, откуда просада у человека? ...
Лично я вообще не понимаю, по всем парам флет, откуда просада у человека? ...
eurjpy не туда открыл видимо.
Что не совсем ? )))
Ну там из вопроса следовало.... Да к тому же уже постов набито, для понимания ЧТО))) Сомнений нет. Ждем развязки...
eurjpy не туда открыл видимо.
Ена аномально себя ведет)) Зараза, но вот вляпался Алекс