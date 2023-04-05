От теории к практике - страница 1137

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Alexander_K:

в нелинейном континууме пространство-время имеем практически стационарный процесс. И это не только в скользящем окне = 24 часа, а и в любом другом окне!

Если цену умножить на ноль, получим стационарный процесс. Как будете торговать?

 
secret:

Если цену умножить на ноль, получим стационарный процесс. Как будете торговать?

Не мешай, Бас. Я вышел на финишную прямую и готов причаститься к Граалю немедленно.

 
Alexander_K:

Не мешай, Бас. Я вышел на финишную прямую и готов причаститься к Граалю немедленно.

Я ж не мешаю. Я пытаюсь логику пробудить в ваших действиях.

 
secret:

Я ж не мешаю. Я пытаюсь логику пробудить в ваших действиях.

Он же умный.) 

Мудрый учится на чужих ошибках, умный – на своих, а глупый их повторяет

умный
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Цитаты и афоризмы на тему «умный».
 
Alexander_K:

Ну, расстояний S = +-sqrt((PRICEn-PRICEn-1))^2+(TIMEn-TIMEn-1)^2)) по теореме Пифагора с учетом знака. В этом случае время уже сидит в цене.

Черт его знает - вроде ничего не видно... Но, это же накапливаемая сумма... Может при расчетах на данных более 1 суток что-то более интересное будет. Не знаю.

В той теореме Пифагора, которую я знаю, катеты измеряются в одинаковых величинах. У вас же - один в деньгах, а другой в единицах времени. Видимо вы достигли просветления и познали истинный смысл выражения "время - деньги".

 
Martin Cheguevara:

напиши мне как будешь Тут я Тебе кое что покажу - потом удалю)

Не, не надо.

Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.

 
Alexander_K:

Не, не надо.

Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.

такого нигде не найдешь. можешь не искать

Твое право)

Ключ к разгадке для Твоих стараний так и останется тайной =)

Может  к счастью)

Тогда на форуме будет только два человека с этими знаниями - так оно и останется наверное навсегда)

одно дело теория - совершенно другое ее применение. 

кстати Ты об этом кое что уже писал)

страниц так 200-300 назад где-то)

 
Alexander_K:

Не, не надо.

Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.

скинь если помнишь всю инфу поэтому виду распределения

оно вроде как

 - Эрланга

 - Логистическое 

 - Лапласа

но я не помню точно..

мне она сейчас необходима..

и формулы если можно)

 
Alexander_K:

Не, не надо.

Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.

знаешь, Я так рад что мне математика все же пригодится, а в особенности моя любимая теория вероятностей и математической статистики

я когда применю формулы к рынку почувствую гордость за великих исследователей этих сфер)

Ведь я сам всегда стремлюсь стать таким же представителем.

А рынок мне  в этом поможет.=)

Если конечно Ты мне поможешь со своими исследованиями.

Время нашего существования ограничено временем.

Не хочу его тратить зря мне нужно закончить работу. И поскорее. 

Больше всего я боюсь что мои знания могут пропасть даром вместе со мной. 

 
Alexander_K:

Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:

Еще чуть-чуть и придем к косинусам, арктангенсу(оно же фишер ) и логарифмам. Вопрос, когда?

Поток тиков уже естественная первичная нелинейность, сглаживайте ее smma(например) с фиксированным периодом 2/3(200-300) от среднего количества  в минуту, фиксируйте результат по минутам и наслаждайтесь(анализируйте). Тики тут туже кто то собирал, а мт5 уже содержит в себе тики.

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