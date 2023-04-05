От теории к практике - страница 1137
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в нелинейном континууме пространство-время имеем практически стационарный процесс. И это не только в скользящем окне = 24 часа, а и в любом другом окне!
Если цену умножить на ноль, получим стационарный процесс. Как будете торговать?
Если цену умножить на ноль, получим стационарный процесс. Как будете торговать?
Не мешай, Бас. Я вышел на финишную прямую и готов причаститься к Граалю немедленно.
Не мешай, Бас. Я вышел на финишную прямую и готов причаститься к Граалю немедленно.
Я ж не мешаю. Я пытаюсь логику пробудить в ваших действиях.
Я ж не мешаю. Я пытаюсь логику пробудить в ваших действиях.
Он же умный.)
Мудрый учится на чужих ошибках, умный – на своих, а глупый их повторяет
Ну, расстояний S = +-sqrt((PRICEn-PRICEn-1))^2+(TIMEn-TIMEn-1)^2)) по теореме Пифагора с учетом знака. В этом случае время уже сидит в цене.
Черт его знает - вроде ничего не видно... Но, это же накапливаемая сумма... Может при расчетах на данных более 1 суток что-то более интересное будет. Не знаю.
В той теореме Пифагора, которую я знаю, катеты измеряются в одинаковых величинах. У вас же - один в деньгах, а другой в единицах времени. Видимо вы достигли просветления и познали истинный смысл выражения "время - деньги".
напиши мне как будешь Тут я Тебе кое что покажу - потом удалю)
Не, не надо.
Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.
Не, не надо.
Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.
такого нигде не найдешь. можешь не искать
Твое право)
Ключ к разгадке для Твоих стараний так и останется тайной =)
Может к счастью)
Тогда на форуме будет только два человека с этими знаниями - так оно и останется наверное навсегда)
одно дело теория - совершенно другое ее применение.
кстати Ты об этом кое что уже писал)
страниц так 200-300 назад где-то)
Не, не надо.
Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.
скинь если помнишь всю инфу поэтому виду распределения
оно вроде как
- Эрланга
- Логистическое
- Лапласа
но я не помню точно..
мне она сейчас необходима..
и формулы если можно)
Не, не надо.
Для меня форекс - хобби. Мне не нужны сакральные знания, не описанные в общедоступной литературе. Если кинешь ссылки на интересные книги, статьи - то, да, буду благодарен.
знаешь, Я так рад что мне математика все же пригодится, а в особенности моя любимая теория вероятностей и математической статистики)
я когда применю формулы к рынку почувствую гордость за великих исследователей этих сфер)
Ведь я сам всегда стремлюсь стать таким же представителем.
А рынок мне в этом поможет.=)
Если конечно Ты мне поможешь со своими исследованиями.
Время нашего существования ограничено временем.
Не хочу его тратить зря мне нужно закончить работу. И поскорее.
Больше всего я боюсь что мои знания могут пропасть даром вместе со мной.
Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:
Еще чуть-чуть и придем к косинусам, арктангенсу(оно же фишер ) и логарифмам. Вопрос, когда?
Поток тиков уже естественная первичная нелинейность, сглаживайте ее smma(например) с фиксированным периодом 2/3(200-300) от среднего количества в минуту, фиксируйте результат по минутам и наслаждайтесь(анализируйте). Тики тут туже кто то собирал, а мт5 уже содержит в себе тики.