От теории к практике - страница 1136
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вот окончательный вариант чтобы считать было удобно
удачи Тебе!
С уважением
Che.
Спасибо, Че!
Ща посмотрю, как изменяются расчеты дисперсии...
вот окончательный вариант чтобы считать было удобно
удачи Тебе!
С уважением
Che.
Ну, да - как и предполагалось, с учетом нелинейности времени, дисперсия процесса становится практически = const, т.е. в нелинейном континууме пространство-время имеем практически стационарный процесс. И это не только в скользящем окне = 24 часа, а и в любом другом окне!
Смотрим поведение EURUSD в пятницу 05.04.2019:
На нижнем графике:
красный и синий цвета - дисперсия без учета нелинейности времени.
оранжевый и голубой цвета - дисперсия с учетом нелинейности времени.
И вот такая квазистационарность процесса получается в скользящем окне = 1 (один!) час.
Вопрос: А как ты сумел преобразовать столбец Local Time? Ты - гений?
Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:
Здесь:
верхний график - просто цена EURUSD
нижний график - сумма расстояний.
Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...
В пространство Минковского так же еще не смотрел.
В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.
Не правильно писал. Надо было большими синими буквами. :)
Какой-то Маркс в ветке появился... Офигеть можно. Энгельса осталось дождаться...
Вопрос: А как ты сумел преобразовать столбец Local Time? Ты - гений?
Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:
Здесь:
верхний график - просто цена EURUSD
нижний график - сумма расстояний.
Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...
В пространство Минковского так же еще не смотрел.
В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.
сумма каких расстояний?если от цветных линий до средней или до цены, то первый скрин правильный, а второй (в следующем постике) - нет.
Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:
Здесь:
верхний график - просто цена EURUSD
нижний график - сумма расстояний.
Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...
В пространство Минковского так же еще не смотрел.
В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.
Самое интересное, что у Рената для того чтобы добиться результата свой путь, у меня свой, а у Тебя по ходу ещё и третий вариант вырисовывается:)
крайне согласен
сумма каких расстояний?если до средней или до цены, то первый скрин правильный, а второй (в следующем постике) - нет.
Ну, расстояний S = +-sqrt((PRICEn-PRICEn-1))^2+(TIMEn-TIMEn-1)^2)) по теореме Пифагора с учетом знака. В этом случае время уже сидит в цене.
Черт его знает - вроде ничего не видно... Но, это же накапливаемая сумма... Может при расчетах на данных более 1 суток что-то более интересное будет. Не знаю.
Самое интересное, что у Рената для того чтобы добиться результата свой путь, у меня свой, а у Тебя по ходу ещё и третий вариант вырисовывается:)
По-моему, ты один из немногих в этой ветке, кто реально умеет работать. Удачи тебе!