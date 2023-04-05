От теории к практике - страница 1127

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у автора картинки с приростом в 7% и просадкой в 6% стоплоссы есть? - (стоплоссы в 1000 пунктов не в счет)

нет стоплоссов - нет ТС 

без стоплоссов цена когда ни будь достигнет тейка или необходимого профита в $.. как там в поговорке "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо тебя по воде проплывает труп твоего врага."

но как показывает практика - обычно все всегда заканчивается маржинколом, вопрос конечно времени, потом утешения себя любимого нужно было меньшим лотом открываться, да и депозит можно было долить... 

))))

 
Alexander_K:

Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.

вам бы с г-ном Султоновым наперегонки. У него тоже грааль на стапелях :-)

рассчитывайте мартингейл и открывайте счёт (памм/сигнал).

вам всё равно, а мы можем делать ставки :-)

и какой-нить вторичный рынок замутить. Купля/продажа прежних ставок. фьючерс А_К с месячной экспирацией.

 
Igor Makanu:

но как показывает практика - обычно все всегда заканчивается маржинколом, вопрос конечно времени, потом утешения себя любимого нужно было меньшим лотом открываться, да и депозит можно было долить... 

))))

всё всегда заканчивается стоп-аутом. Вопрос в том успевает ли владелец покрыть расходы и на сколько. Пока успевает снимать густые сливки, всё равно есть у него стопы, нету ли их, используются ли сетки,пирамиды или мартин. Есть только один объективный фактор - "взял бабло".

 
Alexander_K:

Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.

откуда Ты знаешь?

что будет то будет нет ни плюса ни минуса - есть настоящее.

не более того.

 
Martin Cheguevara:

откуда Ты знаешь?

что будет то будет нет ни плюса ни минуса - есть настоящее.

не более того.

Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.

Однако, я не буду спорить.

Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.

Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.

 
Alexander_K:

Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.

Однако, я не буду спорить.

Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.

Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.

публиковать отдельные сделки вряд-ли кому поможет, потому как обкатываются сетки.

это демка на vds, такой-же период (он начала года), контр-тренд, лимитные сетки от перекупленности/перепроданности.


ладно, сделки примерно так получаются :

принцип довольно простой - у нас тут рейнджевый рынок, то есть цены ходят по несложно определяемым каналам
и роль трейдера (робото-владельца, сеньора Альвареса) сверять отбои с другими парами и фундаментом.

 
Alexander_K:

Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.

Однако, я не буду спорить.

Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.

Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.

как же я завидую Твоему самозабвению...честно...

мне бы хотя бы немного такого энтузиазма сейчас...

 
Maxim Kuznetsov:

публиковать отдельные сделки вряд-ли кому поможет, потому как обкатываются сетки.

это демка на vds, такой-же период (он начала года), контр-тренд, лимитные сетки от перекупленности/перепроданности.


ладно, сделки примерно так получаются :

принцип довольно простой - у нас тут рейнджевый рынок, то есть цены ходят по несложно определяемым каналам
и роль трейдера (робото-владельца, сеньора Альвареса) сверять отбои с другими парами и фундаментом.

Все почему-то уверены, что у них в руках Грааль и боятся даже слово из его теории молвить...:))

Если обозначить тему - провести анализ 1 (одной) своей собственной неудачной сделки, тоже не пойдет?

Я просто хочу знать - есть ли на форуме реальные теоретики или тупо все надеются на случай? Ну, не опрос же создавать, в самом деле...

 
Martin Cheguevara:

как же я завидую Твоему самозабвению...честно...

мне бы хотя бы немного такого энтузиазма сейчас...

Не переживай, товарищ Че. Ты ж песни пел под пулями боливийских предателей!

Если я найду-таки Грааль - поделюсь.

 
Alexander_K:

Все почему-то уверены, что у них в руках Грааль и боятся даже слово из его теории молвить...:))

Если обозначить тему - провести анализ 1 (одной) своей собственной неудачной сделки, тоже не пойдет?

Я просто хочу знать - есть ли на форуме реальные теоретики или тупо все надеются на случай? Ну, не опрос же создавать, в самом деле...

тут как-бы в массе или практики, или фантазёры. Теоретиков 3-е наверное, вы один из них :-)

у меня вот грааля нет. Более того, я к тому и не стремлюсь. 

кстати, вопрос как к теоретику - как можно провести анализ 1-й сделки ?

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