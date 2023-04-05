От теории к практике - страница 1127
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у автора картинки с приростом в 7% и просадкой в 6% стоплоссы есть? - (стоплоссы в 1000 пунктов не в счет)
нет стоплоссов - нет ТС
без стоплоссов цена когда ни будь достигнет тейка или необходимого профита в $.. как там в поговорке "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо тебя по воде проплывает труп твоего врага."
но как показывает практика - обычно все всегда заканчивается маржинколом, вопрос конечно времени, потом утешения себя любимого нужно было меньшим лотом открываться, да и депозит можно было долить...
))))
Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.
вам бы с г-ном Султоновым наперегонки. У него тоже грааль на стапелях :-)
рассчитывайте мартингейл и открывайте счёт (памм/сигнал).
вам всё равно, а мы можем делать ставки :-)
и какой-нить вторичный рынок замутить. Купля/продажа прежних ставок. фьючерс А_К с месячной экспирацией.
но как показывает практика - обычно все всегда заканчивается маржинколом, вопрос конечно времени, потом утешения себя любимого нужно было меньшим лотом открываться, да и депозит можно было долить...
))))
всё всегда заканчивается стоп-аутом. Вопрос в том успевает ли владелец покрыть расходы и на сколько. Пока успевает снимать густые сливки, всё равно есть у него стопы, нету ли их, используются ли сетки,пирамиды или мартин. Есть только один объективный фактор - "взял бабло".
Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.
откуда Ты знаешь?
что будет то будет нет ни плюса ни минуса - есть настоящее.
не более того.
откуда Ты знаешь?
что будет то будет нет ни плюса ни минуса - есть настоящее.
не более того.
Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.
Однако, я не буду спорить.
Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.
Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.
Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.
Однако, я не буду спорить.
Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.
Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.
публиковать отдельные сделки вряд-ли кому поможет, потому как обкатываются сетки.
это демка на vds, такой-же период (он начала года), контр-тренд, лимитные сетки от перекупленности/перепроданности.
ладно, сделки примерно так получаются :
принцип довольно простой - у нас тут рейнджевый рынок, то есть цены ходят по несложно определяемым каналам
и роль трейдера (робото-владельца, сеньора Альвареса) сверять отбои с другими парами и фундаментом.
Гы :)) Нетути настоящего. Есть прошлое и будущее.
Однако, я не буду спорить.
Еще раз предлагаю отчаянным искателям Грааля публиковать здесь примеры своих сделок с теоретическим обоснованием - почему произошло именно так, а не иначе.
Это будет гораздо интереснее, чем сейчас.
как же я завидую Твоему самозабвению...честно...
мне бы хотя бы немного такого энтузиазма сейчас...
публиковать отдельные сделки вряд-ли кому поможет, потому как обкатываются сетки.
это демка на vds, такой-же период (он начала года), контр-тренд, лимитные сетки от перекупленности/перепроданности.
ладно, сделки примерно так получаются :
принцип довольно простой - у нас тут рейнджевый рынок, то есть цены ходят по несложно определяемым каналам
и роль трейдера (робото-владельца, сеньора Альвареса) сверять отбои с другими парами и фундаментом.
Все почему-то уверены, что у них в руках Грааль и боятся даже слово из его теории молвить...:))
Если обозначить тему - провести анализ 1 (одной) своей собственной неудачной сделки, тоже не пойдет?
Я просто хочу знать - есть ли на форуме реальные теоретики или тупо все надеются на случай? Ну, не опрос же создавать, в самом деле...
как же я завидую Твоему самозабвению...честно...
мне бы хотя бы немного такого энтузиазма сейчас...
Не переживай, товарищ Че. Ты ж песни пел под пулями боливийских предателей!
Если я найду-таки Грааль - поделюсь.
Все почему-то уверены, что у них в руках Грааль и боятся даже слово из его теории молвить...:))
Если обозначить тему - провести анализ 1 (одной) своей собственной неудачной сделки, тоже не пойдет?
Я просто хочу знать - есть ли на форуме реальные теоретики или тупо все надеются на случай? Ну, не опрос же создавать, в самом деле...
тут как-бы в массе или практики, или фантазёры. Теоретиков 3-е наверное, вы один из них :-)
у меня вот грааля нет. Более того, я к тому и не стремлюсь.
кстати, вопрос как к теоретику - как можно провести анализ 1-й сделки ?