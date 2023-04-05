От теории к практике - страница 1131

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Martin Cheguevara:

И Ты все сразу поймешь...по крайней мере как Ты далеко от истины и как близко одновременно к ней находился;)

Но только видео. никаких комментов, а то Ты любишь разглагольствовать как только свет-заря, уж не обижайся.

Не надо мне больше ничего, Че. Расстроился я.

 
Martin Cheguevara:

Так я думал раз двести)) может и тысячи))

каждый раз когда находил что-то что не работал достаточно хорошо.

Все работает. Только дибилам больше ничего показывать-рассказывать не буду. У них и так все есть :))

Бл..., прихожу домой - висит комп. Хорошо - сделок не было открытых. Как к людям обратился - чё такое?! В ответ - "у меня есть Сигналы (шёпотом). И все как один граальные!"

Это ты, дружище Че, им тут что-то рассказываешь?! Это уже даже не смешно.

 
Alexander_K:

Все работает. Только дибилам больше ничего показывать-рассказывать не буду. У них и так все есть :))

Бл..., прихожу домой - висит комп. Хорошо - сделок не было открытых. Как к людям обратился - чё такое?! В ответ - "у меня есть Сигналы (шёпотом). И все как один граальные!"

Это ты, дружище Че, им тут что-то рассказываешь?! Это уже даже не смешно.


)))
 
Martin Cheguevara:

Да как Ты не заметил наверное Я кроме как Тебе да Ренату вообще больше ничего не говорю)

Ты поаккуратнее с фразами - забанят)

Лана. Успокоился.

 
Alexander_K:

Лана. Успокоился.

да не это все тебя разозлило

а то что хотел увидеть как советник торговал в течении дня

а в ответ увидел дырку от бублика

не переживай, такое бывает и неоднократно

 
Renat Akhtyamov:

да не это все тебя разозлило

а то что хотел увидеть как советник торговал в течении дня

а в ответ увидел дырку от бублика

не переживай, такое бывает и неоднократно

В точку.

 
Martin Cheguevara:

Да Ты не накаляй его)) А то он опять "взорвется")

Я его прекрасно понимаю, да и Ты тоже...

Сами такими были долгое время...

любого человека может успокоить только правда, возможность её либо высказать, либо услышать
 
Martin Cheguevara:

так он уже о ней догадался, чего ей тыкать ему в лоб?

успокоить его может только результат.

хорошо. разговаривайте

посмотрю, есть ли он у кого?

пока не вижу
 
Martin Cheguevara:

давай ка начнем если ты хочешь с фактов о том что Тебе известно про рынок, что Ты вычислил математически.

отсюда надо бы начать. Если хочешь чего-либо добиться.

Давай дождемся окончания месяца. На этой неделе уже больше не буду торговать, но все равно рассчитываю на +25-50% за месяц.

В течение месяца буду иногда стэйт показывать.

Ну, а математика уся изложена в теории броуновского движения и прямом уравнении Колмогорова.

Проще говоря - торговый канал относительно некой средней это одно из наиболее правильных решений. Можешь не соглашаться - рынок нас рассудит.

 
Martin Cheguevara:

успокоить его может только результат.

Не, только наличные могут меня утешить.

Как сказал Бас: "Пора перейти к КОНКРЕТНЫМ метОдам выуживания наличных из рынка". Он прав - туманные фразы уже надоели.

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