От теории к практике - страница 1131
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И Ты все сразу поймешь...по крайней мере как Ты далеко от истины и как близко одновременно к ней находился;)
Но только видео. никаких комментов, а то Ты любишь разглагольствовать как только свет-заря, уж не обижайся.
Не надо мне больше ничего, Че. Расстроился я.
Так я думал раз двести)) может и тысячи))
каждый раз когда находил что-то что не работал достаточно хорошо.
Все работает. Только дибилам больше ничего показывать-рассказывать не буду. У них и так все есть :))
Бл..., прихожу домой - висит комп. Хорошо - сделок не было открытых. Как к людям обратился - чё такое?! В ответ - "у меня есть Сигналы (шёпотом). И все как один граальные!"
Это ты, дружище Че, им тут что-то рассказываешь?! Это уже даже не смешно.
Все работает. Только дибилам больше ничего показывать-рассказывать не буду. У них и так все есть :))
Бл..., прихожу домой - висит комп. Хорошо - сделок не было открытых. Как к людям обратился - чё такое?! В ответ - "у меня есть Сигналы (шёпотом). И все как один граальные!"
Это ты, дружище Че, им тут что-то рассказываешь?! Это уже даже не смешно.
)))
Да как Ты не заметил наверное Я кроме как Тебе да Ренату вообще больше ничего не говорю)Ты поаккуратнее с фразами - забанят)
Лана. Успокоился.
Лана. Успокоился.
да не это все тебя разозлило
а то что хотел увидеть как советник торговал в течении дня
а в ответ увидел дырку от бублика
не переживай, такое бывает и неоднократно
да не это все тебя разозлило
а то что хотел увидеть как советник торговал в течении дня
а в ответ увидел дырку от бублика
не переживай, такое бывает и неоднократно
В точку.
Да Ты не накаляй его)) А то он опять "взорвется")
Я его прекрасно понимаю, да и Ты тоже...
Сами такими были долгое время...
так он уже о ней догадался, чего ей тыкать ему в лоб?
успокоить его может только результат.
хорошо. разговаривайте
посмотрю, есть ли он у кого?пока не вижу
давай ка начнем если ты хочешь с фактов о том что Тебе известно про рынок, что Ты вычислил математически.
отсюда надо бы начать. Если хочешь чего-либо добиться.
Давай дождемся окончания месяца. На этой неделе уже больше не буду торговать, но все равно рассчитываю на +25-50% за месяц.
В течение месяца буду иногда стэйт показывать.
Ну, а математика уся изложена в теории броуновского движения и прямом уравнении Колмогорова.
Проще говоря - торговый канал относительно некой средней это одно из наиболее правильных решений. Можешь не соглашаться - рынок нас рассудит.
успокоить его может только результат.
Не, только наличные могут меня утешить.
Как сказал Бас: "Пора перейти к КОНКРЕТНЫМ метОдам выуживания наличных из рынка". Он прав - туманные фразы уже надоели.