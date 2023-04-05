От теории к практике - страница 1129
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Вот это школота так школота уже тут собралась))) за 2500$ по судам собрался ходить с брокером)) жесть.
Зайди в рейтинг памм счетов А..и, потом ветки почитай, проанализируй хоть немного.. там люди в день по 2500 делают и не заморачиваются. Счета по 50К-2М$. С выводами там вообще проблем не было.
Вот это школота так школота уже тут собралась))) за 2500$ по судам собрался ходить с брокером)) жесть.
Зайди в рейтинг памм счетов А..и, потом ветки почитай, проанализируй хоть немного.. там люди в день по 2500 делают и не заморачиваются. Счета по 50К-2М$. С выводами там вообще проблем не было.
Теоретики-мечтатели, что с них взять.)
публиковать отдельные сделки вряд-ли кому поможет, потому как обкатываются сетки.
это демка на vds, такой-же период (он начала года), контр-тренд, лимитные сетки от перекупленности/перепроданности.
ладно, сделки примерно так получаются :
принцип довольно простой - у нас тут рейнджевый рынок, то есть цены ходят по несложно определяемым каналам
и роль трейдера (робото-владельца, сеньора Альвареса) сверять отбои с другими парами и фундаментом.
Ну, если здраво подходить к делу, без крайностей - то, свыше условных 5.000$ (мы говорим про Москву, естественно) никакой дурак держать на счету не будет. Даже в случае полного слива - это прискорбно, но не смертельно.
Так вот, для полного перехода на доходы с рынка и сброс с себя пут основной работы, а также для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии, надо, чтобы ТС давала +25-50% в месяц.
Меньше - совсем никак.
Какие 15%? Кому они нужны? Все это - ерунда.
Можно ли достичь вожделенных +50%? На полном серьезе, думаю - да. Будет ли платить, в этом случае, брокер? Не знаю! Это ему, очевидно, не выгодно.
если настрой будет, что брокер вам не заплатит - то и стимула никакого работать у вас не будет.
Ну, если здраво подходить к делу, без крайностей - то, свыше условных 5.000$ (мы говорим про Москву, естественно) никакой дурак держать на счету не будет. Даже в случае полного слива - это прискорбно, но не смертельно.
Так вот, для полного перехода на доходы с рынка и сброс с себя пут основной работы, а также для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии, надо, чтобы ТС давала +25-50% в месяц.
Меньше - совсем никак.
Какие 15%? Кому они нужны? Все это - ерунда.
Можно ли достичь вожделенных +50%? На полном серьезе, думаю - да. Будет ли платить, в этом случае, брокер? Не знаю! Это ему, очевидно, не выгодно.
https://www.youtube.com/channel/UCQfDsg9uq7VmhA0lNNb_fvg/videos?view=0&sort=p&flow=grid
Так вот, для полного перехода на доходы с рынка и сброс с себя пут основной работы, а также для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии, надо, чтобы ТС давала +25-50% в месяц.
25% в месяц.
увеличение счета в 30 раз за год.
просадка 19%.
Так вот, для полного перехода на доходы с рынка и сброс с себя пут основной работы, а также для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии, надо, чтобы ТС давала +25-50% в месяц.
обычно на форексе так не планируют, работать всю жизнь и получать стабильный процент в месяц. обычно планируют урвать за пару лет и уйти. уж очень нестабильная эта среда.
а какая просадка по эквити?)
бывало до 40% . Типично 10-15
Для сеток нормально, даже мало.
Все почему-то уверены, что у них в руках Грааль и боятся даже слово из его теории молвить...:))
Если обозначить тему - провести анализ 1 (одной) своей собственной неудачной сделки, тоже не пойдет?
Я просто хочу знать - есть ли на форуме реальные теоретики или тупо все надеются на случай? Ну, не опрос же создавать, в самом деле...
Анализ одной сделки делают двоечники и курильщики.
А здоровые люди (которые учили в школе статистику) понимают что нужен анализ серии сделок, и чем их больше, тем достовернее анализ.
Пустое это все. Есть грааль - нет грааль - все равно. Средний депозит в фх конторах - 100$. Блин, 15%/мес -с ума сойти, прибыль так и прет, так и прет.
Не ну если на скамовых ДЦ торговать всё так, но есть же нормальные канторы(IB, Oanda, Ducas и тп.) где всё чинно благородно, можно и мио$ торговать и больше, начинающие хедж-фонды через них торгуют. А скамовое ДЦ делается за 2-3k$ есть канторы которые в течении месяца могут это для вас импровизировать, у таких даже на метатрейдер нет средств, ясный пень они считают любой внесённый депо своим)))