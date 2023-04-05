От теории к практике - страница 1121

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Скоро начало торгов... Новый месяц - мечты и надежды, ярость и страдание, Грааль и счастье.

Пожелаем друг другу удачи. С Богом, ребята!

Ого... Аминь!)
Удачи Тебе!
 
Martin Cheguevara:
Ого... Аминь!)
Удачи Тебе!

:))) Ну, просто очевидно, что граалеискатели никогда не найдут общего языка, никогда не будут работать вместе под чьим-то чутким, отеческим руководством. Но, каждый лелеет надежду...

У меня, к примеру, апрель - последний месяц тестовых испытаний ТС на демо перед выходом на реал.

Поэтому - да, удача нам всем нужна.

Хотелось бы, чтобы в этом месяце в этой ветке было больше практики - примеры сделок (удачных и нет, с объяснением причин), стэйты и т.п.

 
Никогда такого небыло... И вот опять))
 
vladevgeniy:
Никогда такого небыло... И вот опять))

У вас спина белая))

Всех с днём юмора!

Улыбок, смеха (осторожно! только не надорвите животы), веселого настроения.

 
Alexander_K:

:))) Ну, просто очевидно, что граалеискатели никогда не найдут общего языка, никогда не будут работать вместе под чьим-то чутким, отеческим руководством. Но, каждый лелеет надежду...

У меня, к примеру, апрель - последний месяц тестовых испытаний ТС на демо перед выходом на реал.

Поэтому - да, удача нам всем нужна.

Хотелось бы, чтобы в этом месяце в этой ветке было больше практики - примеры сделок (удачных и нет, с объяснением причин), стэйты и т.п.

Какойброкер?)
 
 
Dmitriy Forex:
Как бы не так:)
Не жирно ли такой Профит ставить:)
 
Dmitriy Forex:

А по мне надо сходить выше хаев. А потом продажа, но ...))

 
vladevgeniy:

А по мне надо сходить выше хаев. А потом продажа, но ...))

Вот уровни.

USDCADH1

А если посмотреть с другого угла))

USDCADM15

 
Uladzimir Izerski:

Вот уровни.

А если посмотреть с другого угла))


Вот в 5 точку 1.35 !

ПЫСЫ Почему? Потому что не дошли. Возле, да но не дошли и не хватает топлива. Заправились и полететь должны)) И полететь попробуют. А вот если получат уже в полете жестко по шапке, тогда отменим)))) Но это маловероятно) Хотя встречается

1...111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128...1981
Новый комментарий