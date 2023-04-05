От теории к практике - страница 1121
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Скоро начало торгов... Новый месяц - мечты и надежды, ярость и страдание, Грааль и счастье.
Пожелаем друг другу удачи. С Богом, ребята!
Ого... Аминь!)
:))) Ну, просто очевидно, что граалеискатели никогда не найдут общего языка, никогда не будут работать вместе под чьим-то чутким, отеческим руководством. Но, каждый лелеет надежду...
У меня, к примеру, апрель - последний месяц тестовых испытаний ТС на демо перед выходом на реал.
Поэтому - да, удача нам всем нужна.
Хотелось бы, чтобы в этом месяце в этой ветке было больше практики - примеры сделок (удачных и нет, с объяснением причин), стэйты и т.п.
Никогда такого небыло... И вот опять))
У вас спина белая))
Всех с днём юмора!
Улыбок, смеха (осторожно! только не надорвите животы), веселого настроения.
:))) Ну, просто очевидно, что граалеискатели никогда не найдут общего языка, никогда не будут работать вместе под чьим-то чутким, отеческим руководством. Но, каждый лелеет надежду...
У меня, к примеру, апрель - последний месяц тестовых испытаний ТС на демо перед выходом на реал.
Поэтому - да, удача нам всем нужна.
Хотелось бы, чтобы в этом месяце в этой ветке было больше практики - примеры сделок (удачных и нет, с объяснением причин), стэйты и т.п.
А по мне надо сходить выше хаев. А потом продажа, но ...))
А по мне надо сходить выше хаев. А потом продажа, но ...))
Вот уровни.
А если посмотреть с другого угла))
Вот уровни.
А если посмотреть с другого угла))
Вот в 5 точку 1.35 !
ПЫСЫ Почему? Потому что не дошли. Возле, да но не дошли и не хватает топлива. Заправились и полететь должны)) И полететь попробуют. А вот если получат уже в полете жестко по шапке, тогда отменим)))) Но это маловероятно) Хотя встречается