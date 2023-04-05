От теории к практике - страница 1122
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Вот в 5 точку 1.35 !
ПЫСЫ Почему? Потому что не дошли. Возле, да но не дошли и не хватает топлива. Заправились и полететь должны)) И полететь попробуют. А вот если получат уже в полете жестко по шапке, тогда отменим)))) Но это маловероятно) Хотя встречается
Но самые сильные игроки сидят на этих уровнях.
Но самые сильные игроки сидят на этих уровнях.
В канале последнем нарисованном? Ну хорошо, пусть сидят, они сильные, все выдержат))))
В канале последнем нарисованном? Ну хорошо, пусть сидят, они сильные, все выдержат))))
На рынках продают когда страшно, и покупают когда страшно, а сливают именно тогда когда не страшно.)))
На рынках продают когда страшно, и покупают когда страшно, а сливают именно тогда когда не страшно.)))
Сливают всегда))) Надо без эмоций все делать)) Ток скучно все и долго(((
Не-не, дружище. Твой график- не то, что я просил.
Нужны уже проведенные сделки - график и теоретическое обоснование профита или, напротив, позорного слива. Т.е. необходимо понимать - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Эта ветка посвящена теории рынка в первую очередь!
Ну что, был не прав по канадцу)) Признать приходится)
Цена всегда ходит как часы. Независимо от ТФ.
Вот М1.
Цена ходит как часы. Независимо от ТФ.
Вот М1.
Парадокс рынка в том что могут быть оба правы или оба не правы, запросто)))
Один говорил, что жизнь это поезд, другой говорил - пирон. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей... Ну и разошлись кароче с поездом вместе))) Главное что оба приехали в одну точку))
ПЫСЫ по теме получил БУ по канадцу, хотя неделю в прибыли висел с низов. Не дошли, да, но и шансов сужения не много было. Отточим клинок, будем бдительнее))
А че за средние? вспомогательные?
Цена ходит как часы. Независимо от ТФ.
Вот М1.
Красивые у вас полосочки.
А что они показывают, в смысле физики процесса ?
Красивые у вас полосочки.
А что они показывают, в смысле физики процесса ?
Цена ударилась в усредненную себя же, но с процентным отклонением. В общем - ничего полезного.