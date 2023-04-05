От теории к практике - страница 1122

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vladevgeniy:

Вот в 5 точку 1.35 !

ПЫСЫ Почему? Потому что не дошли. Возле, да но не дошли и не хватает топлива. Заправились и полететь должны)) И полететь попробуют. А вот если получат уже в полете жестко по шапке, тогда отменим)))) Но это маловероятно) Хотя встречается

Но самые сильные игроки сидят на этих уровнях.

USDCADH1_2

 
Uladzimir Izerski:

Но самые сильные игроки сидят на этих уровнях.


В канале последнем нарисованном? Ну хорошо, пусть сидят, они сильные, все выдержат))))

 
vladevgeniy:

В канале последнем нарисованном? Ну хорошо, пусть сидят, они сильные, все выдержат))))

На рынках продают когда страшно, и покупают когда страшно, а сливают именно тогда когда не страшно.)))

 
Uladzimir Izerski:

На рынках продают когда страшно, и покупают когда страшно, а сливают именно тогда когда не страшно.)))

Сливают всегда))) Надо без эмоций все делать)) Ток скучно все и долго(((

 
Dmitriy Forex:

Не-не, дружище. Твой график- не то, что я просил.

Нужны уже проведенные сделки - график и теоретическое обоснование профита или, напротив, позорного слива. Т.е. необходимо понимать - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Эта ветка посвящена теории рынка в первую очередь!

 
Ну что, был не прав по канадцу)) Признать приходится)
 
vladevgeniy:
Ну что, был не прав по канадцу)) Признать приходится)

Цена всегда ходит как часы. Независимо от ТФ.

Вот М1.

USDCADM1

 
Uladzimir Izerski:

Цена ходит как часы. Независимо от ТФ.

Вот М1.


Парадокс рынка в том что могут быть оба правы или оба не правы, запросто))) 

Один говорил, что жизнь это поезд, другой говорил - пирон. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей... Ну и разошлись кароче с поездом вместе))) Главное что оба приехали в одну точку))

ПЫСЫ по теме получил БУ по канадцу, хотя неделю в прибыли висел с низов. Не дошли, да, но и шансов сужения не много было. Отточим клинок, будем бдительнее))

А че за средние? вспомогательные?

 
Uladzimir Izerski:

Цена ходит как часы. Независимо от ТФ.

Вот М1.


Красивые у вас полосочки. 

А что они показывают, в смысле физики процесса ?

 
apr73:

Красивые у вас полосочки. 

А что они показывают, в смысле физики процесса ?

Цена ударилась в усредненную себя же, но с процентным отклонением. В общем - ничего полезного.

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