Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 28
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На Форексе нет никаких уровней, от слова вообще. Это утопия
Смотря что под этим подразумевать. По вашему ответу это "грааль")
Уровни это просто один из видов индикаторов, и здесь обсуждается варианты их применения, и выявленные закономерности при их применении.
Смотря что под этим подразумевать. По вашему ответу это "грааль")
Уровни это просто один из видов индикаторов, и здесь обсуждается варианты их применения, и выявленные закономерности при их применении.
Vladimir Baskakov:
На каждом таймфрейме свои уровни, какой истинный и что с ним сделать?
Каждому масштабу времени (уровню) соответствует масштаб сделки (т.е. волатильность).
Грубо - если вы нашли уровень в масштабе 1 минута - вы не можете рассчитывать на сделку в масштабе дня\недели.
Каждому масштабу времени (уровню) соответствует масштаб сделки (т.е. волатильность).
Грубо - если вы нашли уровень в масштабе 1 минута - вы не можете рассчитывать на сделку в масштабе дня\недели.
Для тех, кто Герчика ***, ну чтоб они сравнили его величину, со своей
Герчик итоговое видео выпустил, по ДК(дистанционный курс) прошло обучение 1902 человека, 300 по Випу, ВИП стоит 2100 Евро, простой курс наверное около 1500 евро, годовой курс наставничества - 117, у него стоимость 30 000 евро, если со скидкой(30%), то есть 20 000 евро, он заработал(вместе с командой) 1700000+600000+3 000 000 = примерно 5 миллионов Евро за год на обучение.. Ну минус расходы на обслугу, там наверное просто хорошая зарплата, человек 10 его центр обслуживает, минус миллион, итого 4 миллиона! Чтоб не было подозрений в зависти, хотелось узнать причину, источник его хорошего настроения - вот он.
Теперь самое интересное, раздел он выпустил Понимание рынка, в ссылке на видео выставлен тайминг 12:56, то что в книге беспорядочно описано, тут навел видимо порядок.
Обычные круглые уровни ("нулевые", белые линии (основные), желтые на равномерном расстоянии между основными (в предыдущем сообщении))
Привет! тут вот так происходит, уровни сами по себе мало что дают, нужен контекст, в каком состоянии цена подходит к уровню, в тренде? в откате тренда? При сломе тренда ну и так далее, короче куча мелких деталей, которые в целом дают безопасную точку входа
вот его прогноз на утро четверга, в 5:00 по времени терминала скинул в чат свой, только по если на Пробой торговать, то только два лося, остальные в плюс, с риск/профит 1 к 3 или выше
Для тех, кто Герчика ***, ну чтоб они сравнили его величину, со своей
Герчик итоговое видео выпустил, по ДК(дистанционный курс) прошло обучение 1902 человека, 300 по Випу, ВИП стоит 2100 Евро, простой курс наверное около 1500 евро, годовой курс наставничества - 117, у него стоимость 30 000 евро, если со скидкой(30%), то есть 20 000 евро, он заработал(вместе с командой) 1700000+600000+3 000 000 = примерно 5 миллионов Евро за год на обучение.. Ну минус расходы на обслугу, там наверное просто хорошая зарплата, человек 10 его центр обслуживает, минус миллион, итого 4 миллиона! Чтоб не было подозрений в зависти, хотелось узнать причину, источник его хорошего настроения - вот он.
Теперь самое интересное, раздел он выпустил Понимание рынка, в ссылке на видео выставлен тайминг 12:56, то что в книге беспорядочно описано, тут навел видимо порядок.
Надоел пиарить афериста
а с чего ты взял что он аферист? С того что в тему въехать не можешь? И поэтому он аферист, скорее ты медленно соображаешь