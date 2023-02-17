Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 33

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SEM:

Обрати внимание на открытие и закрытие сделок (синяя линия - BUY, красная - Sell)


Золото уже не использую
 
Vladimir Baskakov:
Золото уже не использую
Как долго не используешь?
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SEM:
Как долго не используешь?
Перешёл на кроссы, намного выгодней и просадки меньше
 
Vladimir Baskakov:
Перешёл на кроссы, намного выгодней и просадки меньше

Видел, один кросс (EURGBP) и два мажора (GBPUSD,EURUSD). Последняя сделка по XAUUSD 28 декабря 2020 года (4 дня назад), очень давно не торгуешь. Как видно из скриншота по XAUUSD  (https://www.mql5.com/ru/forum/212308/page32#comment_19991916) , часть сделок открывались или закрывались по уровню (или близко от уровня). 


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SEM:

Видел, один кросс (EURGBP) и два мажора (GBPUSD,EURUSD). Последняя сделка по XAUUSD 28 декабря 2020 года (4 дня назад), очень давно не торгуешь. Как видно из скриншота по XAUUSD  (https://www.mql5.com/ru/forum/212308/page32#comment_19991916) , часть сделок открывались или закрывались по уровню (или близко от уровня). 


Хорошо и о чем это говорит?
 

Эфир подходит к значимому сопротивлению


 

Твх  на эфире, внутри-дня, в момент нахождения в канале, после слома последнего импульса вниз, на Лп зеркального уровня


 

Твх по направлению Глобального Восходящего тренда, Битокин, внутри-часа на Ложном пробое от уровня минимум коррекционного отката внутри-дня


 

Эфир, консолидация по уровнем сопротивления с W1


 
Vladimir Baskakov:
Хорошо и о чем это говорит?
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Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?   

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