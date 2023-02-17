Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 33
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Обрати внимание на открытие и закрытие сделок (синяя линия - BUY, красная - Sell)
Золото уже не использую
Как долго не используешь?
Перешёл на кроссы, намного выгодней и просадки меньше
Видел, один кросс (EURGBP) и два мажора (GBPUSD,EURUSD). Последняя сделка по XAUUSD 28 декабря 2020 года (4 дня назад), очень давно не торгуешь. Как видно из скриншота по XAUUSD (https://www.mql5.com/ru/forum/212308/page32#comment_19991916) , часть сделок открывались или закрывались по уровню (или близко от уровня).
Видел, один кросс (EURGBP) и два мажора (GBPUSD,EURUSD). Последняя сделка по XAUUSD 28 декабря 2020 года (4 дня назад), очень давно не торгуешь. Как видно из скриншота по XAUUSD (https://www.mql5.com/ru/forum/212308/page32#comment_19991916) , часть сделок открывались или закрывались по уровню (или близко от уровня).
Эфир подходит к значимому сопротивлению
Твх на эфире, внутри-дня, в момент нахождения в канале, после слома последнего импульса вниз, на Лп зеркального уровня
Твх по направлению Глобального Восходящего тренда, Битокин, внутри-часа на Ложном пробое от уровня минимум коррекционного отката внутри-дня
Эфир, консолидация по уровнем сопротивления с W1
Хорошо и о чем это говорит?
Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?