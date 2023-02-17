Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 30

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Английский фунт, Восходящий тренд на самом Пике, внутри-дня цена попала в узкий канал, но есть Поджатие к верхней границе


 
Vladimir Baskakov:
Его идея - заработок на новичках и горе трейдерах

одно не исключает другого.

"Имеющий глаза да увидит..."

[Удален]  
DmitryBogdanov:

одно не исключает другого.

"Имеющий глаза да увидит..."

На внутреннем баре ещё никто незаработал, но можешь попробовать
 
Vladimir Baskakov:
На внутреннем баре ещё никто незаработал, но можешь попробовать

«Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — твоя победа не за горами.» Файн Э.

по делу есть что сказать?

[Удален]  
DmitryBogdanov:

«Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — твоя победа не за горами.» Файн Э.

по делу есть что сказать?

Да, в Codebase есть бесплатные советники по внутренним барам. Попробуй заработать хоть долллар
 
Vladimir Baskakov:
Да, в Codebase есть бесплатные советники по внутренним барам. Попробуй заработать хоть долллар

техника Герчика - бесплатные советники. как много общего.

т.е. нет ничего по делу.

ну ладно.

[Удален]  
DmitryBogdanov:

техника Герчика - бесплатные советники. как много общего.

т.е. нет ничего по делу.

ну ладно.

В технике Горчака нет НИЧеГО нового, все слизано
 
Vladimir Baskakov:
В технике Горчака нет НИЧеГО нового, все слизано

Герчик нашёл практически единственную рабочую торговую стратегию и а неё и зацепился.

Это плохо?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Герчик нашёл практически единственную рабочую торговую стратегию и а неё и зацепился.

Это плохо?

Для него хорошо, другие по ней заработать ничего не могут.
У него много воды, нет точек входа
Вот свежий отзыв
https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/nikogda-by-ne-doverila-dengi-gerchik-i-ko-razoblachenie-lji-5ed18d0852d2d279d5f33d1e
 

Биткоин на Пике!


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