Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 30
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Английский фунт, Восходящий тренд на самом Пике, внутри-дня цена попала в узкий канал, но есть Поджатие к верхней границе
Его идея - заработок на новичках и горе трейдерах
одно не исключает другого.
"Имеющий глаза да увидит..."
одно не исключает другого.
"Имеющий глаза да увидит..."
На внутреннем баре ещё никто незаработал, но можешь попробовать
«Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — твоя победа не за горами.» Файн Э.
по делу есть что сказать?
«Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — твоя победа не за горами.» Файн Э.
по делу есть что сказать?
Да, в Codebase есть бесплатные советники по внутренним барам. Попробуй заработать хоть долллар
техника Герчика - бесплатные советники. как много общего.
т.е. нет ничего по делу.
ну ладно.
техника Герчика - бесплатные советники. как много общего.
т.е. нет ничего по делу.
ну ладно.
В технике Горчака нет НИЧеГО нового, все слизано
Герчик нашёл практически единственную рабочую торговую стратегию и а неё и зацепился.
Это плохо?
Герчик нашёл практически единственную рабочую торговую стратегию и а неё и зацепился.
Это плохо?
Биткоин на Пике!