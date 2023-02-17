Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 11
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@SVETLANA LOKSHINA
Привет! Сижу целый день, Герчик был прав, ты была права, при пробое стоп-лосс в размере М5 хватает за глаза, потому если идет цена на Пробой, то в ближайшее время не вернется, и такого стопа хватит, а если начнет мозги выносить, то никакие хитрые способы не спасут, гораздо эффективнее схватить стопик на М5, а потом перезайти, чем пересиживать и во итоге хватать стоп, но громадного размера, не буду свою историю рассказывать, но вот рисунок по Золоту, уровень 1848.65 на Д1, и скрин с М5, перед пробоем, как все было, если поставить стоп за Лоу свечки на М5, то риск 36,0 пунктов, и при этом цена после прошла 190,0, то есть уже есть риск/профит 1 к 4,5... Шикандос, не хотелось мне в эти пятиминутки залазать, но придется, иначе просто не выжить.
а понты мои, от неопытности, Герчик уже лет 10 в теме, все ходы/выходы и слабые места знает, за все заплатил
Америка открылась сгэпом на Север, ТЕсла поддержала восходящий тренд
По тесле да огонь рост !!! Вчера смотрела!
Закрытие пятницы хорошее было!
@Sergey Lazarenko
По тесле да огонь рост !!! Вчера смотрела!
Закрытие пятницы хорошее было!
Герчик в обзоре сказал, что накупил Теслы, и предполагает, что до 1000 влегкую дорастет
@SVETLANA LOKSHINA
Привет! Сижу целый день, Герчик был прав, ты была права, при пробое стоп-лосс в размере М5 хватает за глаза, потому если идет цена на Пробой, то в ближайшее время не вернется, и такого стопа хватит, а если начнет мозги выносить, то никакие хитрые способы не спасут, гораздо эффективнее схватить стопик на М5, а потом перезайти, чем пересиживать и во итоге хватать стоп, но громадного размера, не буду свою историю рассказывать, но вот рисунок по Золоту, уровень 1848.65 на Д1, и скрин с М5, перед пробоем, как все было, если поставить стоп за Лоу свечки на М5, то риск 36,0 пунктов, и при этом цена после прошла 190,0, то есть уже есть риск/профит 1 к 4,5... Шикандос, не хотелось мне в эти пятиминутки залазать, но придется, иначе просто не выжить.
а понты мои, от неопытности, Герчик уже лет 10 в теме, все ходы/выходы и слабые места знает, за все заплатил
Вот уровни ты спрашивал про золото.
Я про м5 конечно не говорила, но суть ты уловил верно, если пробой пошел , то цена не должна возвращаться к уровню и проще получить мизерный стоп и перезайти, чем если попадешь в ложный пробой получить приличный стоп
Вот уровни ты спрашивал про золото.
Я про м5 конечно не говорила, но суть ты уловил верно, если пробой пошел , то цена не должна возвращаться к уровню и проще получить мизерный стоп и перезайти, чем если попадешь в ложный пробой получить приличный стоп
по Золоту надо на пробой пробовать, или на ЛП хрен его знает, счас какая то залипуха на уровне
Герчик в обзоре сказал, что накупил Теслы, и предполагает, что до 1000 влегкую дорастет
аахах ну молодец! Как я соберусь покупать, закрывай лонги))))
аахах ну молодец! Как я соберусь покупать, закрывай лонги))))
только в откате, жди
Южно африканский ренж пошел, в отличии от канадца и франк, тольк спред дикий у него на Инсте, и кстати как такой уровень обозвать? Импульсный?
я торгую, только пока не знаю, чем все это дело закончиться, причем по уровням Герчика(по его алгоритму), и по его технике, вот книжка с оглавлением, самые можно сказать свежие данные https://yadi.sk/i/3V-OmG92gcFMZw, скачивай на комп, после в браузере открывай, оглавление справа вверху
ОЧЕНЬ ВАС БЛАГАДАРЮ ЗА ЭТУ ИНФОРМАЦИЯ.
ОЧЕНЬ ВАС БЛАГАДАРЮ ЗА ЭТУ ИНФОРМАЦИЯ.
и вот еще последний мастер класс с таймкодами, он только по ссылке, чтобы не удалили