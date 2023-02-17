Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 82

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Petros Shatakhtsyan #:

А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ? 

Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет  профит.

тут вот как, такой короткий стоп не просто так ставиться, а только когда для это сложилось все, то есть это сделка по тренду, в моменты когда цену поджимает, снижается волатильность. Ставить в риск 1 доллар например, а получаешь профит 15 долларов. 

 

#EURGBP

Шорт в пробое, уровень от него был сначала сильный ход, после еще один, но меньше, а щас поджатие


 
Sergey Lazarenko #:

#EURGBP

Шорт в пробое, уровень от него был сначала сильный ход, после еще один, но меньше, а щас поджатие


А зачем вы всё время показываете такие штучки. Это и так видно.

Если вы такой крутой, то скажите пожалуйста почему обе графики идут симметрично ?  :)



P.S. И одно замечание. Не можете графики показать так, чтобы было хорошо видно, и без увеличения. Так, как у меня.

 
Petros Shatakhtsyan #:

А зачем вы всё время показываете такие штучки. Это и так видно.

Если вы такой крутой, то скажите пожалуйста почему обе графики идут симметрично ?  :)

давайте без вот этого  - крутой, не крутой

Коррелируют графики, так это называется, корреляция

 
Sergey Lazarenko #:

давайте без вот этого  - крутой, не крутой

Коррелируют графики, так это называется, корреляция

Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.

 
Petros Shatakhtsyan #:

Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.

я уж не знаю чего вы там имеете ввиду, я в такие глубины не лез, но есть факт, иногда коррелирует, а иногда нет, вот и все. А зачем в такие дебри лезть, что это даст?

 
Petros Shatakhtsyan #:

Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.

Если добавить EURUSD эквити будет гулять около нуля, классический арбитраж.

 

Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?


 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?


Сделка по AAPL


 

Привет.

может кто встречал советника который торгует по уровням ?

интересует чтобы были маленькие стопы и большие профиты
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