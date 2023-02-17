Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 82
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А что это означает ? Соотношение СЛ к ТП ?
Если это так, то СЛ будет сработать очень часто и снесет профит.
тут вот как, такой короткий стоп не просто так ставиться, а только когда для это сложилось все, то есть это сделка по тренду, в моменты когда цену поджимает, снижается волатильность. Ставить в риск 1 доллар например, а получаешь профит 15 долларов.
#EURGBP
Шорт в пробое, уровень от него был сначала сильный ход, после еще один, но меньше, а щас поджатие
#EURGBP
Шорт в пробое, уровень от него был сначала сильный ход, после еще один, но меньше, а щас поджатие
А зачем вы всё время показываете такие штучки. Это и так видно.
Если вы такой крутой, то скажите пожалуйста почему обе графики идут симметрично ? :)
P.S. И одно замечание. Не можете графики показать так, чтобы было хорошо видно, и без увеличения. Так, как у меня.
А зачем вы всё время показываете такие штучки. Это и так видно.
Если вы такой крутой, то скажите пожалуйста почему обе графики идут симметрично ? :)
давайте без вот этого - крутой, не крутой
Коррелируют графики, так это называется, корреляция
давайте без вот этого - крутой, не крутой
Коррелируют графики, так это называется, корреляция
Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.
Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.
я уж не знаю чего вы там имеете ввиду, я в такие глубины не лез, но есть факт, иногда коррелирует, а иногда нет, вот и все. А зачем в такие дебри лезть, что это даст?
Но если смотрим на EURUSD, они не должны двигаться симметрично.
Если добавить EURUSD эквити будет гулять около нуля, классический арбитраж.
Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?
Мои мысли по AAPL: кто за, кто против, почему?
Сделка по AAPL
Привет.
может кто встречал советника который торгует по уровням ?интересует чтобы были маленькие стопы и большие профиты